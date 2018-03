NRA pēta, kurā no Baltijas valstīm ir gardākie "Simtgades saldumi"  

Igauņi izveidojuši simtgades iepakojumu Kalev ražotajai piena šokolādei, lietuvieši un latvieši uz saviem populāro saldumu ražotāju – Rūta un Laima – našķiem izvietojuši nelielas, neuzkrītošas simtgades zīmes. Katrai valstij ir savi ēdamie suvenīri jeb ciemakukuļi, ko tūristi labprāt iegādājas un ko arī paši vedam, braucot viesos uz citām valstīm. Tāpēc šogad nav lieks atgādinājums par to, ko un kāpēc svin Baltijas valstis. Bet nebūt ne visi iecienītāko produktu ražotāji Latvijā izmanto simtgades piederības zīmi. Vai nu neizmanto pagaidām, vai arī neizmantos vispār.

Kultūras ministrija jau laikus informējusi - uzņēmēji simtgades simboliku var izmantot bez papildu izmaksām un to saņemt maksimāli vienkāršā kārtībā. Latvijas zīmīgākie suvenīri, vismaz daudzu Latvijas iedzīvotāju izpratnē, ir Laimas šokolāde, šprotes, Lāču rupjmaize, Rīgas Melnais balzams, Jāņu siers. Arī biezpiena sieriņš Kārums, kas kļuvis par iecienītu pašmāju produktu.

Suvenīri - identitātes apliecinājums

Pirms dažiem gadiem Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts izdeva krājumu Nacionālā identitāte: Zīmolu un patērētāju identitātes. Tajā teikts, ka neatņemama zīmola veidošanas sastāvdaļa ir tūrisms un tā produkts - suvenīri. Suvenīrus tādēļ var uzskatīt par vienu no zīmola veidošanas izpausmes formām, ar ko mēs gribam, lai mūs atceras. Suvenīri ir kā pašu Latvijas iedzīvotāju identitāte, tas, kas esam, ar ko varam lepoties, ko rādām kā savai valstij raksturīgo, atspoguļojas arī mūsu suvenīros.

Krājumā ietverto pētījumu autori norāda, ka ar suvenīriem kā simboliem iespējams pastāstīt citiem par savu kultūru, kopīgo un vienoto vēstures izpratni, kas savukārt veido katras tautas identitāti. Valstis veido savu reputāciju arī ar eksporta zīmoliem un precēm, un tie ir spēcīgi vēstneši katras valsts tēla veidošanā ārzemēs. Tieši tas, kas šogad ir jo īpaši nozīmīgi Latvijai.

Tradicionāli un pārbaudīti

Jau minētajā krājumā ievietotas vairākas Latvijas iedzīvotāju aptaujas. Cilvēki uzskatījuši, ka Latvijā ražotā un eksportētā produkcija ir nozīmīgs valsts tēla veidošanas līdzeklis. Pēc respondentu domām, pieci Latviju visraksturojošākie suvenīri ir Rīgas Melnais balzams, rupjmaize, dzintara izstrādājumi, Laimas saldumi un lina izstrādājumi. Tradicionālas un pārbaudītas vērtības.

Drīkst un vajag, bet ir ierobežojumi

Latvijas simtgades piederības zīmi ir atļauts izmantot komercdarbībā bez maksas, bet pastāv ierobežojumi, piemēram, to aizliegts lietot tabakas, alkohola, azartspēļu, ātro kredītu produktos un saistībā ar precēm un pakalpojumiem, kas diskreditē to vai var kaitēt Latvijas valsts simtgades tēlam.

Pagaidām tiek turēts noslēpumā, kāds izskatīsies tūristu iecienītais zīmols Rīgas Melnais balzams, lai atgādinātu Rīgas un Latvijas viesiem par valsts simtgadi, jo svētku logo izmantot nevar. «Arī Rīgas Melnais balzams rūpīgi gatavojas Latvijas simtgadei. Pavisam drīz, tuvākajos mēnešos, ierobežotā skaitā jeb limited edition versijā iznāks oriģinālās garšas Rīgas Melnā balzama pudele ar īpaši valsts jubilejai izveidotu dizainu. Priecājamies, ka varam būt daļa no tik nozīmīga notikuma,» Neatkarīgajai sacīja Rīgas Melnā balzama zīmola vadītājs Māris Kalniņš.

Laima un Kārums gatavojās jau pērn

Saldumu ražotājs Laima pērn aptaujāja Latvijas iedzīvotājus par to, kuras no vēsturiskajām konfektēm vēlētos nobaudīt atkal. Balsošanas rezultātā Laima ražos divas no pagājušo dekāžu iemīļotākajām konfektēm Karakums un Talismans, kas būs pieejamas tikai 2018. gadā.

Uzņēmums Food Union par godu Latvijas valsts simtgadei gadu pirms tās klajā laidis zīmola Kārums jubilejas biezpiena sieriņu, kura iepakojums ar simtgades piederības zīmi simbolizē Latvijas iedzīvotāju mīlestību pret Latviju un to, ka katrs cilvēks veido Latvijas valsti. Kārums ir Latvijā iecienītākais piena produktu zīmols un viens no pārdotākajiem Latvijas produktiem kopumā, tāpēc šis produkts Latvijas tēla veidošanā varētu būt līderis.

Vēl domā

Ceptuve Lāči simtgades piederības zīmi izmanto dažiem saviem produktiem - uz saldumu iepakojuma. Bet dienaskārtībā varētu būt arī maize ar simtgades logo. Zivju produkcijas ražotājs Gamma-A uz šprotu kārbām simtgades logo neliek, un, kā atzina uzņēmumā, par to nav domāts. Simtgades logo neizmanto arī a/s Rankas piens, kas ir viens no nedaudzajiem ražotājiem, kam atļauts izmantot nosaukumu Jāņu siers. Lai gan iepakojums jaunajai sezonai jau esot pasūtināts, uzņēmumā pieļauj, ka Jāņu siers varētu iznākt ar atgādinājumu par valsts simtgadi.