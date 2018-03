VAKARA ZIŅAS. Sondra Zaļupe: Tērējam miljonus svētkiem, kamēr cilvēki mirst

Sitaminstrumentālista un komponista Riharda Zaļupes (34) sieva un meitiņas māte, mūzikas producente Sondra Zaļupe (31) šobrīd cīnās ar vēzi. Kaut arī jaunās sievietes diagnoze (ādas audzējs – melanoma) ir smaga, viņa izskatās žilbinoša un dzīvespriecīga. Sondru var tikai apbrīnot, ar kādu mieru un vieglumu viņa cīnās par savu dzīvību.

Vēzi var pieveikt!

«Nevarētu teikt, ka esmu tam izgājusi cauri. Nevienā brīdī nevarētu teikt, ka esmu to gandrīz jau paveikusi, jo esmu tikai sākumposmā, bet visa šī cilvēku mīlestība, ticība, lūgšanas un atbalsts liek man būt tādai mierīgākai un noticēt, ka es to varu izdarīt. Atbalstu sniedz arī daudzie cilvēku zvani un vēstules. Pie manis koncertā (Sondrai veltītais labdarības koncerts «Es nākšu, lai Tu dzīvotu») pienāca vīrietis, kurš teica, ka vēzi var pieveikt. To var izārstēt. Varbūt, no vienas puses, var likties, ka tā jau visi saka, bet, no otras puses, šī informācija nosēžas zemapziņā, un es jūtos daudz mierīgāk. Domāju, ka jebkurš justos daudz mierīgāks. Mums Latvijā ir daudzi brīnišķīgi piemēri, kas ir izārstējušies no visādām baisām slimībām. Es pati esmu vēl ceļā uz ticību, jo brīžiem, protams, ir grūti.

Zāles lietoju tikai divas nedēļas. Un tikai tagad sāk parādīties blaknes, kas pirmā mēneša laikā var būt visdažādākās. Krāju visas šīs labās emocijas tam brīdim, kad man būs ļoti grūti. Tad es varēšu palasīt šīs vēstules. Paklausīties šī brīnišķīgā koncerta mūzikas ierakstu. Es pat nespēju aptvert, ka tieši šobrīd šis brīnišķīgais koncerts notiek. Esmu ļoti pateicīga, ka tas notiek,» ar sajūtām dalās Sondra Zaļupe.

