Kolēģi par Cīrules aiziešanu: VID bija viņas (pa)saule, uz kuru tiecās un sadega  

Nedēļas nogalē visu Latviju pāršalca skumja ziņa par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītājas Ilzes Cīrules pēkšņo, negaidīto nāvi.

I. Cīrule tika atrasta mirusi savā dzīvesvietā bez redzamām vardarbīgas nāves pazīmēm.

Jurists, Zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" eksperts Jānis Taukačs par viņas aiziešanu saka šādi: "Ilze Cīrule vēlējās pasauli padarīt labāku. Viņas pasaule nu jau pēdējos 1,5 gadus bija VID, arvien labāks VID. Tā bija viņas (pa)saule, uz kuru viņa tiecās un, kā Ikars, sadega. Gribas Ilzei pateikt paldies. Par pozitīvismu, atsaucību, nosvērtību, vienkāršību, sistēmisku pieeju jautājumiem. Paldies par biznesa skatījumu uz to, kā jāvirzās uz rezultātu. (...) Paldies par nekautrēšanos prasīt padomu gan kolēģiem, gan arī citiem speciālistiem, asociācijām. Kādā intervijā Bilancei viņa pat nekautrējās godīgi atzīt, ka “Mūsu stratēģija - atrast kādu citu nozares uzņēmumu, kurš mums var pateikt priekšā, kā negodīgo apturēt. Mēs paši varbūt tiešām reizēm nezinām, kā to izdarīt.” Vai arī “Praksē pārsvarā iznācis sastapties ar profesionāliem cilvēkiem, tāpēc neko sliktu nevaru teikt.” Cilvēcīgi. (...) Esmu pārliecināts, ka Ilze ielikusi pietiekošus pamatus, lai jaunajam VID vadītājam būtu grūti novirzīties no šī uzsākto pārmaiņu ceļa, kā arī racionālas biznesa pieejas kā viņa teica “Talejas ielas cietokšņa” pārbūvē.