NRA skaidro, ko līdztekus algai vēlas un novērtē darbinieki

Katrs strādājošais par savu darbu, protams, grib saņemt atalgojumu. Taču alga nebūt nav noteicošais faktors, lai cilvēks strādātu ar prieku, būtu apmierināts ar savu darbavietu. Liela daļa darbinieku, it sevišķi jaunā paaudze, darbu noteikti vairs neuzskata par vietu, kur monotoni nostrādāt noteiktās darba stundas un doties mājup. Ko vēlas un novērtē darba ņēmēji mūsdienās, Neatkarīgajai atklāj uzņēmumi DHL Latvia un Transcom Worldwide Latvia, kuru komandu veido lielākoties gados jauni cilvēki.

Aktualizē veselīga dzīvesveida ideju

DHL kolektīvā vidējais darbinieku vecums ir nedaudz zem 30 gadiem, un viņu darba ikdienu regulāri atsvaidzina sacensību gars, proti, uzņēmums caur dažādām aktivitātēm, konkursiem darbiniekus mudina domāt par veselīga dzīvesveida ieguvumiem, sportisku aktivitāšu lietderīgumu.

Soļu skaitīšanas maratons

Piemēram, nesen noslēdzās soļu skaitīšanas kampaņa, kurā iesaistījās aptuveni 30 uzņēmuma darbinieku, sadaloties trīs komandās, un 90 dienas ar soļu skaitīšanas ierīces palīdzību notika, tā teikt, soļošana. «Pirmajās dienās interese nebija ļoti liela, bet, redzot gan savas, gan pārējo komandu rezultātus, radās arvien lielāka motivācija kustēties vēl vairāk,» atceras viens no kampaņas dalībniekiem, DHL e-komercijas speciālists Gvido Kalniņš. Dienā bija jānostaigā vismaz 10 000 soļu, atsevišķās brīvdienās aplikācija pati minimuma slieksni paaugstināja līdz 14 000 soļu. G. Kalniņa personīgais rekords bija aptuveni 40 000 soļu dienā, bet vidēji viņa komandā dienā nogāja 13 000 soļu. Dalībnieku vidū veidojās pat zināmā mērā pozitīva atkarība - kustēties vēl un vēl, lai rezultāti būtu vēl augstāki, un dažreiz brīvdienās ierastā TV skatīšanās un laiska zvilnēšana dīvānā tika iemainīta pret pastaigu parkā. «Tāpat darbā cilvēki labāk izvēlējās nevis piezvanīt kolēģim, bet aiziet līdz viņam aprunāties. Dienu no dienas sacensību gars kļuva arvien izteiktāks, un gala rezultātā pozitīvas emocijas bija visiem,» secina G. Kalniņš. Viņš teic, ka daļa kolēģu arī pēc kampaņas noslēguma turpina izmantot aplikāciju un skaitīt soļus. «Jā, tas kļuva par ieradumu, jo cilvēki redz, kādu pozitīvu devumu viņi var tādējādi sniegt savai veselībai. Aplikācijā ir atrodama arī informācija par pareizu uzturu, veselīgu miegu, kas mudināja šo aplikāciju izmantot arī turpmāk,» norāda G. Kalniņš. «Pats ikdienā aktīvi sportoju, tāpēc man ļoti patīk, ka arī uzņēmumā papildus ikdienas darba pienākumiem ir iespēja iesaistīties citās aktivitātēs, tostarp sportiskās. Tas motivē darbam.»

Rūta Kalmuka/F64

Veselības nedēļa

Bet marta sākumā uzņēmumā norisinājās Veselības nedēļa, kas ir kļuvis par ikgadēju pasākumu un notika jau sesto reizi. Kā skaidro DHL personāla direktore Ineta Kalinkeviča, Veselības nedēļā tiek apvienots patīkamais ar lietderīgo - darbinieki turpat uzņēmumā iziet obligāto veselības pārbaudi (ārsti ierodas DHL), kā arī uzņēmumā ciemojas lektori, kas cenšas strādājošos iedvesmot arī viņu dzīvē ieviest aktīva un veselīga dzīvesveida pamatprincipus. Nesen DHL darbiniekiem bija iespēja klātienē aprunāties ar fitnesa treneri Kristapu Vildi. Veselības nedēļā neiztika arī bez veselīgiem našķiem - augļiem - un sacensībām starp nodaļām, kurās tika mērīta katras nodaļas veselīga dzīvesveida temperatūra. «Darbinieki veidoja diagrammu, atbildot uz dažādiem jautājumiem, piemēram, cik daudz es darbā izkustos, cik daudz dienā izdzeru ūdens, cik veselīgi ēdu. Nodaļa, kam šī temperatūra bija visaugstākā, tika arī apbalvota,» stāsta I. Kalinkeviča.

DHL ir izveidota sava futbola un karsējkomanda - treniņi notiek divas reizes nedēļā, bet katru gadu maijā visi dodas uz Beļģiju, lai sacenstos ar DHL birojiem no citām valstīm. No darbinieka tiek prasīta vēlme iesaistīties, visas izmaksas sedz uzņēmums. Pēc darba izstaipīt sagurušos muskuļus iespējams arī jogas nodarbībās, kas reizi nedēļā notiek birojā. Ja tomēr nedz joga, nedz futbols, nedz citas uzņēmuma piedāvātās sportiskās aktivitātes darbinieku neuzrunā, viņš var izmantot kādu no veselības apdrošināšanas (pienākas visiem darbiniekiem pēc pārbaudes laika) opcijām, piemēram, apmeklēt fitnesa zāli vai doties uz masāžām.

Ieguvēji visi

Darbiniekiem sarūpēta iespēja arī darba dienas pauzēs uzspēlēt galda hokeju, basketbolu, mest šautriņas, ko uzņēmumā dēvē par antistresa instrumentiem. Un arī šeit sacensību gars ir aktīvs.

«Principā visas šīs aktivitātes, iniciatīvas padara darba ikdienu interesantāku, kas atstāj labu iespaidu uz darbinieku apmierinātību, motivāciju. Šo pozitīvismu tālāk sajūt arī klients, un ieguvēji ir visi - uzņēmums, darbinieki, klients. Šajā dinamiskajā darba ritmā ikvienam ir jāatrod laiks sev, padomājot par savu veselību, labsajūtu, un, ja vēl ir jūtami impulsi no darba devēja, tad ir lielāka varbūtība, ka arvien vairāk cilvēku sāks īstenot vai vismaz aizdomāsies par veselīgu dzīvesveidu.»

Turklāt ne visi pasākumi prasa milzu investīcijas, bieži vien pietiek ar vēlmi rīkoties un domāt radoši.

*

Veido līderus un piedāvā citas apmācību iespējas

Darba tirgū arvien vairāk ienāk jaunā paaudze, un instrumenti, kā to motivēt, mēdz atšķirties no ierastās prakses, piemēram, šiem cilvēkiem nereti svarīgāki par atalgojumu mēdz būt nemateriālie labumi, tajā skaitā vīzija, kāds ir viņa izaugsmes potenciāls. Jaunās paaudzes darbinieki vēlas dinamiski virzīties uz priekšu pa karjeras kāpnēm, un darbavietai ir jāspēj tam attiecīgi pielāgoties. Klientu attiecību vadības pakalpojumu sniedzējs Transcom Worldwide Latvia šo tendenci apzinās, tāpēc saviem strādājošajiem piedāvā, piemēram, dažādas apmācību iespējas.

Jauna programma

Piemēram, pirms vairāk nekā gada uzņēmums starptautiskā līmenī (Transcom strādā 20 valstīs 50 servisa centros visā pasaulē) izstrādāja līderu apmācību programmu Leadership Development Program, lai atbalstītu un iedrošinātu uzņēmumā strādājošos veidoties par zinošiem un prasmīgiem līderiem. «Uzņēmumam ir svarīgi veicināt darbinieku personības attīstību un profesionālo izaugsmi, mēs gribam atbalstīt savus līderus, dodot viņiem zināšanas, kā vadīt komandu, iemācot vajadzīgās prasmes un apskatot potenciālo rīcību scenārijus. Vidēji 80% līderu ir izauguši un veidojušies uzņēmuma ietvaros - daudziem tā ir pirmā vadītāja pieredze, tāpēc vēlamies viņus atbalstīt šajā ceļā. Turklāt, tā kā Transcom ir liels uzņēmums, līdz šim katra valsts īstenoja savu pieeju darbinieku pilnveidē, tomēr šāda prakse tika atzīta par neefektīvu, tāpēc radās vienotā līderu apmācības programma, lai līderi, tā teikt, runātu vienotā valodā, līderības pamatprincipi visās valstīs būtu vienādi, kas lieti noder, piemēram, ja cilvēks pārceļas strādāt no vienas valsts uz citu,» skaidro Transcom personāla vadītāja Baltijā Līga Millere.

Publicitātes foto

Māca prasmes un rīcību

Programmā piedalās visu līmeņu vadītāji, tie galvenokārt ir gados jauni cilvēki, kas, kā stāsta L. Millere, ir ļoti atvērti visam jaunajam un augstu vērtē šādu apmācību iespējas. «Gribu gan piebilst, ka līdera dotības parādās ne tikai esot vadītājam, bet jebkurā amatā. Līdera potenciāls ir pamanāms ikdienas darbā, darba rezultātos un mērķtiecīgumā.»

Līderu apmācības ilgst piecus mēnešus, un to laikā programmas dalībniekiem tiek attīstītas komandas vadības prasmes. «Mācībās koncentrējamies uz divām lietām: prasmēm un rīcību, lai cilvēks zinātu, kad un kā apgūtās prasmes izmantot. Piemēram, mēs mācām tādus rīcības elementus kā «esi piemērs, kā paraugs saviem darbiniekiem», «vienmēr esi sagatavojies», «pirms darbu sākšanas zini, kur gribi nokļūt» u.tml. Runājot par prasmēm, attīstām prezentēšanas prasmes, konfrontācijas tehnikas, iemaņas slikto ziņu paziņošanai, laika plānošanas prasmes, prasmi skaidri definēt un noteikt konkrētus, izmērāmus un sasniedzamus mērķus, prasmi dot un saņemt atgriezenisko saiti,» informē L. Millere. Tiek mācīts arī, kā pazīt darbinieku personības tipus, kas palīdz saskarsmē ar viņiem.

Fokuss uz darīšanu

Mācības, kurās šobrīd iesaistījušies vairāk nekā 40 Transcom Worldwide Latvia darbinieku, notiek reizi mēnesī vairākās grupās. «Intervāls ir tiks liels, lai būtu laiks iegūtās zināšanas izmantot praksē. Uz katru nākamo mācību sesiju katrs dalībnieks sagatavo prezentāciju, tajā atainojot, kas tika izmantots ikdienā un kā tas strādāja. Uz mācībām strādājošos jau var sūtīt kaut katru nedēļu, bet svarīgākais, vai un kas no apgūtā tiks darbā arī izmantots,» norāda L. Millere.

Lai novērtētu, kāds ir mācību ieguvums, pirmkārt, tiek veikta dalībnieku aptauja (līdzšinējās aptaujas rāda, ka 10 ballu vērtējumā iegūts novērtējums 9), otrkārt, tiek pētītas divas vadītāju grupas (vieni ir izgājuši apmācības, otri vēl nav) un salīdzināti viņu galvenie darbības rādītāji konkrētā laika periodā. Statistiski labāki rezultāti ir programmas absolventiem. Treškārt, tiek mērīts, cik daudz no mācītā tiek izmantots arī pēc programmas - pašreiz aptuveni 60% no apgūtā tiek integrēts darbā. Ceturtkārt, tiek veiktas aptaujas pirms un gadu pēc mācībām. «Kopumā par apmācībām saņem ļoti pozitīvas atsauksmes, cilvēki ir izteikuši vēlmi mācības turpināt arī savā brīvajā laikā,» akcentē Transcom personāla vadītāja Baltijā.

Svarīga darba vide

Millere stāsta, ka papildus apmācībām darbinieki novērtē un viņiem ir svarīga komfortabla darba vide. «Ikgadējās darbinieku aptaujas liecina, ka 95% strādājošo ļoti atzinīgi novērtē atmosfēru darbā. Domāju, ka liels nopelns šajā ziņā ir tieši mūsu līderiem, kas zina, kā motivēt un vadīt savu komandu. Lai vēl vairāk vairotu labvēlīgu mikroklimatu, esam izstrādājuši stresa noturības projektu. Stress, nenoliedzami, ir katrā darbā, bet būtiski ir saprast, kā pret to attiekties, kā strādāt ar sevi. Esam projekta ietvaros izstrādājuši dažādas aktivitātes - pārgājienus, roku masāžas, elpošanas vingrinājumus, video padomus, praktiskus uzdevumus, kā stiprināt noturību pret stresu. Bijām pārsteigti, cik ļoti atsaucīgi darbinieki šo iniciatīvu uzņēma un izmantoja,» teic L. Millere.

Grib būt novērtēti un cienīti

Darbiniekiem ir arī svarīgi, lai darbs nebūtu formālā vieta, kur aiziet sakostiem zobiem un tur pavadīt astoņas stundas. Strādājošie vēlas darbā būt novērtēti, cienīti, jebkurai paaudzei arvien būtiskāk ir rast balansu starp darbu un privāto dzīvi, secina L. Millere.

Šobrīd Transcom Worldwide Latvia strādā aptuveni 350 cilvēku, taču ir vajadzība arī pēc jaunām darba rokām - tā kā uzņēmums piedāvā maiņu un nepilnas slodzes darbu, interesentu pulkā ir daudz jauniešu, tostarp studentu. No viņiem iepriekšējā darba pieredze netiek prasīta, galvenais darba pārrunās - darba devējs vēlas redzēt mirdzošas acis, kas liecina, ka kandidāts ir ieinteresēts strādāt, mācīties un augt. Protams, strādājot starptautiskā uzņēmumā, ir jābūt labām angļu valodas zināšanām, bet ar šo valodu jauniešiem neesot īpašu grūtību. Augstā vērtē ir skandināvu, vācu un franču valodas pratēji. Kopumā Transcom Worldwide Latvia runā 11 valodās.