Diskusija: Nekas valstij neizmaksā tik dārgi kā pabalstu maksāšana tiem, kuri nav sagavoti dzīvei  

Sarunas problemātika: vardarbība pret bērniem. Dažādos aspektus aplūko Aelita Ziemele, Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja; Dace Uzulēna, Dobeles sociālo pakalpojumu centra sociālā darbiniece; Jānis Reirs, labklājības ministrs (Vienotība); Andris Bērziņš (ZZS), Latvijas Bērnu fonda vadītājs.

- Kādu novērojat dinamiku attiecībā uz vardarbības gadījumiem pret bērniem? Šo gadījumu ir vairāk vai mazāk, salīdzinot pēdējos gadus?

Aelita Ziemele: - Runāt par vardarbības pieaugumu - skaitliskā ziņā - būtu nepareizi. Preventīvais darbs ir augstākā līmenī, mēs arī pievēršam lielāku uzmanību vardarbības gadījumiem. Sabiedrības izglītošana nes augļus. Protams, šobrīd daudz vairāk ir fiksēto vardarbības gadījumu, bet pozitīvi ir tas, ka mēs zinām šos gadījumus, jo agrāk lielākā to daļa tika slēpti. Cilvēki vairs nebaidās par tiem ziņot attiecīgajiem dienestiem. Mums zvana cilvēki un jautā, kā rīkoties: viņi dzird, ka bērns pastāvīgi raud, ka vecāki nepārtraukti bļauj uz viņu, ir pat redzēts, ka bērns mēģina izkāpt pa logu, lai paglābtos. Mēs atbildam, ka jāvēršas bāriņtiesā vai sociālajā dienestā, bet, ja tas notiek ārpus darba laika, tad jāzvana Pašvaldības policijai. Un tā nav nekāda kaimiņu nodošana vai tukša sūdzēšanās, mēs vienmēr uzslavējam šādus cilvēkus par viņu pilsonisko uzņēmību.

Dace Uzulēna: - Klienti pie mums nonāk ar sociālā dienesta nosūtījumu, ar jau definētu problēmu, ja tā nav definēta - tad tās atpazīšana ir jāveic mums. Nereti ir tā, ka ievietotājinstitūciju pasūtījums ir pārāk plašs, lai mēs atrisinātu visas pie mums ievietotā bērna problēmas 30 dienās. Tad mums ir jālūdz papildtermiņš. Mūsu darbs ir - rehabilitēt bērnu, mazināt traumatiskās sekas un izstrādāt viņam turpmāko drošības spilvenu, mobilizējot attiecīgos dienestus, arī vecākus, tādējādi uzlabojot bērna dzīves kvalitāte. Bieži vien centrā ienāk bērni ar veselības problēmām, sākot jau ar nesalabotiem zobiem, un tad 30 dienu kurss ir par īsu.

- Labi, bērns atgriežas ģimenē pēc 30 vai 60 dienām. Vai pēc tam kāds kontrolē, kas tur notiek?

D. U.: - Ievietotājinstitūcija ir bērna dzīvesvietas sociālais dienests, un mēs tam iesniedzam rekomendācijas, kuras turpmāk būtu jāievēro. Ir institūcijas, kas apseko ģimenes un uzrauga rekomendāciju ievērošanu. Bāriņtiesa pēc tam lemj par bērna drošību un par viņa atrašanos ģimenē.

- Ir gana daudz gadījumu, kad bērns no ģimenes jāizņem un jāievieto kādā institūcijā, piemēram, bērnunamā. Bet Labklājības ministrija taču jau ilgāku laiku runā par deinstitucionalizāciju (DI), kuras rezultātā klientiem būtu jānonāk ģimenēs, bet attiecīgajām institūcijām - jālikvidējas. Kā tad īsti ir: likvidējam bērnunamus vai ievietojam bērnunamos arvien jaunus bērnus?

Jānis Reirs: - Ar DI te nav liela sakara. Tā attiecas tikai uz tām institūcijām, kurās atrodas cilvēki ar īpašām aprūpes vajadzībām. Tie ir vai nu garīga rakstura traucējumi, vai nu kustību traucējumi. Latvijā šādi ir 5000 cilvēku, no kuriem 290 ir bērni, kuri atrodas iestādēs, kas pakļautas DI. Pašvaldību bērnunamos ir ap 900-1000 bērniem. Sociālās aprūpes centrs tomēr nav bērnunams. Tādos centros ir arī bērni, kuru dzīve nav iedomājama bez sociālās aprūpes. Savukārt audžuģimenēs mums ir līdz 800 bērniem. Mēs piedāvājam veidot profesionālas SOS audžuģimenes, kuras būtu spējīgas uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā. Pēdējais gadījums: deviņu bērnu māte trīs promiļu reibumā, kopā ar viņu mazs bērns. No 1. jūlija sociālais dienests varēs zvanīt profesionālai audžuģimenei, un šis bērns netiks ievietots institūcijā, bet gan - audžuģimenē. Patlaban notiek šo profesionālo audžuģimeņu apmācības. Šīs ģimenes varēs pieņemt ne tikai mazus bērnus, bet arī bērnus ar īpašām vajadzībām.

- Kāda ir apmaksas sistēma?

J. R.: - Savulaik bija 95 eiro bērna uzturam, no 1. janvāra ir 215 eiro līdz sešu gadu vecumam, no septiņiem līdz 17 gadu vecumam - 258 eiro. Audžuģimenēm - līdz pusotru gadu vecam bērnam ir 171 eiro. Līdz šim audžuģimenēm liela problēma bija sociālā apdrošināšana, jo māte, audzinot divus, trīs vai četrus bērnus, nestrādāja algotu darbu, līdz ar to viņai nebija uzkrājumu pensijai, bet tagad jau tiek veikta sociālā apdrošināšana.

Andris Bērziņš: - Atgriezīsimies pie vardarbībā cietušajiem bērniem. Uzulēnas kundze teica, ka 30 dienu bērna rehabilitācijai tomēr ir par maz. Ir svarīgi, lai tas darbs, kas ieguldīts rehabilitācijas centros, netiktu zaudēts.

D. U.: - Vardarbībai ir četri veidi: pamešana novārtā, emocionālā vardarbība, fiziskā un seksuālā vardarbība. Ne vienmēr dienestam 30 dienu laikā izdodas noidentificēt vardarbības veidu. Ļoti grūti ir atklāt emocionālo, bet vēl grūtāk - seksuālo vardarbību. Trīsdesmit dienās ir jāpaspēj saprast vardarbības veidu, izvirzīt rehabilitācijas uzdevumus un, mazinot traumatiskās sekas, atjaunot bērna spējas dzīvot tālāk un dot rekomendācijas ģimenei. Ja sākumā jāveic nopietns diagnostikas darbs, tas nozīmē, ka 30 dienās nav iespējams gan izpētīt, gan rehabilitēt.

