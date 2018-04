Atklāj, kas ir lielākie darbaspēka nodokļu maksātāji Latvijā  

Par lielākajiem darbaspēka nodokļu maksātājiem 2017.gadā lielo nodokļu maksātāju grupā atzīti uzņēmumi AS "UPB", AS "Preiļu siers", SIA "Rimi Latvia", AS "Valmieras stikla šķiedra" un SIA "Jeld-Wen Latvija".

Šodien svinīgā Valsts ieņēmumu dienesta Lielo nodokļu maksātāju apbalvošanas pasākuma laikā finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā pasniedza īpaši šim pasākumam darinātas balvas un atzinības rakstus 2017.gada lielākajiem nodokļu maksātājiem 20 dažādās nominācijās.

"Rimi Latvia" ir lielākais darbaspēka nodokļu maksātājs Rīgā un Rīgas reģionā ar pērn samaksātiem darbaspēka nodokļiem 22,081 miljona eiro apmērā. Kopumā "Rimi Latvia" pērn samaksāja nodokļos 34,06 miljonus eiro.

"UPB" ir lielākais darbaspēka nodokļu maksātājs Kurzemes reģionā ar pērn samaksātiem darbaspēka nodokļiem 5,983 miljonu eiro apmērā. Kopumā "UPB" pērn samaksāja nodokļos 6,465 miljonus eiro.

"Preiļu siers" ir lielākais darbaspēka nodokļu maksātājs Latgales reģionā ar pērn samaksātiem darbaspēka nodokļiem 1,91 miljona eiro apmērā. Kopumā "Preiļu siers" pērn samaksāja nodokļos 24 000 eiro.

"Valmieras stikla šķiedra" ir lielākais darbaspēka nodokļu maksātājs Vidzemes reģionā ar pērn samaksātiem darbaspēka nodokļiem 7,318 miljonu eiro apmērā. Kopumā "Valmieras stikla šķiedra" pērn samaksāja nodokļos 2,838 miljonus eiro.

"Jeld-Wen Latvija" ir lielākais darbaspēka nodokļu maksātājs Zemgales reģionā ar pērn samaksātiem darbaspēka nodokļiem 3,558 miljonu eiro apmērā. Kopumā "Jeld-Wen Latvija" pērn samaksāja nodokļos 1,717 miljonus eiro.

Vidējo nodokļu maksātāju grupā par lielāko 2017.gada darbaspēka nodokļu maksātāju Rīgā un Rīgas reģionā atzīta SIA "C.T.CO", Kurzemē - SIA "Ostas celtnieks", Latgalē - SIA "Verems", Vidzemē - SIA "Woltec", bet Zemgalē - SIA "East Metal".

Savukārt mazo nodokļu maksātāju grupā kā lielākie 2017.gada darbaspēka nodokļu maksātāji apbalvojumus šodien saņēma SIA "KPMG Baltics" Rīgā un Rīgas reģionā, SIA "Vecvagari M" - Kurzemē, SIA "VS Teks" - Latgalē, SIA "Ekju" - Vidzemē un SIA "Nordic Homes" - Zemgalē.

Apbalvojumu kā lielākais 2017.gada nodokļu maksātājs Latvijā saņēma degvielas tirgotājs SIA "Circle K Latvia", kas pērn nodokļos samaksāja 178,988 miljonus eiro.

Apbalvojumu kā pagājušā gada lielākais eksportētājs pēc statistiskās vērtības saņēma AS "Grindeks". Apbalvojumu kā 2017.gada nodokļu maksātāja debija saņēma AS "Printful Latvia".

Balvu kā nodokļu maksātājs, kurš reģistrēts vienā dienā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" stāšanos spēkā saņēma SIA "Firma Orions".

Savukārt Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors Arnis Sauka saņēma apbalvojumu kā 2017.gada VID labākais sadarbības partneris.

Šī gada aprīlī tradicionāli tiks izsūtītas VID pateicības vēstules tiem nodokļu maksātājiem, kuri 2017.gadā veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā, kam bijusi godprātīga un atbildīga attieksme pret nodokļu saistību izpildi un sekmīga līdzšinējā sadarbība ar nodokļu administrāciju.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka visvairāk pērn Latvijas valsts kopbudžetā iemaksāja trīs naftas produktu tirgotāji - SIA "Circle K Latvia", SIA "Orlen Latvija" un SIA "Neste Latvija".

"Circle K Latvia" pērn nodokļos samaksāja 178,99 miljonus eiro, "Orlen Latvija" pērn nodokļos samaksāja 145,77 miljonus eiro, bet "Neste Latvija" pērn nodokļos samaksāja 134,45 miljonus eiro.

AS "Latvenergo" pērn samaksāja 111 miljonus eiro, SIA "Philip Morris Latvia" - 104,53 miljonus eiro, AS "Latvijas Gāze" - 98,76 miljonus eiro, SIA "Baltic Sales Network" - 89,08 miljonus eiro, VAS "Latvijas dzelzceļš" - 69,5 miljonus eiro, SIA "Pirmas" - 65,15 miljonus eiro, bet SIA "East-West transit" - 63,89 miljonus eiro.