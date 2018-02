Nacionālās drošības komisija vētīs ģenerālprokurora izspiegošanu

Publiski izskanējusī informācija un ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera izteikumi par viņa izspiegošanu nepaliks bez ievērības un to tuvākajā laikā vērtēs Saeimas Nacionālās drošības komisija (NDK), Neatkarīgajai apgalvoja komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere (Vienotība).

Lai noskaidrotu, vai Latvijas valsts varas struktūras uzskata par pašsaprotamu un pilnīgi pieņemamu ģenerālprokurora nesankcionētu novērošanu un iekļūšanu viņa dzīvesvietā vai arī šim faktam pievērsta atbilstoša uzmanība un notiekošais tiek pienācīgi izmeklēts, Neatkarīgā aptaujāja vairākas varas institūcijas, kuras pārrauga vai nodarbojas ar operatīvo darbību - NDK, Militārās izlūkošanas un drošības dienestu (MIDD), Valsts policiju un KNAB.

Neatkarīgā vaicāja, vai NDK priekšsēdētājai ir izdevies gūt skaidrību, kuras valsts struktūras operatīvie darbinieki vai bijušie operatīvie darbinieki ir veikuši pret ģenerālprokuroru vērstās slepenās darbības. Neatkarīgā arī vaicāja: ja iepriekšminētie fakti ir konstatēti, vai ir uzsākta izmeklēšana, pārbaude utt.?

Lībiņai-Egnerei Neatkarīgā vaicāja, vai no ģenerālprokurora izskanējušais signāls, ka Latvijas Republikā pret augstām valsts amatpersonām tiek veiktas nesankcionētas slepenas darbības, ir vērā ņemams un nopietni uztverams vai uzskatāms par neveiksmīgu joku preses izdevumiem. Jautājām arī, vai NDK priekšsēdētājas rīcībā ir pietiekami pārliecinoša informācija par to, ka ģenerālprokurora slepenā novērošana un slepenā iekļūšana viņa dzīves vietā nav notikusi pēc ārvalstu slepeno dienestu iniciatīvas.

Uz minētajiem jautājumiem Neatkarīgā saņēma šādu atbildi: «Ģenerālprokurors līdz šim nav informējis Saeimas Nacionālās drošības komisiju par iespējamām pret viņu vērstām nesankcionētām operatīvām darbībām un nav aicinājis komisiju šādu jautājumu vērtēt. Nenoliedzami, publiski izskanējusī informācija un ģenerālprokurora izteikumi nedrīkst tikt atstāti bez ievērības, un Nacionālās drošības komisija savas kompetences ietvaros šim jautājumam varētu pievērsties tuvākajā laikā. Vienlaikus vēlos atgādināt, ka Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēžu darba kārtība un saturs nav publiskojams.»

KNAB priekšniekam Jēkabam Straumem Neatkarīgā vaicāja, vai KNAB vadībai ir izdevies gūt pārliecību, ka ģenerālprokurora slepenā novērošanā un slepenā iekļūšanā viņa dzīves vietā nav iejaukti KNAB operatīvie darbinieki vai KNAB bijušie operatīvie darbinieki; ja iepriekšminētie fakti ir konstatēti, vai ir uzsākta izmeklēšana, pārbaude utt.

Uz šiem jautājumiem Neatkarīgā no J. Straumes ar KNAB galvenās speciālistes sabiedrisko attiecību jautājumos Lauras Dūšas starpniecību saņēma šādu atbildi: «KNAB rīcībā nav informācijas saistībā ar ģenerālprokurora minēto par pretlikumīgu iekļūšanu viņa dzīves vietā. Šādu faktu izvērtēšana ir citu tiesībsargājošo institūciju kompetencē.»

Jāatgādina, ka intervijā Neatkarīgajai, kuras pilnā versija publicēta portālā nra.lv, Ē. Kalnmeiers atklāja: «Reiz Strīķe ar Jurašu atnāca pie manis. Notika saruna par to, cik Streļčenoks ir slikts. Strīķe mēģināja iesaistīt mani savā KNAB iekšējā karā, lai es nostājos viņas pusē. Es šajā konfliktā neiesaistījos - ne vienā, ne otrā pusē. Centos objektīvi vērtēt notiekošo. Bet, ja tu neesi ar viņiem, tad tu esi pret viņiem - tā tas tika uztverts. Ar to brīdi biju kļuvis par «slikto», kaut arī pirms tam netiku uzskatīts par «labo». Jau 2010. gada beigās kāds augsta līmeņa KNAB darbinieks informēja mani par to, ka Strīķe ar Jurašu ir devuši komandas saviem operatīvajiem darbiniekiem neoficiāli vākt informāciju par mani un par manu ģimeni, ar mērķi kaut ko sliktu sagrābstīt par mani. Tā viņi visu laiku grābstīja to slikto, bet neko tā arī nesagrābstīja.»

Vaicāts, vai ģenerālprokurors ir pārliecināts, ka viņu nesankcionēti nenoklausījās, Ē. Kalnmeiers atbildēja: «Nē, neesmu.» Vaicāts, vai viņš nevēlas pamēģināt to noskaidrot, Ē. Kalnmeiers atbildēja: «Nē, es neko nedarīšu pilnīgi noteikti. Varu runāt arī par nelikumīgu iekļūšanu manā dzīves vietā. Man ir pamats uzskatīt, ka ne vienu reizi vien tas ir noticis. Par to es esmu informējis attiecīgās drošības iestādes. Vēl pret mani ir veiktas arī citas nelikumīgas darbības. Kas to darījis, neteikšu, jo pagaidām nav pierādījumu. Uzsveru - tas ir mans personīgais viedoklis. Es uzskatu, ka pret mani ir notikusi ne viena vien nelikumīga darbība.»

Savukārt uz jautājumu: «Pie kā gan jūs varat vērsties pēc palīdzības? KNAB - tur visi ir savējie, militārajā pretizlūkošanā strādāja Strīķes vīrs, savukārt SAB abus piesedza,» ģenerālprokurors noteica: «Pie kā varu, pie tā vēršos.»

Lai noskaidrotu, vai J. Strīķes laulātā drauga, šobrīd arī visai ievērojama partiju sponsora Maigura Strīķa bijusī darbavieta MIDD, kas arī ir operatīvās darbības subjekts, nav iesaistīta ģenerālprokurora izspiegošanā, Neatkarīgā MIDD priekšniekam Indulim Krēķim vaicāja, vai MIDD vadībai ir izdevies gūt pārliecību, ka ģenerālprokurora slepenā novērošanā un slepenā iekļūšanā viņa dzīves vietā nav iejaukti MIDD operatīvie darbinieki vai bijušie operatīvie darbinieki, un, ja iepriekšminētie fakti konstatēti, vai ir uzsākta izmeklēšana. Triju dienu laikā atbilde uz minētajiem jautājumiem tā arī netika saņemta.

Tā kā arī Valsts policija (VP) ir operatīvās darbības subjekts, līdzīgus jautājumus caur VP preses dienestu Neatkarīgā adresēja VP priekšniekam Intam Ķuzim. Arī uz viņam adresētajiem jautājumiem atbilde triju dienu laikā netika saņemta.