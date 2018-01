Veselības inspekcija saņēmusi četras sūdzības par aprūpi bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ainaži"  

Pērn Veselības inspekcija (VI) saņēmusi četrus iesniegumus par bērniem dažādā vecumā sniegto veselības aprūpi bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ainaži", informēja inspekcijas pārstāve Līga Jeroščeva.

Divi iesniegumi patlaban izskatīti, un abos veselības aprūpes pārkāpumus inspekcija nekonstatēja. Pārējo divu iesniegumu izskatīšana turpinās.

Viens no VI saņemtajiem iesniegumiem bija saistīts ar četrus gadus vecam bērnam sniegto veselības aprūpi psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ainaži". Iesniegums tika izskatīts, taču veselības aprūpes pārkāpumi netika konstatēti.

Kā ziņots, saistībā ar VI un Tiesībsarga biroja konstatētajiem pārkāpumiem slimnīcā uz izmeklēšanas laiku no amata atstādināta iestādes vadītāja Ilona Balode.

Veselības ministrijas (VM) valsts sekretārs Aivars Lapiņš pirmdien žurnālistiem sacīja, ka pārkāpumi saistīti arī ar ārstniecības personāla, iespējams, neatbilstošu rīcību saistībā ar pacientu fiksāciju. Viņš norādīja, ka tiek runāts par pārkāpumiem fiksācijas ilgumā un pārtraukumu apmēra.

"Tā ir dzīves realitāte, ka šajā ārstniecības procesā nevaram izvairīties no tā, ka bez medikamentozas ārstēšanas ir arī citas metodes. Tas ir pieļaujams, taču runa ir par to, cik lielā mērā tas notiek un kāds ir samērs, cik ilgi un vai tas atbilst Ministru kabinetā noteiktajām normām, un vai tas ir atbilstoši dokumentēts," skaidroja Lapiņš.

Tāpat pārbaudē konstatēti tādi pārkāpumi kā neatbilstības tiesību aktu piemērošanā, kas saistītas ar ārstniecības iestādes obligātajām prasībām un medicīnisko dokumentu lietvedību.

Lapiņš norādīja, ka VM rīcībā ir pietiekama informācija, lai uz laiku atstādinātu Balodi, tomēr ministrija cer uz vadītājas sadarbību. "Mums galvenais ir nevis kādu sodīt, bet [..] - lai veselības aprūpe būtu atbilstoša noteikumiem, pacientu interesēm un kvalitātei," sacīja Lapiņš.

VM pārstāvis norādīja, ka ministrijai aptuveni nedēļu ar Balodi notikusi dažādu veidu komunikācija, tomēr tā neesot vainagojusies ar tādiem panākumiem, lai būtu iespējams izvairīties no slimnīcas vadītājas atstādināšanas. Balode esot informēta par to, ka ministrija bijusi "spiesta šādu ārkārtas soli spert", turklāt viņa par šo soli bijusi informēta, pirms par to uzzināja plašāka sabiedrība.

Tiesībsargs Juris Jansons aģentūrai LETA uzsvēra, ka slimnīcā konstatēti rupji cilvēktiesību pārkāpumi. "Pārkāpumi ir prātam neaptverami, jo runājam par īpaši neaizsargātu sabiedrības grupu - bērniem," uzsvēra tiesībsargs, piekodinot, ka situācija jārisina nekavējoties, lai pēc iespējas ātrāk bērniem tiktu nodrošināta viņu vislabākajām interesēm atbilstoša vide un terapija.

Ņemot vērā, ka pārbaudē konstatēti iespējami krimināla rakstura pārkāpumi, tiesībsargs vērsīsies Ģenerālprokuratūrā.