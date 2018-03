Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju vecumdienās paļaujas uz valsts pensiju

Latvijā 61% iedzīvotāju vecumdienās paļaujas uz valsts pensiju un mēnesī vēlētos saņemt vidēji 860 eiro, pavēstīja "Swedbank" mediju attiecību vadītāja Kristīne Jakubovska, atsaucoties uz bankas veiktā paaudžu pētījuma datiem.

Viņa arī norādīja, ka iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 21 gadam uzskata, ka vecumdienās būs sociāli aktīvi un baudīs visu to, kam šobrīd neatliek laika (55%). Savukārt pēckara paaudze jeb iedzīvotāji vecumā no 53 līdz 62 gadiem visreālistiskāk apzinās, ka vecumdienās būs jāturpina strādāt (33%) un zemo ienākumu dēļ visdrīzāk būs jādzīvo pieticīgi (44%).

Jakubovska atzīmēja, ka arī nesen kā saņemtais OECD atzinums par Latvijas pensiju sistēmu, lai arī kopumā ir pozitīvs, iekļauj virkni neglaimojošu atzinumu. Viens no tiem - gados vecākie sabiedrības locekļi ir gandrīz pilnībā atkarīgi no valsts pabalstiem, tādējādi Latvijā nabadzības risks iedzīvotājiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, ir ļoti augsts un divas reizes lielāks nekā OECD valstīm vidēji (īpaši sievietēm).

Vienlaikus dati liecina, ka uzkrājumus vecumdienām privātajos pensiju fondos Latvijā veido vien aptuveni 30% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju.