Askolds Saulītis: Cilvēka psiholoģija, sevišķi vīrieša, iekārtota tā, ka viņš smagi pārdzīvo sakāvi  

«Mans tēvs Ojārs Saulītis mācījās Rīgas 1. ģimnāzijā. Kad 1941. gadā Rīgā ienāca vācieši, audzēkņus no skolas izlika ārā, lai iekārtotu hospitāli vācu karavīriem. Vēlāk viņš strādāja kinoprojektoru remonta darbnīcā Ādolfa Hitlera štrāsē. Sākumā tēvu latviešu leģionā neiesauca, bet 1944. gadā viņš saņēma pavēsti – tikos un tikos ierasties Elizabetes un Tērbatas ielu stūrī. Tēvs, paņēmis koferīti, kopā ar savu draugu aizgāja uz noteikto vietu. Tur visus puikas pēc saraksta krāmēja iekšā kravas automašīnās un – uz Kurzemes fronti! Ojārs saskatījās ar savu draugu, un abi saprata bez vārdiem: mums tas nav vajadzīgs! Abi paprasījušies uz tualeti, sak, tūdaļ būsim atpakaļ, re, kur mūsu mantas paliek! Tā viņi aizbēga un pēc tam līdz oktobrim slēpās, kad Rīgā ienāca sarkanā armija,» stāsta Askolds Saulītis.

Tādu stāstu Askoldam ir daudz, un vēsture, šķiet, ir viņa lielākā interese. Vēsture, kas ienāk mūsdienās. Jo viss ir saistīts. Šodienas norises pagaidām vēl nav vēsture, tomēr - ja skatāmies ar nākotnes acīm - mums jāredz brīdinājumi, kurus sniedz laiks, kurā dzīvojam.

Šodien - intervija ar Askoldu Saulīti, Sarkanais un Brūnais, Keep smiling, Bermontiāda, Atmodas antoloģija, Astoņas zvaigznes u.c. dokumentālo filmu autoru un kinobalvu saņēmēju.

- Pērn tu skatītājiem piedāvāji savu dokumentālo filmu par latviešu strēlniekiem - Astoņas zvaigznes, kuras anotācijā rakstīts: «Stāsts par vienkāršiem cilvēkiem, kurus izaicināja Liels Laikmets un, neprasot atļauju, noteica viņu dzīves robežas.» Kas tagad tavos plānos?

- Pirms pāris gadiem mani uzrunāja Nacionālais kultūras centrs: vai es gribētu pieķerties pie dokumentālas filmas par dziesmu svētku vēsturi? Nu filma gandrīz gatava, to rādīsim jūnijā. Kopā ar Daini Īvānu veidojām scenāriju, rakstījām diktora tekstu. Aicinu cilvēkus pāršķirot savus ģimenes foto arhīvus par dziesmu svētku tēmu. Filmai par strēlniekiem atsaucās padsmit kolekcionāru, neviens par bildēm neprasīja ne santīmu. Parādījās neredzēti fotodokumenti, pat vēsturnieki brīnījās. Paralēli top televīzijas seriāls par Latvijas pilīm un muižām - ne tikai par tām, kas sakoptas, bet arī par tām, kas drupās. Trešais mans projekts ir grāmata. Esmu projekta vadītājs grāmatai par latviešu karavīriem, sākot no aizvēstures, no bronzas cirvjiem līdz mūsdienām. Latviešu karavīri ir piedalījušies gandrīz visos nozīmīgākajos militārajos konfliktos. Grāmatas tapšanā es uzrunāju vēsturniekus, kuri pārzina katrs savu vēstures posmu. Būs nodaļa arī par kara medicīnu. Grāmata par latviešu karavīru tieši šodien ir ļoti aktuāla, daudz aktuālāka nekā pirms gadiem astoņiem, kad to jau biju ieplānojis.

- Tev viss saistās ar vēsturi. Kāpēc? Kas tevi uzrunā vēsturē?

- Pretēji tam, ka vēsture jau ir notikusi, mēs visu laiku varam tajā uzzināt kaut ko jaunu, vēsturē mājo šis nepārtrauktais svaigums - par spīti tam, ka tajā ir drupas, putekļi, asinis... Vēsturē visu laiku ir atrodamas novitātes. Pērles! Vajag tikai gribēšanu tās meklēt.

- Vai vēsture tev ir kaut ko iemācījusi?

- Vēsture atkārtojas. Tehnoloģijas attīstās pa spirāli uz augšu, bet cilvēka daba nemainās. Pirmā pasaules kara laikā neviens taču pat neiedomājās, ka būs arī otrais. Šis karš iegāja pasaules vēsturē ar milzīgo artilērijas iznīcinošo spēku, ar šrapneļa lādiņiem, kas vienā reizē varēja nogalināt desmitiem, simtiem cilvēku.

- Otrais karš atnāca ar vēl drausmīgākiem ieročiem...

- Un cilvēka daba nemainījās. Cilvēki turpināja cits citu nodot pat par vēl mazāku summu nekā 30 graši. Un ir interesanti vērot cilvēkus vēstures kontekstā, pētīt, kas notika Latvijā un kas notika citur tajā pašā laikā. Piemēram, Krievijā 17. gadsimtā sākās pareizticīgās baznīcas reformas, sākās vecticībnieku tramdīšana, daudzi no viņiem atnāca uz Baltijas teritorijām, kas pēc kariem un mēra epidēmijas bija visai tukšas. Daļa te dzīvojošo vācu muižnieku tolaik braukāja pa Eiropu un iekāroja skaistās pilis. Atbraukuši atpakaļ, viņi sāka savu muižu pārbūves, veidojot ko līdzīgu Eiropas pilīm. Un te lieti noderēja vecticībnieki, kuri bija labi amatnieki. Tā, īpaši Vidzemē un Dienvidigaunijā, tika būvētas koka muižas. Divu procesu mijiedarbībā Latvijā radās daudzas skaistas ēkas, no kurām gandrīz visas diemžēl ir nopostītas sekojošos karos...

- Pēc simt gadiem... Pieņemsim, ka tu dzīvosi savu nākamo dzīvi un joprojām būsi Askolds Saulītis, kurš interesējas par vēsturi. Ko tu gribēsi filmēt? Kādi vēsturiskie notikumi būs tavā aculokā?

- Ļoti interesants jautājums... Man nepatīk nodarboties ar konjunktūras tēmām - nu tad tagad par ebrejiem, nu par izsūtītajiem! Es tā nevaru, jo tad nebūtu godīgi. Bet ja nebūs godīgi, tad filma nesanāks. Filma Melānijas hronika mani neuzrunāja, jo esmu izlasījis pārāk daudz grāmatu un memuāru, un tā patiesība ir daudz šausmīgāka. Manuprāt, šīs nav estetizējamas tēmas.

- Esmu jautājusi vienam otram režisoram: kāpēc neveidojat filmu par izsūtītajiem? Man parasti atbild: tāpēc, ka šim stāstam nav laimīgu beigu.

