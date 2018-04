Audžuģimenēs pirmo reizi vairāk bērnu nekā iestādēs  

Audžuģimenēs un aizbildņu ģimenēs pirmoreiz tiek audzināti un aprūpēti vairāk bērnu, nekā bērnu skaits ir aprūpes iestādēs.

Bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un kuriem ir jānodrošina tā sauktā ārpusģimenes aprūpe, kopumā ir 6669, lielākā daļa no šiem bērniem aug aizbildņu ģimenēs - tie ir 67 procenti no visiem bērniem - 4459 bērni, liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas apkopotie dati par bāriņtiesu darbu 2017. gadā. Bērnu skaits aizbildnībā gada laikā pieaudzis par diviem procentiem. Nedaudz, bet tomēr pieaudzis bērnu skaits audžuģimenēs - 2017. gadā bērnu skaits šajās ģimenēs bija 1173, un tie ir 18 procenti no visiem bērniem, kuri zaudējuši savu vecāku aprūpi. Tomēr 1037 bērni no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem atrodas aprūpes iestādē, pagājušajā gadā bērnunamos dzīvoja 1216 bērnu. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija norāda, ka pirmo reizi ārpusģimenes aprūpē ir vērojama šāda - ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta lielākam bērnu skaitam nekā aprūpes iestādēs - tendence. Tieši tāpat pirmo reizi aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits vecumā līdz trīs gadiem ir zemāks par desmit procentiem no visiem iestādēs ievietotajiem bērniem. Inspekcijas priekšniece Marianna Dreja uzskata, ka šīs tendences liecina par bērnu aprūpē veiktajām izmaiņām, kuras sāk dot pozitīvus rezultātus. «Bāriņtiesas aktīvāk meklē iespējas rast bez ģimenes palikušiem bērniem ģimenisku vidi, attīsta audžuģimeņu kustību savā novadā,» saka M. Dreja, nenoliedzot arī sabiedrības un masu mediju enerģisko iesaisti atbalsta sniegšanā bērniem krīzes situācijā.

M. Dreja stāsta, ka aizvadītajā gadā inspekcija īpaši aktīvi un sistemātiski uzraudzīja bāriņtiesu darbu, rosinot meklēt iespējas nodrošināt ģimenisku vidi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, sniedza metodiskos ieteikumus, kā arī nodrošināja dažādus atbalsta un izglītojošos pakalpojumus aizbildņiem un audžuģimenēm. Tāpat pērn tika nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi audžuģimenēm un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - psihologu konsultācijas, atbalsta grupas, salidojumi. 2017. gadā apmācīti 95 potenciālie audžuvecāki un audžuģimeņu pilnveides programmas īstenošanas programmas ietvaros apmācīti 183 audžuvecāki, kuriem jau ir piešķirts audžuģimenes statuss. Arī 2018. gadā viena no inspekcijas izvirzītajām darbības prioritātēm ir bāriņtiesas darbības izvērtēšana, vērtējot, vai tiek darīts viss iespējamais, lai krīzes situācijā nonākušam bērnam nodrošinātu ģimenisku vidi.