VID ārvalstu komandējumi izmaksās miljonu eiro

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieku ārvalstu komandējumus organizēs tūrisma aģentūra SIA "Latvia Tours", liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Iepirkumā, kurā piedāvājumus bija iesnieguši pieci pretendenti, "Latvia Tours" piedāvājums tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko. Kopējā līgumcena ir 846 667 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jeb 1,024 miljoni eiro ar PVN.

Pakalpojums no "Latvia Tours" tiks pasūtīts uz trīs gadiem vai līdz norādītās līgumcenas izlietošanai atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.

Arī iepriekšējā trīs gadu periodā VID ārvalstu komandējumus par 846 667 eiro bez PVN nodrošināja "Latvia Tours".

"Latvia Tours" 2016.gadā strādājusi ar peļņu 152 053 eiro apmērā, bet apgrozījums bija 17,57 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" pieejamā informācija.

Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem uzņēmuma "Latvia Tours" īpašnieks ir Lielbritānijas iedzīvotājs Džeimss Deivids Verjē.