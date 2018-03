Meistarklasē biznesmeņi mācīsies no zirgiem, kopā ar tiem vingrojot

Biznesa attīstības konferences ICF Coaching Conversations 2018 >11 veiksmīgu komandu noslēpumi ietvaros 8. martā Rīgā norisināsies ekskluzīva un nebijusi meistarklase "The Systemic Wisdom of Horses", kuru vadīs trenere un koučs Bert Hellinger Institūta Nīderlandē, Systemic Constellations Center Riga viestrenere Mariona Latoura (Marion Latour). Meistarklase ir īpaša ar to, ka tās dalībniekiem, mijiedarbojoties un piedaloties nelielos vingrinājumos kopā ar zirgiem, būs iespēja izzināt savu līdera lomu, gūt atziņas savam komandas darbam un izprast savus neapzinātos sadarbības modeļus "barā" jeb komandā.

"Zirgi ir dzīvnieki, kuri var izdzīvot tikai barā. Viņu bars ir viņu komanda un organizācija, kurā viņi dzīvo un pieder tai visu mūžu. Zirgiem "Mēs" ir pirms "Es". Viņi neatceras pāridarījumus, necenšas atriebties, sagrābt labumus, nealkst pēc slavas, naudas, medaļām un varas apliecinājumiem. Viņi dzīvo "šeit un tagad" - tieši tas mūsdienās kļuvis tik populāri un pēc tā cilvēki ilgojas," uzsver meistarklases vadītāja Mariona Latoura.

Zirgi dzīvo uz šīs zemes vairāk nekā 65 miljonus gadu un ir dabiski attīstījuši zināšanas un pieredzi sadarboties, būt daļai no lielāka kopuma. Zirgi spēj optimāli izmantot viens otra stiprās un vājās puses. Viņi izprot savu pastāvēšanu bez domāšanas un var izdzīvot, pateicoties būšanai barā. Viņu bars ir viņu komanda un organizācija. Atšķirībā no cilvēkiem, kas organizācijā strādā un var no tās aiziet, zirgs dzīvo barā un pieder tam visu mūžu, protams, izņemot tos zirgus, kuri aiziet un veido savus barus. Zirgiem ir sava komunikācija, kas palīdz sazināties, saprast briesmu tuvošanos un veidus, kā ar komandām mijiedarboties. Mēs - cilvēki, strādājot organizācijās, esam pakļauti tiem pašiem procesiem, tikai mūsu mehānismi ir daudz sarežģītāki. Arī būšana komandā cilvēkiem ir ļoti liels izaicinājums.

Šeit saskatāmas daudzas paralēles ar uzņēmumu un pārdošanas komandām, tāpēc šī ir vēl viena radoša iespēja vadītājiem paskatīties uz savu komandu jeb baru no cita skatu punkta. Reizēm ar zinātnē balstītām vadības teorijām vai emocionāliem un prātam saprotamiem risinājumiem vairs nepietiek, tāpēc Mariona Latoura piedāvā izaicinājumu - nonākt kontaktā ar dabu un zirgiem, tādejādi labāk izprotot savu līdera lomu komandā un organizācijā. Tikai šādi ir iespējams kļūt atvērtākiem, mīlošākiem un, iespējams, arvien vairāk atļauties izvēlēties darīt lietas, kas rada jēgu un pievienoto vērtību sev un citiem.