Vēža pacientus glābj ziedojumi, valsts kompensācijas atsaka

Natālija, Līga, Olga, Aivars, Tatjana, Ivita – tie ir tikai dažu vēža pacientu vārdi, kuri lūguši sabiedrības atbalstu un ziedojumus medikamentu iegādei. Lai arī katram pacientam ir savs unikāls dzīvesstāsts un pieredze, kā atklāts ļaundabīgs audzējs – plaušu, krūts, zarnu, olnīcu vēzis, melanoma, sarkoma, šo cilvēku stāsti cīņā par zālēm ir ļoti līdzīgi – ārstu konsīlijs, lēmums par efektīvākām zālēm, lūgums tās apmaksāt par valsts budžeta līdzekļiem un atteikums.

Dažos gadījumos pacientiem zālēm ir tomēr piešķirta valsts kompensācija, taču ar to pietiek tikai daļai zāļu. Visu šo cilvēku vārdi atrodami labdarības portālā ziedot.lv, jo bez ziedotāju atbalsta cerību saņemt ārstēšanu nav.

Izmaksas, kas skar onkoloģiskās zāles pacientiem, ir mērāmas tūkstošos eiro. Visiem pacientiem šāda ārstēšanās noteikta ārstu konsīlijā, un lielākā daļa no izrakstītajiem medikamentiem ir tādi, kuri ir pamata terapija vēža pacientiem Eiropas valstīs, taču ne - Latvijā. Pagājušā gada beigās ziedotāju atbalstu vēža ārstēšanai lūdza mūziķis Valters Frīdenbergs, un cilvēki nelielā laika posmā saziedoja vairāk nekā 100 000 eiro. Valters pašlaik ir uzsācis ārstēšanos Vācijā, Berlīnes klīnikā Charite. Mūziķa draugi un atbalstītāji savukārt šodien Rīgā rīko labdarības koncertu Mūzika & dzīvība. Vienoti par iespēju!, kurā vāks ziedojumus 30 vēža slimnieku ārstēšanai, kuriem nepieciešamo terapiju valsts neapmaksā. Ziedot.lv pagājušā gada laikā katru nedēļu vērsās vismaz viens onkoloģijas pacients, kurš lūdza palīdzību, bet daļa no viņiem to nesagaidīja. Pašlaik ziedot.lv redzeslokā ir aptuveni 30 cilvēki, kuru ārstēšanās izmaksas mainās, taču kopumā sasniedz gandrīz vienu miljonu eiro.

Labdarības fonda ziedot.lv apkopotie dati liecina - 2015. gadā fondā ar lūgumu palīdzēt savākt līdzekļus zāļu iegādei vērsās 11 onkoloģijas slimnieki, kam bija nepieciešama kopējā summa 198 060 eiro, 2016. gadā pacientu skaits sasniedza jau 27 un ārstēšanās izmaksas - 743 343 eiro, savukārt 2017. gada deviņos mēnešos 46 vēža skartajiem cilvēkiem, lai uzlabotu savu veselības stāvokli, vajadzīgi jau 1 318 633 eiro. Viena medikamentu kursa izmaksas ir no 7579 līdz 108 505 eiro, tas nozīmē, ka summas, kas katru mēnesi par zālēm jāpiemaksā pašiem pacientiem, svārstās no 883 līdz 13 563 eiro. Tikai puse no ziedot.lv redzeslokā esošiem onkoloģijas slimniekiem, kuriem nepieciešama nauda medikamentu iegādei, saņem vai ir saņēmuši valsts kompensāciju. Onkoloģijas pacientu vecums, kas vērsušies ziedot.lv pēc palīdzības, ir no 19 līdz 73 gadiem, bet lielākā daļa ir darbspējas vecumā un trešdaļa ir arī nepilngadīgu bērnu apgādnieki.

Palīdzību ziedot.lv lūdz daudzi melanomas pacienti. Vienu brīdi tie bija vismaz deviņi melanomas pacienti vienlaikus. Un tas ir saprotams, jo Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kurā metastātiskas melanomas ārstēšanai netiek kompensēts neviens no jaunās paaudzes medikamentiem. Neatkarīgā rakstīja par Tatjanu Bičiku, kurai, pateicoties jaunākās paaudzes medikamentam, izdodas cīnīties ar metastāzēm, un, lai arī daļu zāļu izmaksu finansē valsts (1760 eiro), lielākā daļa summas jāmeklē pašai pacientei, un tie ir 5280 eiro mēnesī. Ziedotāju atbalstu lūdz arī metastātiska krūts vēža pacientes. Latvijā šiem pacientiem jaunākās zāles arī netiek apmaksātas. Kopumā valsts apmaksā sešus no 30 biežāk izmantotajiem jaunajiem vēža medikamentiem, kurus daudzās valstīs, tostarp Igaunijā un Lietuvā, vairs neuzskata par inovatīviem, bet tie ir iekļauti standarta terapijā. No šā gada Veselības ministrija plānojusi iekļaut apmaksājamo medikamentu sarakstā jaunākas zāles trim vēža veidiem.

***

Labdarības koncerts onkoloģijas slimniekiem

30. janvārī Arēnā Rīga populāru mūziķu, Ziedot.lv un Latvijas Televīzijas kopīgi veidotais labdarības koncerts Mūzika & dzīvība. Vienoti par iespēju.

Koncerta laikā būs iespējams ziedot, zvanot pa tālruni 90067003 (maksa par zvanu 1,42 eiro), kā arī jebkurā laikā ir iespējams ziedot - ziedot.lv