LAKRA: Cilvēku parādu jūgs ir milzīgs un kuru katru brīdi var izraisīt krahu

“Nebanku kreditētāju uzraudzība un darbības likumiskais regulējums joprojām raksturojams kā formāls nevis reāls un uz nozares sakārtošanu vērsts. Turpina palielināties ātrajos kredītos izsniegtās summas, turklāt, aktivizējoties bez maksas pieejamo jauno kredītu izsniegšanai, seko to masveida pagarināšana, kas vairs nav bez maksas. Saeimai un valdībai daudzkārt esam uzsvēruši, ka, nepieņemot striktāku regulējumu, iedzīvotāji apzināti tiek grūsti parādu jūga, kas vēlāk daudzus spiež arī bēgt no valsts – strādājot ar saviem klientiem to redzam katru dienu,” uzmanību uz aizvien briestošo problēmu vērš Latvijas kredītņēmēju asociācijas valdes loceklis Jānis Āboliņš.

Turpat pirms gada - 2017. gada 1. pusgadā nebanku kreditētāju kredītportfelis bija vairāk nekā 560 miljoni eiro. Ņemot vērā, ka kopš 2013. gada nebanku kreditētāju izsniegto aizdevumu apjoms katru gadu ir turpinājis palielināties par 64 līdz 73 miljoniem eiro, ir prognozējams, ka šobrīd tas varētu būt ap 630 miljoniem eiro.

“Tā ir milzīga parāda nasta. Salīdzinājumam var minēt, ka nebanku kredītu apjoms ir turpat sešas reizes lielāks, nekā Latvijas otras lielākās pilsētas - Daugavpils - budžets 2018. gadam. Ņemot vērā kredītus, ko iedzīvotāji saņēmuši arī bankās, cilvēku parādu jūgs ir milzīgs un kuru katru brīdi var izraisīt krahu,” pārliecināts ir Jānis Āboliņš.

Viņš uzsver, ka būtiskākais ir panākt, lai nebanku kreditētājiem par obligātu pienākumu tiek uzlikta kredīta pieteicēja maksātspējas objektīva un pilnvērtīga novērtēšana. “Šobrīd Patērētāju tiesību aizsardzības likuma vadlīnijās ir noteikts, ka tik pat rūpīgi kā bankām jāpārbauda savu kredīta pieteicēju finanšu un maksātspējas dati, nebanku kreditētājiem jāpārbauda visa informācija par personām, kas vēlas saņemt 427 eiro lielus un lielākus aizņēmumus. Vai tas notiek realitātē - ir pamatotas aizdomas. Pretējā gadījumā nebūtu iespējams, ka viena persona ar pāris minūšu starpību ātros kredītus saņem pie vairākiem aizdevējiem, tai skaitā - vienas juridiskas personas, kas operē ar vairākiem ātrā kredīta zīmoliem. Jau pirms vairākiem gadiem situācija ar pārlieku viegli pieejamiem kredītiem bija draudoša, nupat tā sola drīzu krahu,” pārliecināts ir Jānis Āboliņš. Tādēļ Latvijas kredītņēmēju asociācijas vārdā viņš vēlreiz aicina valdību un Saeimu rast spēku nostāties pret nebanku kreditētāju lobijam un pieņemt striktāku nebanku kreditēšanas nozares regulējumu, kas daudzus iedzīvotājus pasargātu no neapdomīgām saistībām. Latvijas kredītņēmēju asociācija ir pārliecināta, ka rūpīgai potenciālā klienta maksātspējai būtu jānotiek jau brīdi, kad tiek lūgts 100, 150 eiro liels aizdevums.

Vienlaikus gan Latvijas kredītņēmēju asociācija uzsver, ka arī cilvēkiem ir jābūt atbildīgiem un, pieņemot lēmumu par jaunu aizņēmumu, jāizvērtē savas iespējas to atdot.