Andris Bērziņš: Ja valdība neko nedarīs, autoceļiem draud pilnīgs sabrukums

Visa Latvija vienās bedrēs, īpaši jau grants ceļi laukos. Kas vainīgs un ko darīt, par to Neatkarīgās intervija ar bijušo premjeru, biedrības Latvijas Ceļu būvētājs (LCB) priekšsēdētāju Andri Bērziņu.

- Jebkura diskusija, ja vien tā notiek pietiekami ilgi, noved pie Einara Repšes piesaukšanas... Viņš savulaik likvidēja autoceļu fondu. Kur problēma? Kāpēc tad šo ilgo gadu laikā nav atjaunots autoceļu fonds kā speciālais budžets? Vai tad, ja šāds fonds būtu, bedres no autoceļiem pazustu?

- Nebija jau nemaz tik skaisti arī ar to autoceļu fondu.

Mēs kā biedrība un es kā tās vadītājs pēdējos piecus gadus esam neatlaidīgi mēģinājuši autoceļu problēmu aktualizēt. Tas nav tikai tāpēc, ka tās ir nozares intereses un ceļiniekiem vajadzīgs darbs. Tas ir arī tāpēc, ka ceļinieki ir savas valsts patrioti, kas apzinās, ka ceļi ir valsts asinsrite. Ja šī asinsrite ir traucēta, tad rodas sastrēgumi, mazspēja, insulti un infarkti. Ceļinieki pēc savas būtības ir ļoti konkrēti cilvēki - ja ir kāda problēma, tiek meklēts un atrasts risinājums, tiek būvēts, sakārtots un iets uz priekšu. Un viņi ir neizpratnē par to, kas notiek pēdējo 12-13 gadu garumā, kopš tiem laikiem, kad premjers Repše un finanšu ministrs Valdis Dombrovskis likvidēja autoceļu fondu. Es varu saprast Dombrovski, kurš varēja labi justies, jo visus «iezīmētos» līdzekļus varēja samest vienā katlā. Viņš ar mazu kausiņu varēja pamaisīt katlu un tam, kurš lūdz sirsnīgāk, ieliet divas porcijas bļodiņā, tam, kurš lūdz mazāk sirsnīgi, tikai pusbļodiņu.

Ar to es negribu teikt, ka vajadzētu obligāti atjaunot autoceļu fondu. Dieva dēļ, autoceļu fonds nav pašmērķis. Bet tas, kā pietrūkst jau pusotru dekādi, ir skaidrība par to, kas būs vismaz vidējā termiņā - gadus piecus, septiņus uz priekšu. Ja nozare nevar zināt, kas būs pēc pieciem vai septiņiem gadiem, cik būs naudas, kādi būs pasūtījumi, tad nevar normāli attīstīties. Pirmkārt, nevar bankā paņemt nekādus kredītus, jo arī bankas skatās, kas notiek nozarēs un kāda ir valdības politika. Tas, kas pašlaik notiek, nav saucams gluži par stagnāciju, bet tāda kā mīņāšanās uz vietas notiek. Vismaz Eiropas fondu apjoms ir zināms septiņus gadus uz priekšu. Pie tā pīrāga, kas bijis no Eiropas, ir bijušas uzbērtas ķimenītes no valsts budžeta naudas, taču resursi nozarei varēja būt daudz lielāki. Tie cilvēki, kas strādā autoceļos, ir valstiski domājoši, viņi nav gadījuma rakstura cilvēki, tur ir arī paaudžu pārmantojamība - pat trešajā un pat ceturtajā paaudzē cilvēki strādā ar ceļiem un tiltiem.

Valdības nāk un iet un imitē darbību, stāsta visu ko. Kad valdība stāsta, tur tiek bērti skaitļi, un cilvēks, kas klausās, kļūst apjucis visos tajos skaitļos, apgalvojumos un solījumos. Viņš dzird par miljoniem un tūkstošiem kilometru, par to, kā bija, kā nebija, kā kaut kas būs. Bet neviena valdība 15 gadu laikā nekad nav pateikusi: «Mēs atjaunosim jebkuram normālam cilvēkam saprotamu, skaidru un gaišu autoceļu attīstības modeli, saistīsim šo modeli ar ekonomikas attīstību, ar visu sociālo attīstību un darīsim to un to konkrētu.» Vajadzētu apjaust, ka uz valsts un pašvaldību ceļiem kopējais neizdarīto darbu apjoms tuvojas valsts budžetam - tie ir kādi desmit miljardi eiro. Tas jau vien ir rādītājs, tā ir tā katastrofas svītra, un tālāk jau vairs nav kur iet. Pagaidām Eiropas nauda mūs ir glābusi, taču Eiropa ir krāpta un tai ir melots. 2013. gadā apstiprināja nacionālo attīstības plānu, kurā bija moži rakstīts, ka, re, kur ir mūsu plāns, kurā ir iekšā iedzīvotāju mobilitāte kā prioritāte, ir ceļu sakārtošanas programmas. Taču šādām programmām visas iepriekšējās valdības ir uzspļāvušas un nekas nav izdarīts. 2020. gadā būs mīnus 586 miljoni no tā, ko valdība 2013. gadā solīja investēt no 2014. līdz 2020. gadam. Tagad valdība, lai izliktos Eiropas acīs labāka, ir pagarinājusi programmu līdz 2023. gadam. Bet līdz 2020. gadam, kad būs jāatskaitās, ielikti mazi skaitļi, lai nevarētu pārmest, ka kaut kas nav izpildīts. 2021., 2022. un 2023. gadā ielikti «ģeniāli» skaitļi, par kuriem ir skaidrs, ka tie arī netiks izpildīti. Tā tiek «mālēts muļķis» cerībā, ka nākamajā attīstības periodā no Eiropas atkal dabūs naudu. Man gan ir lielas bažas, vai nākamajā plānošanas periodā vispār dabūsim kaut kādu naudu.

- Tas, ko redz vienkāršs braucējs, ir nevis plānošanas periodi, bet tas, ka ceļi ir bedrēs un grants ceļos var noslīkt...

- Tas tāpēc, ka notiek darba imitācija. Darba imitācija bija arī tas, ka valsts uzņēmumam Latvijas Autoceļu uzturētājs (LAU) tika dots monopols un tas kā monopols arī darbojas. Šim uzņēmumam ir iedots deleģējums, tam nav jāiet caur tirgu, lai dabūtu naudu, tas var diktēt cenas. Tas tika formulēts tā, ka LAU parādīs, kā jāstrādā. Mēs redzam rezultātus pieciem gadiem, kopš LAU dots deleģējums - konstatējam, ka LAU prot nokaisīt ceļus, prot pirkt jaunu tehniku, prot patīrīt sniegu uz ielām, bet ceļu malas ir ar apaugumu, grāvji ceļu malās ir aizauguši, grants nav vesta virsū, ceļi ir pārvērtušies par lielām, garām vannām cauri laukiem, mežiem un pļavām.

Mēs esam pasūtījuši lielajām auditorfirmām pētījumu par ceļu stāvokli ieteikumus, ko darīt. Skatīsimies, kādi būs rezultāti.

- Pirms trim gadiem jūs varēja sastapt Saeimas namā Jēkaba ielā, staigājam pa Saeimas kabinetiem. Ko jūs tur lobējāt, un kas izdevās?

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.