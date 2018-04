Veselībā atslēgas vārds "iekšējās rezerves"  

Reto slimību plāna īstenošanai Veselības ministrija atradusi naudu savās iekšējās rezervēs, jo papildu nauda tieši šajā plānā paredzēto pasākumu īstenošanai nav paredzēti. Par atrastajiem 2,3 miljoniem eiro Veselības ministrija plānojusi uzsākt vairākus 2018. gadā iecerētus pasākumus, lai uzlabotu reto slimību pacientu ārstēšanu.

Neatkarīgā rakstīja, ka pērn valdība pieņēma Reto slimību plānu, nosakot vairākus uzdevumus, kuri jāīsteno gan 2018. gadā, gan nākamajos trīs gados. Veselības ministrija arī bija aprēķinājusi nepieciešamo finansējumu plāna ieviešanai - vismaz pieci miljoni eiro šajā gadā. Veselības ministrijas sagatavotajā noteikumu projektā, kas drīzumā nonāks apspriešanā valdībā, lasāms, ka solīto piecu miljonu eiro Reto slimību plānam nav. Iespējams, tieši ar faktisku naudas trūkumu plāna realizācijai ir izskaidrojama kavēšanās ar šo noteikumu izstrādi, jo, kā gan var uzrakstīt jaunu kārtību, kas paredz dažādus pasākumus, piemēram, jaunu zāļu apmaksu vai plaušu transplantāciju, ja nav papildus piešķirts finansējums?

Veselības ministrijā nenoliedz, ka bija plānoti pieci miljoni eiro plāna realizācijai, taču papildu nauda piešķirta netika. Tomēr no iekšējām rezervēm, un ņemot vērā to, ka veselības nozarei šogad ir piešķirts būtisks papildu finansējums, izdevies rast nepilnus trīs miljonus eiro, lai pildītu reto slimību pacientiem dotos solījumus. Arī šie risinājumi būs jāsaskaņo ar Finanšu ministriju, no kuras tiek sagaidīta atļauja naudu pārdalīt no vienas izdevumu pozīcijas uz citu. «Mums ir apņemšanās visas Reto slimību plānā šim gadam iekļautās apņemšanās šogad sākt īstenot, apzinoties, ka pilnībā visu uzreiz nevaram ieviest,» Neatkarīgajai atzīst Veselības ministrijas speciālists Oskars Šneiders. Viens pasākums, ar ko notiks aizķeršanās, būs īpaši dārgo zāļu terapijas uzsākšana, taču noteikumu projektā ir iekļauts mērķis beidzot sākt apmaksāt plaušu transplantāciju.

Reto slimību pacientus pārstāvošās organizācijas - Pulmonālās hipertensijas biedrības un Reto slimību alianses - vadība Neatkarīgajai tomēr pauda atzinību Veselības ministrijas speciālistu paveiktajam darbam, jo beidzot noteikumos ir skaidri noformulētas pacientu iespējas saņemt tādus svarīgus pakalpojumus kā plaušu transplantācija un pulmonālā enderterektomija. «Šajos noteikumos iekļauti būtiski uzlabojumi ārstēšanas pieejamībā, par ko līdz šim iestājās ārsti speciālisti un reto slimību pacientu biedrības,» saka Pulmonālās hipertensijas biedrības vadītāja Ieva Plūme, «vairākus priekšlikumus noteikumos iekļāva pēc mūsu ierosmes, piemēram, par ārstu konsilijiem visās trīs klīniskajās slimnīcās, lai esošie pacienti var turpināt ārstēties pie sava speciālista. Tāpat par piemaksām ārstiem speciālistiem, kas jau nodrošina un nodrošinās veselības aprūpi reto slimību pacientiem, un par samaksu ārstu konsilijiem visās trīs klīniskajās slimnīcās, kas lemj par pacienta ārstēšanos.»

Veselības ministrija paredzējusi vairāk nekā pusmiljonu eiro reto slimību diagnostikai. Par šo naudu plānots aptuveni 1500 pacientiem veikt dažādus, tostarp ģenētiskus, izmeklējumus. Izmeklējumu izmaksas svārstās no 60 eiro vienam izmeklējumam līdz 900 eiro. Savukārt vairāk nekā 800 000 eiro šogad tiks izlietoti vairāku reto slimību pacientu terapijas nodrošināšanai. Speciālajam ārstnieciskajam uzturam bērniem ar retām vielmaiņas slimībām paredzēti 134 800 eiro. Apzināti 44 bērni, kuriem par valsts budžeta naudu, sākot no šā gada, varēs nodrošināt īpašu pārtiku. Tāpat tiks nodrošināta pēctecība, kad bērns, kurš pašlaik saņem speciālu terapiju, to varēs saņemt, arī sasniedzot 18 gadu vecumu.

***

Reto slimību plāna īstenošanai 2018. gadā plānotie līdzekļi*

Reto slimību diagnostikai, izmeklējumiem 531 764 eiro

Medikamentu terapijai reto slimību pacientiem 845 528 eiro

Papildu līdzekļi bērnu ar retām slimībām ārstēšanai 398 015 eiro

Speciāls ārstniecisks uzturs bērniem 134 800 eiro

Ārstēšanas apmaksa bērniem, sasniedzot 18 gadu 30 000

Plaušu transplantācija diviem pacientiem 100 000 eiro

Medikamenti pēc transplantācijas 38 000 eiro

Pulmonālās endarterektomijas veikšanai 73 000 eiro

Medikamenti pēc endarterektomijas 16 000 eiro

Multidisciplināra pieeja reto slimību pacientu ārstēšanā

(ekspertu konsultācijas, ārstu konsilijs) 42 462 eiro

Reto slimību pacientu karte 72 000 eiro

Reto slimību metodiskais vadītājs (amata vieta) 23 926 eiro

KOPĀ 2 305 495 eiro

* pasākumi tiks īstenoti no Veselības ministrijas esošajiem finanšu līdzekļiem, veicot iekšējās pārdales

Avots: Veselības ministrija