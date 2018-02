Vai karojošie dzīvniekmīļi drīkst sludināt vegānismu skolās?  

Lauksaimnieki ceļ trauksmi par vegānisma propagandas izplatīšanu publiskajā telpā. Pārliecinātie augēdāji kļūst arvien agresīvāki, un viņu īstenotās kampaņas nu jau jāskata savstarpējā kontekstā kā organizētu vēršanos pret visēdāju tradicionālo dzīvesveidu.

Radikālie vegāni cenšas panākt dzīvnieku valsts izmantošanas totālu aizliegumu un šā mērķa sasniegšanai savu ideoloģiju sludina bērniem skolās. Turklāt tas notiek bez saskaņojuma ar vecākiem. «Neskaitāmi dzīvnieki visā pasaulē tiek audzēti kā «noderīgas lietas», viņi tiek nošķirti no savām ģimenēm, pakļauti ciešanām un pat nonāvēti apšaubāmu iemeslu dēļ… Ko mēs varam darīt, lai veicinātu labestību un cieņu pret dzīvniekiem?» Šis ir citāts no radikālo vegānu organizācijas Dzīvnieku brīvība lekcijas pieteikuma Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskolā.

Bērniem badošanās kaitē

Šī lekcija notika vēl pagājušajā gadā. Tajā jauniešiem tika rādīti «fakti, video un foto piemēri par to, cik viņi ir mums līdzīgi, un to, kā mēs varam dzīvot viņiem draudzīgi». Tādējādi kotlete tiek personificēta, un bērns, kam pieauguši cilvēki gudri stāsta par to, cik nepareizi ir to ēst, mājās atnācis, atsakās no maltītes. Un atsakās ne tikai no kotletes, bet arī no olām, no programmas Skolas piens un olbaltumvielām, ko uzņemt iespējams tikai no dzīvnieku valsts produktiem. Veselības ministrija, kas nosaka uztura normas skolām, skaidri pasaka: «Bērniem vegāna uztura popularizēšana, tajā skaitā izglītības iestādēs, nebūtu pieļaujama.» Savukārt piedāvāt ēdnīcā vegānu ēdienkarti skolām nav atļauts. Ministrijas Starpnozaru sadarbības nodaļas vecākā eksperte Lāsma Piķele paskaidro, ka «ilgstoša vegāna diētas ievērošana bērniem var veicināt neaizstājamo aminoskābju deficītu, dzelzs un B12 vitamīna anēmiju, D vitamīna un citu vitamīnu un minerālvielu deficītu, kuru sekas atkarībā no uzturvielas, attiecīgā vitamīna vai minerālvielas deficīta un to pakāpes var atšķirties».

Vecāki satraukti

Tomēr radikālie vegāni turpina apstaigāt skolas, audzējot savu nepilngadīgo sekotāju skaitu. Neatkarīgajai gan neizdevās noskaidrot, cik blīvs ir lekciju grafiks. Dzīvnieku brīvība rūpīgi veido sabiedrisko attiecību politiku un ar visiem medijiem nerunā, uz jautājumiem neatbild.

Taču viena šāda lekcija pilnīgi noteikti notikusi janvārī Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā. Formāli tā skaitījusies veselības nodarbība - kopēja visu klašu audzēkņiem. Taču vēlāk vairāki vecāki satraukušies par šīs nodarbības neveselīgo ietekmi uz viņu atvasēm. Kāda mamma stāsta, ka viņas meita pēc šīs lekcijas paziņojusi, ka gaļu ēdīs vairs tikai pāris reizes nedēļā. Un labi, ka vēl tikai tā, jo ir bērni, kas briesmīgām, īpaši atlasītām bildēm piesātināto radikāļu vēstījumu uztver vēl nopietnāk. Vēlas pilnībā pāriet uz augu diētu, kas pat pieaugušam organismam ir nopietns pārbaudījums, kur nu vēl augošam ķermenim. Mamma secina, ka vegānu mērķis ir nogremdēt pilnīgi visu, kas saistīts ar dzīvnieku pasauli.

Briest kas lielāks

Tāpat domā arī lauksaimnieku organizācija LOSP. Izplatītajā preses paziņojumā tā vairāk aplūko bērnu un jauniešu «klaji demagoģisku ietekmēšanu», ko īsteno Dzīvnieku brīvība. Virsraksts: «Atsevišķu radikālu organizāciju ideoloģija nedrīkst kavēt bērnu attīstību.»

Taču skaidrs, ka lauksaimniekus daudz vairāk uztrauc, ko vegānisma ideoloģijas propaganda var nodarīt lopkopības industrijai. Apliecinājums radikālo vegānu spējai ietekmēt procesus sabiedrībā ir slēgtais Rīgas cirks, lielveikalu piekāpšanās olu izcelsmes jautājumā, arī notikumi kažokzvēru fermās. Jāatgādina, ka pirms pāris gadiem vienlaikus ar kampaņu pret ādas izstrādājumiem notika ielaušanās fermās un krātiņu atvēršana, kā rezultātā daudzi dzīvnieki un to mazuļi gāja bojā. Šobrīd noprotams, ka Dzīvnieku brīvība gatavojas jaunām kampaņām un vēl agresīvākam darbības vērienam, jo izsludināts konkurss uz kampaņu koordinatora posteni. Martā tiek organizēts arī apmācību seminārs jaunajiem vegānisma sludinātājiem. Dzīvnieku brīvības pašreklāmas plakāti uz stendiem Rīgas ielās liecina, ka naudas šai radikālajai organizācijai ir pietiekami daudz. Tāpēc vismaz skolām jābūt tai videi, kur bērni tiek sargāti no agresīvas vegānisma propagandas. Kā vegānisma sludinātājiem izdodas iefiltrēties skolās un kā uz to reaģēt, pašlaik mēģina saprast Izglītības kvalitātes valsts dienests, kurš sola atbildēt tuvākajā laikā.

VIEDOKLIS

Veselības ministrija:

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērna tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu vairākus mērķus, tostarp arī bērna tiesības uz veselīgu dzīvesveidu un viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību. Tādējādi, ņemot vērā, ka izglītības iestādēs nav atļauts piedāvāt vegānu ēdienkarti, kā arī šāda uztura ievērošana var izraisīt bērniem noteiktas veselības sekas, izglītības iestādes vadītājam būtu jāizvērtē plānoto pasākumu tematu un attiecīgi nebūtu jāveicina vegāna uztura popularizēšana. Vienlaikus atbilstoši likumam Par pašvaldībām viena no pašvaldības funkcijām ir veicināt iedzīvotājiem veselīgu dzīvesveidu, kas nozīmē, ka vegāna uztura popularizēšana nebūtu atbalstāma ne tikai izglītības iestādēs, kas lielākoties ir pašvaldību dibinātas, bet arī pašvaldībās notiekošos pasākumos kopumā.