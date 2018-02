Studenti par gada ķezu atzīst RPIVA likvidāciju  

Latvijas Studentu apvienība (LSA) par pagājušā gada "Gada ķezu" atzinusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) likvidācijas procesu, par to balvu piešķirot Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM).

Nomināciju uzvarētāji tika noskaidroti pēc studentu, studējošo pašpārvalžu, kā arī LSA valdes un ārējo ekspertu komsijas balsojuma rezultātiem. Kopumā pasākuma laikā pasniegtas balvas 13 nominācijās. Par "Gada ķezu" balvu ieguva IZM par RPIVA likvidācijas procesu.

LSA atgādināja, ka RPIVA likvidācijas process bija sācies 2017.gada 3.janvārī, kad IZM ar masu mediju palīdzību informēja augstākās izglītības nozari par to, ka tiks likvidēta RPIVA, pievienojot to Latvijas Universitātei (LU) un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijai (JVLMA), kaut gan par to nebija lēmis Ministru kabinets, nedz arī LU un JVLMA senāti bija piekrituši pārņemt RPIVA studējošos. Process turpinājās tikpat sasteigti un sarežģīti, un tas atstāja iespaidu uz projekta iznākumu, vērtēja studenti.

Balvu "Studentu lieta - taisna un cieta!", kuru pasniedz notikumam, kam sekojis būtisks pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, saņēma LSA Valde par izcīnīto papildu finansējumu augstākajai izglītībai. LSA aktualizēja jautājumu par finansējuma trūkumu augstākajai izglītībai saistībā ar VSAOI likmju paaugstinājumu, kas radīja bažas par iespējamu valsts finansēto studiju vietu skaita samazināšanos. Apstiprinot nākamā gada budžetu un budžeta ietvaru nākamajiem trim gadiem, Saeima piešķīra papildu līdzekļus augstākajai izglītībai, trīs gadu periodā paredzot kopumā 906 750 eiro.

Par "Gada ieguldījumu akadēmiskās dzīves veicināšanā" kļuva valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena ieviešana. Aizvadītajā gadā tika panākta šī eksāmena izveidošana un ieviešana, un pirmo reizi to kārtos studējošie, kuri uzsāks profesionālā maģistra studijas 2019. gadā. Paredzēts, ka eksāmens sniegs būtisku ieguldījumu juristu kompetences celšanā un tiesību zinātņu augstākā līmeņa studiju kvalitātē.

"Gada ieguldījumu sociālās dzīves veicināšanā" balvu saņēma pilna laika studējošo iekļaušana starp tām iedzīvotāju kategorijām, kam paredzētas tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros.

Balvu "Gada students" saņēma Veronika Baltmane, kura studē Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas fakultātes 5. ursā un veic brīvprātīgo darbu Bērnu Klīniskajā Universitātes slimnīcā, Ķirurģijas un ortopēdijas nodaļā. Ar Baltmanes līdzdalību tika dibināts RSU Mikrobioloģijas studentu zinātniskais pulciņš. Neraugoties uz noslogoto studiju dzīvi, viņa papildu tai studentiem pasniedz nodarbības Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā.

Par "Gada jauno zinātnieku" tika atzīta Daugavpils Uiversitātes maģistrantūras 2.kursa studente

Anita Rukmane, kura ne tikai izstrādā maģistra darbu, bet aktīvi veic pasaules līmeņa zinātniskos pētījumus koleopteroloģijā (zinātnē par vabolēm) un teicami studē. Rukmane jau ir atklājusi 21 jaunu, zinātnei līdz šim nezināmu ģints Pachyrhynchus smecernieku sugu un publicējusi septiņus zinātniskos rakstus žurnālos, kas iekļauti "Scopus" un "Web of Science" datubāzēs.

"Gada projekta" balvu ieguva LSA Zinātnes fonds, kura mērķis bija nodrošināt Latvijas augstskolu studējošajiem iespēju piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs. No 66 saņemtajiem pieteikumiem desmit ieguva atbalstu, un studenti izmantoja iespēju doties uz konferencēm visā pasaulē. Finansējums šim mērķim tika rasts pirmoreiz - tas piešķirts no Latvijas valsts budžeta.

Vērtējot studentu sniegumu LSA pārvaldes institūcijās, balvu "Gada Studējošo pašpārvalde" saņēma RSU Studējošo pašpārvalde, kas 2017.gada laikā sniegusi lielu ieguldījumu ne tikai RSU, bet arī visu Latvijas studentu interešu pārstāvniecībā. Īpaši lielu ieguldījumu RSU SP sniegusi rezidentūras vienotās uzņemšanas noteikumu izstrādē un zobārstniecības sertifikācijas jautājumos.

Par LSA "Gada domnieku" tika atzīta Indra Pētersone no Rīgas Tehniksās universitātes (RTU) Studentu parlamenta, bet "Gada aktīvists"- Dāvis Freidenfelds (RTU SP).

"Gada izaugsmes" balvu piešķīra Edmundam Okmanim no Daugavpils universitātes Studentu pašpārvaldes, bet "Gada vecbiedrs" - Mārtiņš Brencis. Balvu "Gada Studentu atbalstītājs" saņēma Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Mārtiņš Zemītis.