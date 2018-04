Atsaucies! Meklē brīvprātīgos darbam Dziesmu svētkos

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku veiksmīgas norises nodrošināšanai Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 30. aprīlim aicina pieteikties brīvprātīgos. Svētku laikā plānots nodarbināt vairāk kā 1000 brīvprātīgo, kas būs iesaistīti koordinētās brīvprātīgo misijās. Dziesmu un deju svētkos brīvprātīgie sāks darboties jau pirmssvētku periodā, bet visaktīvāk tiks iesaistīti organizatoriskos procesos Svētku nedēļas laikā.

“Brīvprātīgo darbs ir neatņemama Svētku norises sastāvdaļa - neviens nozīmīgs un vērienīgs pasākums mūsdienās vairs nav iedomājams bez brīvprātīgo darba. Kā liecina mūsu pieredze, brīvprātīgo darbam piesakās motivēti un Dziesmusvētku tradīciju cienoši cilvēki, kuriem ir būtiski ar savu darbu veidot Svētkus un palīdzēt daudzajos darbos - sākot ar ūdens izdalīšanu dalībniekiem, beidzot ar vietu ierādīšanu un darbošanos infocentros. Brīvprātīgo darbs ir tikpat svarīgs kā jebkura Svētkos iesaistītā - diriģenta, tehniskā personāla, dalībnieka - veikums, lai veiksmīgi izdotos tādi Svētki, kurus pamatoti dēvējam par lielāko kopdarbu valstī,” akcentē XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.

“Esam priecīgi, ka jau otro reizi sadarbojamies ar Dziesmu un Deju svētku organizatoriem, lai nodrošinātu kvalitatīvu brīvprātīgo darba veicēju piesaisti. Brīvprātīgo darbs ir viens no būtiskākajām Svētku atbalsta mehānismiem, kas nepieciešams gan pirmssvētku periodā, gan Svētku laikā. Brīvprātīgo kustība Latvijā aug, turklāt arvien vairāk šajā darbā iesaistās cilvēki brieduma gados un seniori. Vēlos kopumā uzteikt brīvprātīgo kustību, tā ir iespēja īstenot savus sapņus, gūt patiesu gandarījumu un darīt to, kas sirdij tuvs, jo ne vienmēr ikdienas naudas pelnīšanas darbs sakrīt ar cilvēka interesēm un vēlmēm. Brīvprātīgo darbs ir patiešām unikāla iespēja iepazīt līdzīgi domājošos, kā arī būt iesaistītam vienā no nozīmīgākajiem un tradīcijām bagātākajiem notikumiem Latvijā - īpaši Simtgades gadā,” uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Pieteikties Dziesmu un deju svētku brīvprātīgā darbam var, aizpildot elektronisku anketu interneta platformā brivpratigie.lv. Potenciālajam brīvprātīgajam jābūt gatavam veltīt vismaz 20 stundas brīvprātīgā darba veikšanai, kas pakārtotas Svētku rīkotāju sastādītajam grafikam. Tiek aicinātas pieteikties personas vecumā no 16 gadiem (personām no 16 līdz 18 gadiem būs nepieciešama vecāku atļauja) ar labām latviešu valodas zināšanām, (atsevišķiem papildus darbiem - arī ar angļu, krievu un citu svešvalodu zināšanām).

Katram brīvprātīgajam Svētkos tiks nodrošināta ēdināšana, ja tiks veikts darbs ilgāk nekā 4 - 5 stundas, būs nodrošināta iespēja bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko transportu, tiks izsniegta Svētku ID karte un darba atribūtika.