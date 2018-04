Laika apstākļu dēļ slēdz vairākus ceļus; uzzini, kur!  

Šķīdoņa dēļ Latvijā ir slēgti vairāki autoceļi, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Pavasara šķīdoņa ietekmē Vecumnieku novadā satiksmei ir slēgts autoceļa Valle-Sietiņi-Kurmene posms no Mežmuižas līdz Kurmenei un autoceļa Sietiņi-Ozoliņi posms no autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate līdz autoceļam Valle-Sietiņi-Kurmene.

Krustpils novadā ir slēgts vietējais autoceļš Antūži - Krustpils netālu no Bērzaunes tilta, Dobeles novadā ir slēgts vietējais autoceļš Naudīte - Upenieki posmā no 0. līdz 16,5.kilometram, bet Balvu novadā slēgts vietējā autoceļa Ruskulova - Bērzpils posms no 21,7. līdz 31,54.kilometram.

Slēgto posmu sakārtošanas darbi un satiksmes atjaunošana būšot iespējama vien tad, kad šie ceļi apžūs, informē LVC. Kā uzsver LVC, plānojot braucienus reģionos, autovadītājiem ir jārēķinās, ka pavasara atkušņa laikā braukšanas apstākļi uz grants ceļiem ir apgrūtināti. Vairumā valsts autoceļu ar grants segumu ir ieviesti transporta masas ierobežojumi. Šie ceļi vietām ir grūti izbraucami, tajos veidojas rises un iesēdumi.

Vienlaikus ir sākusies arī ceļa būvdarbu sezona. Ir sākti remontdarbi uz trīs tiltiem: uz Daugavpils šosejas pie Pļaviņām - uz tilta pār Aivieksti, uz tilta pār Daugavu uz Daugavpils apvedceļa, kā arī uz tilta pār Abavu autoceļā Talsi-Stende-Kuldīga.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsākta autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene pārbūve no pagrieziena uz Kaipiem līdz pagriezienam uz Gulbīti. Tur satiksmi divos posmos regulē ar luksoforiem. Atsākti arī autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona remontdarbi posmā Steķi-Atašiene. Šo remontdarbu šķērsošanai jārēķinās ar papildus pusstundu, jo satiksme tiks regulēta ar luksoforiem piecos posmos.