"Enesan" – mājas iekšējo komunikāciju nomaiņas eksperts  

Kompānijai Enesan ir uzkrāta pieredze tādos svarīgos darbos kā ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu nomaiņa daudzdzīvokļu mājā, turklāt uzņēmums piedāvā diennakts avārijas dienesta pakalpojumus septiņas dienas nedēļā. Enesan strādā augstas raudzes speciālisti, kas prot darīt savu darbu ātri un efektīvi, turklāt neatsaka arī vienreizējos izsaukumus, kad, piemēram, jālikvidē aizdambējums kanalizācijas caurulēs.

Enesan valdes loceklis Aleksandrs Andreičiks stāsta, ka beidzamajā laikā visbiežāk māju pārstāvji uzņēmumā vēršas ar jautājumiem par iekšējā ūdensvada, kanalizācijas vai siltumapgādes sistēmu nomaiņas iespējām.

- Pēc nopietnām avārijām iedzīvotāji, kā likums, iedomājas par mājas iekšējo komunikāciju nomaiņu. Taču nav jābūt avārijai, lai zinātu, ka gandrīz visās daudzdzīvokļu mājās ūdensvada caurules savu laiku ir nokalpojušas. Iedzīvotāji šīs pazīmes izjūt katru dienu - tās ir: slikts ūdens spiediens aukstajā ūdensvadā, slikta cirkulācija karstajā un rūsains ūdens.

- Vai taisnība, ka pēc ūdensvada cauruļu nomaiņas uzlabojas gan ūdens kvalitāte, gan samazinās rēķini par karsto ūdeni?

- Jaunās caurulēs ūdenim nav nekādas pretestības, tas plūst brīvi, atjaunojas normāla ūdens cirkulācija un siltummainis tērē daudz mazāk enerģijas ūdens uzsildīšanai. Vēlos atzīmēt, ka pēc karstā ūdens horizontālo guļvadu nomaiņas mēs tos izolējam ar speciāliem siltināšanas materiāliem, kas mazina siltuma zudumus. Mājā, kurā pilnībā nomainītas ūdensvada caurules, siltumenerģijas patēriņa ietaupījums ūdens uzsildīšanai sasniedz līdz 20%.

- Cik iespējams ietaupīt?

- Viens no beidzamajiem firmas Enesan darbiem - pārvaldnieks 12 stāvu dzīvojamai mājai visu stāvvadu nomaiņu piedāvāja par 67 000 eiro. Uzņēmums Enesan darbus izpildīja par 52 000 eiro. Māja no saviem uzkrājumiem ietaupīja 15 000 eiro jeb 22%.

-Taču joprojām ir iedzīvotāji, kuri uzskata, ka padomju laika ūdensvada caurules kalpos vēl ilgi, jo ir no metāla.

- Diemžēl šo cilvēku pārliecība ir kļūdaina. Metāla cauruļu paredzētais kalpošanas laiks ir 20 līdz 30 gadu. Salīdzinājumam - mūsdienās no kompozītmateriāliem izgatavoto cauruļu kalpošanas laiks ir 50 gadu, turklāt to iekšējās sieniņas ir absolūti gludas, tādēļ gandrīz nespēj «aizaugt». Mūsu uzņēmums darbā izmanto caurules no labi zināma Eiropas ražotāja, turklāt darbus piedāvājam par izdevīgu cenu. Jāatzīmē, ka šīm caurulēm ir sertifikāts izmantošanai dzeramajam ūdenim, jo tirgū ir nopērkamas arī lētākas plastmasas caurules, kuras drīkst lietot tikai tehniskajam ūdenim. Dzīvokļu īpašniekiem, kuri apņēmušies savai mājai paši atrast darbu veicēju, šī nianse noteikti jāzina. Tāpat ieteicams uzzināt, kādu izolācijas materiālu guļvadu izolācijai ieplānojis potenciālais darbu izpildītājs. Gadās, ka izmaksu samazināšanas nolūkā izolācijas slānis netiek paredzēts pietiekamā biezumā.

- Parasti tādus kapitālus darbus organizē mājas pārvaldnieks. Kādēļ iedzīvotāji paši vēršas uzņēmumā Enesan?

- Parasti iedzīvotāji lūdz mūsu konsultāciju pēc tam, kad saņēmuši pārvaldnieka darbu plānu un guvuši šoku, redzot piedāvāto darbu cenas. Tad viņi paši meklē darbu izpildītāju, kas piedāvā saprātīgu cenu un augstu izpildītā darba kvalitāti. Tas ir vienīgais veids, kā ietaupīt mājas kopējos uzkrājumus. Mēs piedāvājam savu tāmi un, ja tā apmierina dzīvokļu īpašniekus, slēdzam trīspusēju darba izpildes līgumu. Uz trīspusēju līgumu pamata firma Enesan pilnībā vai daļēji ir nomainījusi komunikācijas jau 60 daudzdzīvokļu mājās Rīgā.

- Cik daudz naudas dzīvokļu īpašnieki var ietaupīt, uzticot darbus veikt jūsu uzņēmumam?

- Ne mazāk par 20% no pārvaldnieka ieplānotās cenas.

- Darbu plānus 2018. gadam dzīvokļu īpašnieki ir saņēmuši jau pagājušā gada oktobrī. Ja pārvaldnieks ir ieplānoji cauruļu nomaiņu, dzīvokļu īpašnieki var pagūt izvēlēties savu darbu izpildītāju, noslēgt trīspusēju līgumu un ietaupīt?

- Viņi paspēs, ja mājas pilnvarotā persona vai aktīvisti uzrakstīs pārvaldniekam vēstuli, ka paši vēlas atrast uzņēmumu inženierkomunikāciju remontam vai nomaiņai un darbus veikt uz trīspusēja līguma pamata. Pēc tam atrastajai firmai jāpieprasa tāme, par kuru jānobalso dzīvokļu īpašnieku kopības vairākumam. Pēc tam, kad tāmi un darbu veikšanu pēc trīspusējā līguma apstiprinājusi mājas kopsapulce ar vairākuma balsojumu, mēs esam gatavi sākt darbus.

- Vai jūsu uzņēmums sagatavo darbu izmaksu tāmi bez maksas?

- Ne tikai tāmi, nepieciešamības gadījumā mēs bez maksas veicam arī mājā esošo komunikāciju apsekošanu. Varam piedāvāt arī apmaksas grafiku termiņā līdz vienam gadam.

• APMAKSĀTA PUBLIKĀCIJA