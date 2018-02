Ko luterāņiem nozīmē zaudēt garīgo autoritāti Juri Rubeni kā mācītāju?  

«Tas bija viņa personīgs iesniegums atbrīvot no mācītāja kalpošanas,» par Jura Rubeņa lēmumu izbeigt kalpošanu baznīcai saka Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) pārstāvis Kaspars Upītis. No baznīcas J. Rubenis nav izslēgts, bet ar varu piesaistīt kalpot nevar, norāda LELB. To, kas pagājušajā nedēļā runāts starp arhibīskapu Jāni Vanagu un Juri Rubeni, baznīca nekomentē. Zīmīgi, ka pagājušā gada Klusajā nedēļā Rīgas mācītāju konventā izskanējis ierosinājums atņemt J. Rubenim mācītāja krustu. Un šogad Pelnu dienā, kas kristiešiem ir ciešanu un gavēņa laika sākums, sabiedrība uzzināja, ka J. Rubenis ir uzrakstījis atlūgumu.

«Viņš ir atdevis savu amata krustu arhibīskapam Vanagam, atdāvinājis savus kolārkreklus, albu un stolas draudzei un kļuvis par ierindas Rīgas Lutera draudzes locekli,» vēsta Rīgas Lutera draudzes mācītājs, kristīgās meditācijas skolotājs Indulis Paičs. J. Rubenis savu lēmumu komentējis kodolīgi: viņš turpinās kalpot un darboties kā kontemplācijas skolotājs Elijas namā un Integrālās izglītības institūtā - tas dibināts kopā ar uzņēmēju Uldi Pīlēnu. Kalpošanu Rīgas Lutera draudzē mācītājs pārtrauca jau 2012. gadā, jo aktīvi pievērsās darbam Elijas namā, kas dibināts ar mērķi palīdzēt visiem, kas to vēlas, sevi garīgi pilnveidot, kā arī mācīties kontemplatīvo meditāciju. Vēl kāds no Elijas nama mērķiem ir «dialogs starp dažādām reliģiskajām tradīcijām».

Gan šī J. Rubeņa darbošanās, gan iesaistīšanās Integrālās izglītības institūtā, gan arī pērn izdotā viņa sarakstītā grāmata Viņa un Viņš. Attiecības. Mīlestība. Sekss ir bijis sabiedrībā skaļāk dzirdētu un arī tikai LELB vidē esošu diskusiju avots. J. Rubenis izvēlējies iespēju klusēt gan pērn, kad viņš tika aicināts uz Rīgas mācītāju konventu, gan pašlaik. LELB norāda, ka pērn Rīgas iecirkņa mācītāji vēlējās diskutēt par mācības jautājumiem (tajā skaitā, vai J. Rubeņa sarakstītā grāmata atbilst baznīcas mācībai) un mācītāja garīgā ceļa meklējumiem, taču saruna nenotika, «jo Rubeņa kungs izlēma, ka nediskutēs», saka K. Upītis. «Viņš ir ļoti intelektuāls cilvēks. Pārmest nevar, ka iet savu ceļu. Viņš izvēlējās iet garīgo ceļu, nevis skaidrot, kāpēc to dara.»

Arī LELB mājaslapā notikušas sarunas par Elijas namu, tā it kā privileģēto stāvokli, J. Rubenim pārmesta gandrīz vai jaunas ticības veidošana un savu sekotāju pulcēšana. Kaut arī tagad sociālajā tīklā Facebook var lasīt ironisku jautājumu «Ko nu iesākt viņa grūpijām?», nav noliedzams, ka J. Rubenis ir harismātisks cilvēks un viņa sacītajā ieklausās un respektē. No luteriskās baznīcas izslēgtais mācītājs Valters Korālis izsakās par to, ka Integrālās izglītības institūts varētu kļūt par alternatīvu un konkurentu Latvijas Kristīgajai akadēmijai, kā arī par vietu, kur varētu darboties Lutera draudzes mācītāji, kalpotāji un pat draudzes locekļi, «ja kāds viņus gribētu izslēgt». Viņš pieļauj, ka J. Rubeņa un U. Pīlēna kopprojekts būs pietiekami jaudīgs, lai «paņemtu» lielu daļu Rīgas inteliģences. Jau tagad ap institūtu pulcējoties visai pazīstami preventīvi mācībspēki.

I. Paičs Facebook publicējis savu vērtējumu, proti, ka notikusi vairāku mācītāju «agresīvā kampaņa pret mācītāju Juri Rubeni. «Rūpju māktie» Rīgas un daži apkārtnes mācītāji ir nākuši kopā, runājuši, veidojuši komisiju, kas sastāda vēstules gan pašam Jurim, gan izvirza prasības bīskapiem rīkoties.» Nav saukta komisija, apgalvo K. Upītis. Lēmumu pieņēmis J. Rubenis pats.

Guntis Dišlers, bijušais LELB mācītājs:

- Jura aiziešana no LELB... Tagad Juris ir zaudējis iespēju savu mācību apzīmogot ar sakramentiem, un klausītājiem ir atņemta šai mācībai līdz šim piemitusī autoritāte. Un tas nav tikai «teoloģisks» jēdziens, jo sakramentu pārvaldīšana pāriet uz personas statusu (vismaz klausītāju uztverē).

Valters Korālis, no LELB izslēgts mācītājs:

- Juris Rubenis ir teologs un mācītājs, kurš nav tik daudz sūkstījies un žēlojies, bet vienmēr pamanījies un pratis izmantot ārējos apstākļus savu iekšējo mērķu sasniegšanā. Var nepiekrist metodei vai pat pašam mērķim, kas bieži atrodas starp teoloģisko, psiholoģisko un pat personiski mistisko, tomēr nevar noliegt, ka viņš savu darbu dara konsekventi un neatkarīgi ne no kādām institūcijām. Institucionālā baznīca (līdzīgi kā savulaik sovhozi un kolhozi) noteikti cīnīsies pret. Pret būs arī mācītāji, vismaz vairums, jo daudziem trūkst sākumkapitāla (tīri naudiski), labu sakaru un, pats galvenais - drosmes.

Indulis Paičs, LELB mācītājs:

- Vairāku manu kolēģu mācītāju agresīvā kampaņa pret mācītāju Juri Rubeni, kas sasniedza zīmīgu kulmināciju pagājušā gada Klusajā nedēļā, ir turpinājusies visa gada garumā. Par Juri man ir mierīgs prāts - es pilnībā saprotu viņa lēmumu, jo cīnīties ar cilvēkiem, kuri ir par slinku, lai palasītu pat to grāmatu, ar kuru viņi cīnās, nemaz nerunājot par kādu izglītošanos plašākā nozīmē, ir bezcerīgi. Es arī zinu, ka Kristus Baznīca ir daudz plašāks jēdziens par cilvēku radītajām lokālajām organizācijām, kuras - kā liecina pieredze - var nonākt dīvainu ideju varā un tikt «nozagtas» - gluži kā valsts. Juris ir un paliek daļa no Kristus Baznīcas.

