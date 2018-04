Reģionos pret sorosiešiem dažāda attieksme

Nauda no Providus par telpu īri migrantu popularizēšanas semināram iekasēta Vidzemē un Kurzemē. Latgalē telpas dotas par brīvu, bet Zemgale darījumu ar sorosiešiem tur noslēpumā.

Nacionālās apvienības dusmas izraisījušais migrāciju un migrantus popularizējošais Providus seminārs skolotājiem Migrācijas vizualizācija tika organizēts no šā gada 12. līdz 16. martam piecās pilsētās - Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Daugavpilī un Kuldīgā.

Jāatgādina, ka Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars jau 15. martā vēstulē izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim vaicāja, vai patiesi migrācijas politikas propagandai tiek izmantotas izglītības iestādes un vai patiesi šajā pasākumā iesaistījies ir pat Valsts izglītības satura centrs. Bet pēc tam, kad no K. Šadurska tika saņemta atbilde, ka «ministrija un tās pakļautības iestādes nesadarbojas ar organizāciju Providus», Nacionālā apvienība izplatīja paziņojumu, kurā aicināja nepieļaut «Providus nepieņemamos centienus imigrāciju propagandējoša satura iekļaušanā mācību materiālos vidusskolās», «nesadarboties ar Providus mācību satura veidošanā un īstenošanā skolu programmās», «nekādā gadījumā nepieļaut centienus politizēt mācību saturu vidusskolās».

Sadarbība tomēr bijusi

Aptaujājot Jelgavas, Cēsu, Daugavpils un Kuldīgas atbildīgās amatpersonas, Neatkarīgā noskaidroja, ka informāciju par Providus vēlmi organizēt seminārus izglītības iestāžu vadība un skolotāji uzzinājuši gan no pašvaldību izglītības pārvaldēm, citām struktūrvienībām un no interneta portāla e-klase. Jautājumu par telpu īri Providus kārtojis ar izglītības pārvaldēm.

Piemēram, Kurzemes reģiona skolotāji uz semināru pulcēti Latvijas Universitātes Kuldīgas filiālē Kuldīgā, Kalna ielā 19. Filiāles direktore Ruta Karloviča sarunā ar Neatkarīgo skaidroja, ka interesi par telpām izrādījusi Providus pētniece Agnese Lāce, ar kuru arī kārtotas visas formalitātes. Kurzemnieki nekādas atlaides vai īpašo labvēlības režīmu Providus nav piemērojuši: «Telpas tika nodotas lietošanā par maksu tāpat kā visiem, kas pie mums vēršas saistībā ar telpu izmantošanu. Mums ir noteikta cena par telpu izmatošanu - atkarībā no stundām,» teica R. Karloviča.

Vaicāta, vai pasākumam bijusi liela skolotāju piekrišana, R. Karloviča teica: «Ja tiek pieteikts pasākums un vajadzīgas tikai telpas, un mūsu iesaiste nav nepieciešama, mēs tur savu degunu nebāžam. Tādēļ es nezinu, kas tur notika. Vienīgais - pirms telpu izīrēšanas noskaidrojam, vai telpas netiks izmantotas, piemēram, kādiem specifiskiem reliģiskiem mērķiem, vai arī netiek plānota tādu jomu popularizēšana, kas ir pretrunā ar mūsu izglītības vadlīnijām. Tādus mēs savās telpās iekšā gan nelaižam. Mēs vienmēr noskaidrojam, kāds būs telpu izmantošanas mērķis un kāda būs interesentu auditorija. Viņi [Providus pātrstāvji] teica, ka telpās pulcēsies skolu un izglītības iestāžu darbinieki - tieši kādi, to es nezinu. Viņi paši veica reģistrāciju un visu pārējo arī darīja paši.»

Kuldīgas pašvaldības izglītības komisijas vadītāja Brigita Freija Neatkarīgajai skaidroja, ka neko par Providus semināru Kuldīgā nezinot. Providus viņas pārstāvēto struktūrvienību neesot uzrunājis.

Savukārt Ventspils izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula apstiprināja, ka Providus nācis ar piedāvājumu piedalīties seminārā: «Jā, mums bija šāds piedāvājums, un es to pārsūtīju mūsu skolotājiem, kuri pasniedz sociālās zinības un ģeogrāfiju, lai viņi tālāk paši skatās, kuri no viņiem brauks uz šo semināru.» Lūgta apzināt Ventspils skolotājus, kuri devušies uz sorosiešu pasākumu, I. Pāvula sniedza rakstisku atbildi: «Pārsūtījām Jūsu e-pastu skolotājām, kuras piedalījās šajās mācībās, lai sazinās ar Jums, ja ir gatavas par šiem kursiem runāt, jo, saskaņā ar datu aizsardzību, nevaram Jums sūtīt skolotāju vārdus, uzvārdus.»

Talsenieki ignorējuši

Piedalīties migrantu popularizēšanas seminārā skubinājuši arī talseniekus. Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps pastāstīja: «Jā, no domnīcas Providus šā gada 2. martā ir saņemts paziņojums, ka 16. martā Latvijas Universitātes Kuldīgas filiālē Kuldīgā, Kalna ielā 19, notiks pasākums. Saņemot šādus aicinājumus, mēs parasti apskatāmies, kas tur ir minēts - vai tur nav kaut kas tāds, kas ir pilnīgā pretrunā ar mūsu audzināšanas vadlīnijām un mūsu valstiskumu. Tikai tad paziņojumu pārsūtām izglītības iestādēm. Tālāk jau izglītības iestādes pašas vērtē, vai pasākums ir tām saistošs vai nav. Man ir grūti pateikt, vai kāds no Talsu novada ir tur piedalījies. Pieņemu, ka neviens no mūsējiem tur nav bijis. Parasti uz kopējiem pasākumiem transports tiek kārtots caur mums. Ja nu vienīgi kāds skolotājs pats aizbraucis, kuru skola ir palaidusi, bet es par to stipri šaubos. Saņemam dažnedažādus piedāvājumus saistībā ar izglītības lietām, tādēļ skolas parasti rūpīgi izvērtē, vai tas ir vajadzīgs vai nē. Skolas raugās, lai pēc iespējas mazāk tiktu traucēts mācību process, it īpaši brīdī, kad mācību process pārklājas ar eksāmenu laiku. Par 95% varu teikt - neticu, ka kāds no Talsiem ir devies uz šo pasākumu.»

6,52 eiro stundā

14. martā Providus rīkoja semināru Cēsu Valsts ģimnāzijas telpās. Cēsu domē strādājošās amatpersonas, kuras atbildīgas par izglītības jomu, pēc detalizētas informācijas par semināru un tā organizēšanu ieteica vērsties pie Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiķes un karjeras konsultantes Daces Baltiņas. Jautājumus par telpu īri viņa nav kārtojusi. Tas esot noticis caur pašvaldību. Viņa pati nolēmusi seminārā piedalīties, lai būtu kompetenta runāt ar skolotājiem par migrācijas jautājumiem, ja gadījumā šī tēma kļūtu aktuāla. «Uz šiem kursiem pati aizgāju, jo e-klasē pamanīju, ka tādi notiks un tur tiks iztirzāta migrācijas tēma,» Neatkarīgajai pastāstīja D. Baltiņa. No saviem kolēģiem viņa noskaidroja, ka telpu īres jautājumu no Providus puses kārtojis pētnieks Rasmuss Filips Geks: «Rasmusam nosūtījām, kādas ir izmaksas, ja viņi vēlas izmantot mūsu telpas. Viņus tas apmierināja. Mēs vadāmies pēc Cēsu domes dokumenta par telpu īri. Cena konkrētai telpai ir 6,52 eiro stundā. Viņi īrēja telpas piecām stundām. Dome sastādīja līgumu un nosūtīja viņiem rēķinu par summu 6,52 eiro reiz pieci. Pretenzijas par to viņi neesot izrādījuši. Viņi bijuši ļoti priecīgi.»

Darījums noslepenots

13. martā Providus semināru rīkoja Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Jelgavas pilsētas pašvaldības Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra un Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska atturējās telefoniski stāstīt detaļas par sorosiešu pasākumu un lūdza jautājumus uzdot rakstiski. Neatkarīgā rakstiski vaicāja, vai Providus maksāja par telpu īri, vai telpas tika nodotas lietošanā par velti; cik skolotāju un no kurām skolām piedalījās seminārā; kādi iespaidi skolotājiem par semināru; kādēļ Providus savam semināram izvēlējās tieši šīs telpas, cik vērtīgs bija šis seminārs Zemgales reģiona skolotājiem un reģiona attīstībai kopumā.

Uz šiem jautājumiem Neatkarīgā saņēma atbildi, kurā tā arī netika atklāts, vai Providus ir maksājis par telpām.

«Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs nodrošina iespēju pedagogiem iepazīties ar aktuālāko informāciju izglītībā, centrā notiek dažādi semināri un kursi pedagogu mērķauditorijai. Semināra Migrācijas vizualizācija mērķis bija iepazīstināt pedagogus ar metodiskajiem materiāliem par migrācijas jautājumiem, lai paplašinātu izpratni par migrācijas procesiem un to nozīmību, kas šobrīd ir aktuāla tēma mūsu sabiedrībā. Seminārā piedalījās apmēram 20 skolotāji no Jelgavas un apkārtējo novadu skolām. Pēc semināra aprunājoties ar dalībniekiem, viena no atziņām bija - «Ir vērtīgi uzklausīt dažādus viedokļus, lai izveidotu pats savu viedokli»,» rakstīja S. Šabanska.

Latgalē - par velti

Neatkarīgā jau iepriekš informēja, ka Latgales reģionā Providus semināru rīkojis šā gada 15. martā Daugavpils Vienības pamatskolā. Skolas direktora vietniece mācību darbā Maija Balkāne, vaicāta par notikušo, pauda lielu izbrīnu un norādīja, ka Daugavpils Vienības pamatskola šim pasākumam atvēlējusi tikai telpas, taču tās nodrošināt lūgusi Daugavpils Izglītības pārvalde. Jautājumu par telpām Providus pasākumam kārtojusi Daugavpils Izglītības pārvaldes metodiķe Signita Gabrāne. «Viņi [Providus] mūs uzrunāja, un mēs, Daugavpils Izglītības pārvalde, viņiem piedāvājām telpas. Pasākumā piedalījās apmēram 30 skolotāju no Latgales reģiona - Daugavpils pilsētas un novada, Preiļiem, Krāslavas, Līvāniem, Ilūkstes un citām vietām.» Uz jautājumu, vai Providus maksāja par telpām vai tā bija vienkārša daugavpiliešu pretimnākšana viņiem, S. Gabrāne atbildēja: «Tā bija pretimnākšana, jo pirms semināra no skolotājiem saņēmām apliecinājumu, ka viņi piedalīsies šajā seminārā. Mēs kā Izglītības pārvalde esam ieinteresēti, lai mūsu skolotāji iegūtu pēc iespējas vairāk dažādas pieredzes, runājot par šiem jautājumiem.»