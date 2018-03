Latvijas iedzīvotāji atklāj, cik izmaksās viņu Lieldienu galds  

Lai sagatavotos šī gada Lieldienu svinībām, visvairāk Latvijas iedzīvotāju jeb 40,2% ir gatavi iztērēt no 20 līdz 50 eiro, bet 35,9% šim mērķim plāno atvēlēt līdz 20 eiro. Lielākā daļa jeb 56,4% aptaujāto svētku organizēšanai plāno iztērēt tikpat, cik pērn, liecina "Ferratum Bank" pirmssvētku apjaujas rezultāti.

Salīdzinoši daudz mazāk ir cilvēku, kuri ir iecerējuši šim mērķim atvēlēt vairāk nekā 50 eiro. Aptaujas rezultāti liecina, ka svētku izdevumiem no 50 līdz 100 eiro plāno iztērēt 12% respondentu, bet vairāk nekā 100 eiro - 3,4%. Savukārt 8,5% aptaujāto norādīja, ka Lieldienu svinībām vispār nav iecerējuši tērēt naudu.

Aptauja arī atklāj, ka visvairāk Latvijas iedzīvotāju jeb 56,4% Lieldienās ir ieplānojuši iztērēt tikpat daudz naudas kā pērn. Teju uz pusi mazāk ir tādu, kuri šim mērķim atvēlēs mazāk nekā pagājušajā gadā - 27,6%. Savukārt 16% respondentu plāno tērēt vairāk nekā 2017. gadā.

Pētījuma rezultāti arī liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem vissvarīgākais Lieldienu laikā ir laika pavadīšana kopā ar ģimeni. Svētku svinēšanu ģimenes lokā plāno 71% aptaujāto. 15,1% respondentu dosies ciemos pie radiem vai draugiem, 4,9% apmeklēs kultūras pasākumus, 1,7% - sporta vai kultūras pasākumus, bet ceļojumā pa Latviju vai uz ārzemēm ir iecerējuši doties 3,7% respondentu.

No tiem lielākā daļa jeb 40,8% aptaujāto šim mērķim plāno tērēt līdz 20 eiro, 29,3% Latvijas iedzīvotāju ir iecerējuši iztikt ar summu robežās no 20 līdz 50 eiro, no 50 līdz 100 eiro ir gatavi tērēt 14,9% aptaujāto mūsu valsts iedzīvotāju, bet no 100 līdz 200 eiro - 6,7%. Savukārt 8,2% pētījuma dalībnieku ceļojuma budžetam ir atvēlējuši 200 un vairāk eiro.