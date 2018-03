Zināms datums, kurā Rīgā notiks ''Baltijas praida'' gājiens

Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) un viņu draugu apvienībā "Mozaīka" "Baltijas praida" gājienu plāno organizēt 9.jūnijā, pastāstīja Rīgas domes pārstāve Aira Šmelde.

"Baltijas praids" katru gadu notiek kādā no trim Baltijas valstīm un šogad notiks Rīgā. Plānots, ka apvienības rīkotais pasākums notiks no plkst.12 līdz plkst.15. Gājiens sāksies Vērmanes dārzā, un tālāk virzīsies pa maršrutu Elizabetes iela - Brīvības iela - Bruņinieku iela un pa Tērbatas ielu atpakaļ uz Vērmanes dārzu.

Gājienā pieteikta aptuveni 2000 cilvēku dalība.

Kā apstiprināja Šmelde, domē ir saņemts pieteikums par gājiena rīkošanu un tas tiks izvērtēts, taču neprecizēja, kad tieši tas varētu būt zināms, vai dome nenoteiks tam kādu ierobežojumus.

"Baltijas praids 2018" ir pasākumu kopums, kura mērķis ir aktualizēt LGBT cilvēktiesību jautājumus Latvijā, Baltijā, kā arī visā Eiropas Savienībā. Praida laikā norisināsies virkne dažādu kultūras pasākumu, tostarp izrādes, koncerti, kino dienas un izstādes. Vienlaikus notiks arī dažādi ar cilvēktiesībām saistīti pasākumi, tostarp starptautiska konference par vārda un pulcēšanās brīvību.

"Baltijas praids 2018" norisināsies 100 dienas un tā laikā notiks 100 dažādi pasākumi. Pirmie praida pasākumi sākās jau 3.martā, bet no 4.jūnija līdz 10.jūnijam būs galvenā pasākumu nedēļa. Praida kulminācija sagaidāma tieši 9.jūnijā, ar iepriekš pieminēto gājienu.

Kā agrāk novērojusi aģentūra LETA, šāda veida gājieni nereti pulcē arī tos sabiedrības pārstāvjus, kuriem viendzimuma attiecības nav pieņemamas. Līdz ar to gājiens nereti tiek pavadīts ar rupjām piezīmēm no garāmgājēju puses un dažādiem aizskarošiem plakātiem no protestētājiem. Kārtības nodrošināšanas nolūkos gājiena maršrutā pastiprināti patrulē arī policijas ekipāžas.

Pēdējo reizi Latvijā praida pasākums norisinājās 2015.gadā, kad Rīgā tika organizēts svarīgākais Eiropas LGBT pasākums "EuroPride 2015". Šī praida gājiens Rīgā pulcēja 5000 dalībniekus un praida nedēļas laikā notika vairāk nekā 60 dažādi kultūras, mākslas, zinātnes un izklaides pasākumi, informē "Mozaīka''.