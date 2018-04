Krievija šaudās Baltijas jūrā - cik tas bīstami mums?  

Šodien un turpmākās divas dienas debesis un ūdeņi ap Latviju ir militāru norišu piesātināti. Rietumos Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Krievija veic kaut kādas raķešu sistēmas izmēģinājumus. Savukārt gaisa telpā virs Viļāniem, Rēzeknes un Ludzas noteikti aviācijas ierobežojumi NATO mācību Rammstein Alloy 18 norises dēļ.

Oficiāli šis nav nekāds saspīlējums, jo visas darbības esot laikus pieteiktas un plānotas no abām pusēm, kā to paredz starptautiskie gaisa un jūras telpas lietošanas noteikumi. Un, ja jau civilie lidaparāti debesīs veiksmīgi pārvietojas, tad ar šiem noteikumiem viss ir kārtībā. Tā secina Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis. Taču kaitināšanas elements Krievijas darbībās ir acīmredzams: «Krievijas stratēģija ir nogriezt mūs no sabiedrotajiem. Tas arī tiek trenēts.»

Patraucēja laiks

Brīdinājums no Krievijas par militārajiem manevriem saņemts nedēļu iepriekš, tāpat kā tas notika pirms aprīļa sākumā plānotās kaujas šaušanas. Taču raķetes netika palaistas. Visticamāk, slikto laikapstākļu dēļ - jūrā bija liels vējš un viļņi. Arī pēc nedēļas Krievijas bruņotajiem spēkiem nācās būtiski koriģēt plānus, jo jūrā nakts izmēģinājuma lidojuma laikā iegāzās viņu kaujas helikopters KA-29. Tas noticis Kaļiņingradas apgabala piekrastē virs Baltijas jūras. Latvijas Aizsardzības ministrija šo faktu novērtēja ar bažām par Krievijas spējām garantēt drošību mācību laikā. Taču par mācībām dēvētās militārās aktivitātes turpinās. Un šajā reizē Krievijas Federācijas militāro, gaisa un jūras spēku atašejs Latvijā pulkvedis Andrejs Lobovs uz paskaidrojumu sniegšanu pat netiek vairs izsaukts. Nav jēgas, jo Krievija par savām darbībām detaļās tāpat neko neskaidro. Turklāt apmācīt savus karavīrus neitrālajos ūdeņos, kam pieder arī Latvijas ekskluzīvā ekonomiskā zona, drīkst ikviena valsts. Naftu urbt un siļķes zvejot nedrīkst, bet šaut drīkst. Laiks tuvākajās pāris dienās solās būt mierīgs.

Tuvumā raķeškuģi

Aizsardzības ministrijai tikai atliek pavēstīt faktu: «Krievijas Galvenais gaisa satiksmes vadības centrs ir informējis Latvijas Civilās aviācijas aģentūru, ka Krievijas Jūras spēki no 17. līdz 19. aprīlim ir rezervējuši gaisa telpu un 19. aprīlī plāno veikt raķešu šaušanas pārbaudi gaisa telpā virs Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas Baltijas jūrā laikā no pulksten 11 līdz 23. Krievijas puse ir aicinājusi Latvijas Civilās aviācijas aģentūru noteiktajā laika posmā slēgt gaisa telpu 20 kilometru augstumā raķešu šaušanai paredzētajā zonā aptuveni 40 kilometru no Latvijas krasta līnijas.» Ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins vēsta, ka, salīdzinot ar iepriekšējo rezervāciju, bīstamās zonas augstums palielināts par diviem kilometriem. Tās arī visas izmaiņas. Gan iepriekš, gan arī tagad Krievijas aktivitātes novēro NATO. Iepriekšējos datumos Rīgas ostā viesojās Dānijas pretgaisa aizsardzības fregate Niels Juel, uz kuras izvietotas raķetes kuģis-gaiss un kuģis-kuģis. Pretraķešu aizsardzība tiek nodrošināta 100 kilometru rādiusā. Kur pašlaik atrodas šis un citi tiešā NATO pakļautībā strādājošie kuģi, drošības apsvērumu dēļ netiek izpausts. Taču, kā vēsta NATO spēku integrācijas vienības pārstāve Anda Bergmane, Krievijas aktivitātēm tiek sekots līdzi. Arī pēdējās dienās «plānotās vizītes ietvaros» uzpildīt krājumus Rīgas ostā ienācis daudzveidīgi bruņots karakuģis ar raķetēm kuģis-kuģis uz borta. Tā ir fregate Augsburg F 213, kas gan atrodas nevis NATO, bet Vācijas tiešā pakļautībā.

Virs Latgales Ramstein Alloy

Ne tikai Baltijas jūras ūdens ir militāri sabiezējis, arī gaisa telpa virs Austrumlatvijas. Tur šajās dienās notiek NATO mācības Ramstein Alloy 18, kuru mērķis ir militārās aviācijas negadījumu scenāriju un starptautiskās sadarbības pilnveidošana tuvā gaisa atbalsta sniegšanas procedūrās. Piedalīsies gan Baltijas gaisa telpas NATO patruļlidmašīnas, gan nacionālie gaisa spēki. Tā kā šīs NATO mācības atšķirībā no Krievijas īstenotajām bija izziņotas jau ilgāku laiku iepriekš, ļoti ticams, ka Krievijas raķešu zalves Latvijas rietumu robežas tuvumā skanēs tieši par godu NATO mācību lidojumiem tiešā Krievijas robežas tuvumā. Tā pieļauj neformālais militārais portāls Vara bungas. Mācību lidojumiem un citām militārām norisēm rezervētās gaisa telpas aplis Latvijā ir vien pārdesmit kilometru no Krievijas un otrpus robežai droši vien izskatās tikpat kaitinoši kā mums Krievijas raķešu zalves šaurajā Baltijas jūrā.