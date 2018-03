Laika prognoze Lieldienām neiepriecina; gaidāms pat sals!  

Lieldienu brīvdienas Latvijā ienāks ar laika apstākļu izmaiņām – anticiklons, kas nesa sausus, saulainus un vēsus laika apstākļus darba nedēļas gaitā, atkāpsies, un virs mūsu reģiona pastiprināsies ciklonu darbība – debesis apmāksies, bieži gaidāmi nokrišņi, pat ilgstoši un intensīvi. Siltās gaisa masas gan vēl atradīsies salīdzinoši tālu dienvidos, tādēļ svētku dienās nokrišņu fāziskais stāvoklis mainīsies – gan snigs sniegs un slapjš sniegs, gan arī līs lietus. Izveidosies sniega sega, kas pēc tam atkal kusīs, vēsta meteo.lv.

Jau ceturtdien vakarā valsts galējos dienvidrietumu rajonus sasniegs nokrišņu mākoņi, tie pāri Latvijai virzīsies naktī uz piektdienu, kā arī piektdien dienas laikā, nesot sniegu un slapju sniegu, bet dienas laikā arī lietu, sevišķi valsts rietumu un centrālajos rajonos. Piektdien no rīta Latvijas lielāko daļu atkal pārklās 1-4 cm bieza sniega kārta.

Naktī uz sestdienu nokrišņu mākoņi pametīs Latvijas teritoriju un dienā būs sausa, lai arī varbūtība, ka uzspīdēs saule, nav augsta. Bet svētdien no dienvidiem Latvijai tuvosies jauns ciklons, kas virs mūsu reģiona vēl vairāk “padziļināsies” jeb aktivizēsies. Ar to būs saistīta ļoti plaša mākoņu un nokrišņu zona, arī austrumu puses vēja pastiprināšanās.

Nokrišņi būs ilgstoši - gan līs lietus, gan arī snigs sniegs un slapjš sniegs. Tomēr mūsu rīcībā esošā prognožu informācija nav viennozīmīga par to, kad nokrišņu zona sasniegs Latvijas teritoriju - iespējams jau naktī uz svētdienu, bet pastāv arī varbūtība, ka tikai svētdien pēcpusdienā, līdz ar to Pirmās Lieldienas vēl valsts lielā daļā varētu tikt svinētas sausos laikapstākļos. Otrās Lieldienas gan būs mākoņainas un nokrišņiem bagātas. Šajās dienās sniega segas biezums dažviet Latvijā no jauna varētu pārsniegt pat 10 cm.

Svētku perioda sākumā naktīs vēl visā Latvijā gaidāms sals līdz -1...-6 grādiem, arī dienā temperatūra lielākoties nebūs augstāka par +1...+7 grādiem, bet valsts ziemeļaustrumu rajonos pat varētu saglabāties neliels sals. Pēc tam, pateicoties biezai mākoņu segai, naktis kļūs siltākas, bet dienas laikā būtiska temperatūras paaugstināšanās vēl nav gaidāma.

Tas varētu notikt darba nedēļā pēc Lieldienām, kad ar dienvidu vējiem mūsu reģionā ieplūdīs siltākas gaisa masas un termometra stabiņš dažviet pakāpsies līdz +10...+13 grādu atzīmēm. Tomēr šis siltuma vilnis būs īslaicīgs, lai arī iespējamība, ka pēc tam termometra stabiņš noslīdēs zem -10 grādu atzīmes, jau kļūst aizvien mazāka.