Trešdienas rītā sniega dēļ apgrūtināta braukšana visā Latvijā

Šorīt visā valsts teritorijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 177 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apmierinoši braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Siguldas šosejas (A2) posmā no Raunas pagrieziena līdz Alūksnes pagriezienam, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Krāslavas līdz Pāterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Iecavas līdz Grenctālei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Grobiņas līdz Liepājai un Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir Bauskas un Ventspils apkārtnē.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi Latvijas teritorijas lielākajā daļā vēl nedaudz snigs, tomēr dienas otrajā pusē mākoņu daudzums samazināsies un nokrišņi mitēsies.

Intensīvas snigšanas laikā ceļus nav iespējams uzturēt pilnīgi bez sniega, īpaši tas attiecas uz reģionālajiem un vietējās nozīmes autoceļiem, skaidro "Latvijas Valsts ceļi". Autovadītāji tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa segumam atbilstošu braukšanas stilu.

Autoceļu tīrīšana un kaisīšana notiek prioritārā secībā, sākot ar valsts galvenās nozīmes autoceļiem un autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti, vēlāk pievēršoties reģionālās un vietējās nozīmes ceļiem, atbilstoši autoceļu uzturēšanas prasībām un specifikai.