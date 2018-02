Valsts šogad apmaksās 740 medicīniskās apaugļošanas procedūras

Šogad par valsts budžeta līdzekļiem plānots veikt 740 medicīniskās apaugļošanas procedūras, informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Tanita Tamme.

Pērn rindā uz valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas veikšanu kopumā gaidīja 2600 pacientes no kurām 300 pacientes bija pierakstījušās vairāk nekā vienā ārstniecības iestādē, līdz ar to vienlaicīgi atradās vairākās gaidīšanas rindās, kas pagarināja to garumu vidēji par 11%.

Pēc Tammes paustā, lai uzlabotu valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma pieejamību, samazinot gaidīšanas laiku līdz procedūras veikšanai un uzlabojot informācijas kvalitāti par gaidīšanas rindā esošo pacientu skaitu, no šī gada 1.janvāra ieviesta centralizēta rinda medicīniskās apaugļošanas veikšanai.

Līdz ar to, lai pierakstītos centralizētajā rindā, pacientei ir jāvēršas jebkurā no ārstniecības iestādēm, kurās veic valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu. Pienākot pacientes kārtai, viņai uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts uzaicinājums. Paciente varēs brīvi izvēlēties, kurā no sešām ārstniecības iestādēm veikt procedūru, savukārt samaksa no valsts līdzekļiem izvēlētajai ārstniecības iestādei tiks veikta atbilstoši principam "nauda seko pacientam".

Tamme pavēstīja, ka kopš valsts apmaksātas neauglības ārstēšanas programmas sākšanas medicīniskās apaugļošanas procedūru rezultātā kopumā notikušas vairāk nekā 1200 dzemdības. Notikušo dzemdību skaits varētu būt lielāks, jo apkopotie dati neietver informāciju par maksas dzemdību palīdzības sniegšanas gadījumiem un dzemdībām, kas ir notikušas ārpus Latvijas, ja sievietei veikta valsts apmaksāta medicīniskā apaugļošana.

Latvijā valsts apmaksāta neauglības ārstēšanas programma tiek īstenota jau septīto gadu, sniedzot iespēju pacientiem ar apstiprinātu neauglības diagnozi saņemt nepieciešamos ārstniecības pakalpojumus un medikamentus mazuļa ieņemšanai. Kopš programmas sākšanas medicīniskās apaugļošanas procedūras no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas vairāk nekā 2,9 miljonu eiro apmērā, savukārt valsts kompensējamie medikamenti - vairāk nekā 870 000 eiro apmērā.

Valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras tiek nodrošinātas sievietēm līdz 37 gadu vecumam. Sākotnēji tiek veikti izmeklējumi, lai noteiktu neauglības iemeslus un apstiprinātu neauglības diagnozi vienam vai abiem partneriem.

Lai veiktu valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, pacientiem ar diagnozi "neauglība" jāvēršas kādā no ārstniecības iestādēm, kas ir noslēgusi līgumu ar NVD par šī pakalpojuma sniegšanu. Ārstniecības iestādē tiek sniegta pirms procedūras konsultācija pie ārsta-speciālista, kurš var nozīmēt medicīniskās apaugļošanas veikšanu.

Valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras nodrošina sešas ārstniecības iestādes, tostarp reproduktīvās medicīnas centrs "Embrions", klīnikas "AVA-CLINIC", "EGV", "VASU", "MCRA" un "iVF Riga". Medicīnas iestādes atlasītas valsts stratēģiskajā iepirkumā.