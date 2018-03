Pieredze: Lai saņemtu nopelnīto pensiju, ilgi jāspēkojas ar birokrātijas mudžekli  

Pensionārei Aijai darba mūžs sasniedz gandrīz četrus gadu desmitus, tostarp pāris gadi padomju laikos nostrādāti Igaunijā. Taču piemaksu pensijai par Igaunijā nostrādātajiem gadiem Aijas kundzei vēl nav izdevies saņemt, ziņo raidījums „Bez Tabu”.

Kundze stāsta, ka piemaksa solīta jau no šā gada jāvāra, bet, kā zināms, solīts makā nekrīt.

Pērn vasarā Aija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) iesniedza visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu piemaksu. Kārtība paredz, ka tālāk VSAA sazinās ar Igaunijas kompetento iestādi.

Pensionāre stāsta, ka oktobrī, sazvanoties ar inspektori, gūts apstiprinājums, ka viss ir kārtībā - piemaksu sāks izmaksāt ar 2018. gada janvāri.

Tomēr līdz pat šai dienai Aija nav saņēmusi piemaksu. Arī inspektore telefonu vairs neceļ.

VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļas vadītāja Aina Biljone uzskata, ka pensionāre, visticamāk, pārpratusi informāciju: neesot solīts piemaksu izmaksāt no šā gada sākuma.

„Igaunijas kompetentā iestāde mums norādīja, ka līdz ko pieņems lēmumu, to atsūtīs. Līdz šim brīdim atbildi no Igaunijas neesam saņēmuši. Februāra vidū tika nosūtīts atgādinājums. Pagaidām atbildes no Igaunijas nav,” skaidro VSAA pārstāve. Tāpēc arī piemaksa nav saņemta. Taču tiek solīts - kad Igaunija dos zaļo gaismu, piemaksa tiks izmaksāta arī par pirmajiem šā gada mēnešiem.

