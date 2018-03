Vecāki dos padomus Bērnu slimnīcai

Bērnu slimnīca izveidojusi Vecāku padomi, kurā pašlaik darbojas septiņas mazo pacientu mammas, bet aicināti pievienoties arī citi aktīvi un ieinteresēti bērnu vecāki.

Vecāku padomē pašlaik apvienojušās septiņas mammas, un katra no mammām pārstāv konkrētu profilu, kurā viņu bērniem bijusi ilgstoša pieredze: onkoloģija, ķirurģija, rehabilitācija, tehniskie palīglīdzekļi, paliatīvā aprūpe, parenterālā barošana, ambulatorie pakalpojumi un garīga rakstura traucējumi. Ļoti noderīgi būtu Vecāku padomē uzņemt vēl tādus vecākus, kuru bērniem bijusi ilgstoša pieredze ar kardioloģiju, retām slimībām, neiroloģiju un citām jomām. Hronisko pacientu vecāki bieži izjūt nepieciešamību sazināties un dalīties pieredzē un zināšanās, tāpēc Vecāku padome uzņemsies koordinatora lomu, lai šos cilvēkus savestu kopā, izveidojot atbalsta datu bāzi Ģimene ģimenei. Vecāku padomes pārstāve Mareta Bērziņa-Meirāne stāsta, ka šāds atbalsts būtu bijis ļoti nozīmīgs brīdī, kad dēlam tika atklāta onkoloģiska slimība. «Sākumā mēs nesapratām, ko šī diagnoze nozīmē, cik ilga būs terapija un kas mūs gaida. Tik ļoti vēlējos aprunāties ar kādu ģimeni, kuri šo ceļu jau izgājuši, kuri mūs varētu iedrošināt un stiprināt savā ticībā, ka viss būs labi,» saka M. Bērziņa-Meirāne. «Kad uzzināju par meitas slimību, es pat iedomāties nevarēju, cik smags ceļš būs ejams,» saka Andžela Daļecka. «Mūsu gadījumā nebija zināms neviens līdzīgs saslimšanas gadījums, līdz ar to nācās pašiem meklēt informāciju gan par pašu diagnozi, gan par ēšanas paradumiem. Nācās būt kā celmlaužiem. Ņemot vērā šo pieredzi un to, ka meitas ārstēšanās turpinās jau vairāk nekā divarpus gadus, nu jau pati varu dalīties pieredzē un ieteikumos ar citiem vecākiem, kuriem nepieciešams atbalsts.» Vecāku padome būs ne tikai padomdevējs, bet arī plāno pārstāvēt vecāku un bērnu viedokli lēmumos, kas skar mazos pacientus un viņu ģimenes Bērnu slimnīcā. Pirms lēmumu pieņemšanas Bērnu slimnīca skaidros Vecāku padomei plānotās aktivitātes, uzklausot ieteikumus.