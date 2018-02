"airBaltic" un "Tez Tour Latvija" šovasar sāks jaunus čarterlidojumus  

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" un starptautiskais tūroperators "Tez Tour Latvija" šā gada vasaras sezonā sāks čarterlidojumus divos jaunos maršrutos, kas savienos Rīgu ar Ankonu (Itālijā) un Patru (Grieķijā), aģentūru LETA informēja "airBaltic".

Papildus tam "airBaltic" un "Tez Tour Latvija" turpinās piedāvāt vairākus lidojumus nedēļā starp Rīgu un Antāliju (Turcijā), Irakliju (Grieķijā) un Burgasu (Bulgārijā).

"Tez Tour Latvija" direktors Konstantīns Paļgovs informēja, ka kopš 2008.gada "Tez Tour" sadarbībā ar "airBaltic" veikusi lidojumus uz 23 sezonāliem galamērķiem. "Šogad mēs paplašinām galamērķu klāstu, čarterlidojumu programmai pievienojot Ankonu un Patru. Visi Tez Tour pasažieri ceļos ar "Bombardier CS300"," sacīja Paļgovs.

Kā ziņots iepriekš, 2018.gada vasaras sezonā "airBaltic" uzsāks lidojumus no Rīgas uz Malagu (Spānijā), Lisabonu (Portugālē), Splitu (Horvātijā), Bordo (Francijā), Almati (Kazahstānā) un Gdaņsku (Polijā). "airBaltic" sāks tiešos lidojumus arī jaunos maršrutos no Tallinas uz Londonu, Oslo un Stokholmu.

"airBaltic" nodrošina lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 60 galamērķiem. No ikviena no šiem galamērķiem "airBaltic" piedāvā ērtus savienojumus caur Rīgu uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Papildus tam "airBaltic" piedāvā arī tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.