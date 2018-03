Cenu kāpums bremzē lielākus tēriņus  

Pirmie, kas jūt iedzīvotāju ienākumu pieaugumu, ir mazumtirdzniecības uzņēmumi. Šā gada janvārī mazumtirdzniecības apgrozījums pārtikas veikalos pieaudzis par 9% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi: nespecializētajos veikalos par 5,8 procentiem, bet specializētajos veikalos par 62,2 procentiem.

2018. gada janvārī kopējais mazumtirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās pieauga par 8,8 procentiem, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, liecina Centrālās statistiskas pārvaldes (CSP) dati.

«Pēc Finanšu ministrijas prognozēm, 2018. gadā saglabāsies spēcīgā ekonomiskā izaugsme, līdz ar to arī turpināsies darba samaksas pieaugums. Algas pieaugums, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa pazemināšana un veiktās izmaiņas pensiju indeksācijā varēt sniegt iespēju iedzīvotājiem iegādāties vairāk,» vērtē Maxima Latvija Biznesa analītikas departamenta direktore Zane Kaktiņa. Taču viņa arī uzsver, ka iedzīvotāju pirktspēju negatīvi šogad varētu ietekmēt inflācija, kuru eksperti lēš aptuveni 2,7 procentu līdz 2,8 procentu apmērā.

Mazumtirdzniecības kāpumu 2017. gadā galvenokārt veicināja cilvēku pieaugošie ienākumi. «Arī Maxima Latvija un pētījumu centra SKDS veiktajā pētījumā redzams, ka 2017. gada laikā pieaudzis to iedzīvotāju skaits, kuriem pēdējo 12 mēnešu laikā paaugstinājušies ienākumi. Tomēr vairāk cilvēku novērojuši arī cenu kāpumu, un līdz ar to palielinājusies arī viņu piesardzība attiecībā uz tēriņiem,» prognozē Z. Kaktiņa.

Gaidāma lielāka konkurence

Mazumtirdzniecības nozarē gaidāma konkurences saasināšanās, jo Latvijas mazumtirdzniecības nozarē tuvākajā laikā gaidāma tādu grandu kā IKEA, Lidl un Akropolis ienākšana. Apģērbu veikals Pepco, kas jau ir atvēris savu pirmo veikalu, trīs gadu laikā kopumā plāno atvērt 30 veikalu.

Tāpat Latvijā turpinās veikalu apvienošanās. Konkurences padome pērn pieņēma 13 lēmumu par mazumtirdzniecības uzņēmumu plānotajiem apvienošanās darījumiem. Lai uzņēmumiem palīdzētu sagatavot apvienošanās ziņojumus, Konkurences padome pērn sniedza rekordlielu pirmsapvienošanās konsultāciju skaitu - piecdesmit. Vienlaikus pirmo reizi astoņu gadu laikā Konkurences padome aizliedza uzņēmumu paziņoto apvienošanās darījumu, proti, veicot padziļinātu ekonomisko analīzi konkrētā tirgus noteikšanā, iestāde saskatīja būtisku kaitējumu konkurencei SIA Rimi Latvia plānos izmantot mazumtirdzniecības telpas multifunkcionālajā tirdzniecības centrā Domina Shopping, tāpēc lēma par darījuma aizliegšanu. Kopš pagājušā augusta Domina Shopping atvērts Maxima Latvija veikals. Savukārt Maxima lielveikalu Rīga Plaza plānots atvērt šā gada maijā.

Iepirkšanās temps arvien ātrāks

Līdztekus jauniem veikaliem, kas ienesīs sortimenta izmaiņas, nākotnē arī pats iepirkšanās process kļūs aizvien ātrāks un automatizētāks, Latvijas mazumtirdzniecības konferencē RetailRiga 2018 secinājuši šīs jomas eksperti.

«Mazumtirdzniecībā, līdzīgi kā jebkurā citā nozarē, arvien pieaugoša loma tiek piešķirta tehnoloģijām. Mazumtirgotājs ir tik progresīvs, cik pelnoša ir tā piegādes ķēde. Savukārt, jo efektīvāka piegādes ķēde, jo vairāk var tikt samazinātas darba stundas darbiniekiem. Tehnoloģiju ieviešana ir rūpīgs izpētes darbs, jo nevar vienkārši ieviest kādu atsevišķu tehnoloģiju un cerēt, ka tā sniegs labumu - ir laikus jādomā par tās integrāciju uzņēmuma struktūrā, darbinieku apmācībām un citiem būtiskiem aspektiem,» sacīja Maxima Latvija valdes locekle Kristīne Āboltiņa.

Uz veikalu ar virtuālām brillēm

Vairāk nekā ceturtā daļa jeb 26% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem vismaz reizi mēnesī iepirkušies arī internetā. Kantar TNS patērētāju uzvedības izpētes eksperte Revita Logina norāda, ka kopš 2015. gada par pieciem procentiem pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri vismaz reizi mēnesī iepirkušies internetā. «Varam paredzēt, ka šāda tendence saglabāsies arī turpmāk un interneta loma cilvēku ikdienas dzīvē turpinās pieaugt. To ietekmē ne tikai vispārēja interneta pieejamība plašākai sabiedrības daļai un grupām, kuras agrāk nevarēja to atļauties, bet arī domāšanas veida un ikdienas dzīvesstila maiņa,» bilda R. Logina.

Klientu servisa kvalitātē joprojām izšķiroša loma ir cilvēku faktoram. Lai arī tehnoloģiju attīstība veicina aizvien aktīvāku iepirkšanos attālināti un mazumtirdzniecības nozare kļūst automatizētāka, cilvēku faktora loma iepirkšanās procesā tikai pieaugs. Akropolis Group mārketinga un komunikācijas daļas vadītāja Indre Česūniene ir pārliecināta, ka pircēji kļūst aizvien prasīgāki, bet pārdevēju-konsultantu rīcībā būs jauni līdzekļi, kā palīdzēt pircējam un nodrošināt augstvērtīgu klientu servisu. Piemēram, virtuālās realitātes brilles vai lietotnes palīdzēs pircējam apģērba izvēlē, bet pārdevējam-konsultantam būs jāspēj orientēties tehnoloģiju piedāvājumā, lai nodrošinātu patīkamu iepirkšanās procesu.