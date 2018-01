Dzejnieks Uldis Bērziņš: Manu dēlu Ansi spīdzina Čehijas cietumā

Dzejnieks un atdzejotājs Uldis BĒRZIŅŠ pauž Neatkarīgajai savas domas par dēla Anša Ataola situāciju (patlaban Ansis ir Čehijas cietumā), tās cēloņiem un iespējamo iznākumu.

- Es zinu, ka tu esi dzejnieks. Bet - es atnācu parunāt par tavu puiku. Tev ir labs, talantīgs puika. Labs latvietis. Savā stājā - piemērs tādiem kā es. Būdams te, varētu izdarīt daudz laba. Bet - aizkaitināja varu, kaut gan par to, kā viņš konkrēti izpaudās 2009. gada 13. janvārī, manā uztverē nebija pelnījis pat 15 sutku. Taču Ansim «netaisnības atzīšana būtu nodevība». Dabūja gadu un astoņus mēnešus brīvības atņemšanas. Tagad Ansis Čehijā. Cietumā uz Latvijas sūtītā aresta ordera pamata. Uzskata sevi par politisko. Un arī tu pats saki, ka Ansim pazemojums nav cietums, bet netaisnība. Dzirdēju, ka kopš oktobra, kad mēs ar Ansi neklātienē runājām, viņa situācija ir ļoti pasliktinājusies. Kā tu to viņa būšanu vērtē?

- Kopš sākās viss šis tiesu karuselis, esmu Ansi iepazinis daudz labāk. Es zināju, ka Ansis ir spītīgs, lai cīnītos par taisnību, kā viņš to kurā brīdī saprot. Var būt tā, ka attiecībās ar cilvēkiem viņš to taisnību ne vienmēr ir sapratis vai gribējis respektēt. Sev par labu vai par sliktu - bet viņš cenšas taisnībai sekot.

Rau, premjers Godmanis nerīkojoties vis Latvijas, bet «savējo» interesēs... Man «kontroversiālais» Godmanis bija - un tagad vēl paliek! - 1991. gada varonis. Bet es nesapratu 2009. gada konflikta būtību, nesaprotu to līdz galam arī tagad. Par ko bija tās dienas mītiņš, kādas tendences sadūrās?

Kas man nāca prātā no pašiem sākumiem? Atceros filmu Vai viegli būt jaunam?, kurā runa par stihisku, neregulētu masu emociju izpausmi un to, ka no tiem mūzikas entuziastiem, kuri izdemolēja vilcienu, tika gaidīts un prasīts, lai viņi nobučo roku, lai lūdz varai piedošanu... Nevaru aizmirst tos kadrus… to, ar kādu gatavību daži jaunieši ņemas pildīt pazemojošas aktierlomas. Pie strēlnieku pieminekļa ar koka plintēm… Un vēl citās epizodēs.

- Tātad - varas stils šādās lietās nemainās. Un Ansis tagad ķurķī par to, ka nepieņēma koka plinti.

- Pārlasīju Henrija Deivida Toro eseju par pilsoņa pienākumu nepakļauties varai: vara kļūst bezatbildīga, ja to neiegrožo, ja tai nestājas pretī, ja tai ik uz soļa paklausa un pilda tās prasības. No varas viedokļa labs pilsonis - galīgi slikts no sabiedrības viedokļa. Lai sabiedrība būtu dinamiska, ir jābūt kaut kādai dialektikai, kaut kādam spraigumam starp varu un indivīdu. Arī indivīds savā egoismā drīz var kļūt neciešams… Un - tikai šie divi kopā savā godīgā pretstāvē var solīt sabiedrībai kādu iekšēju veselību un spraigumu.

Tātad - Ansis ir sodīts nevis par savu nelīdzsvaroto rīcību, bet par politisko darbību šīs iztiesāšanas gaitā. Iztiesāšana notika veco, padomju laiku tradīcijās, vadoties no nedemokrātiskā kolektīvās atbildības principa, prasot indivīda gļēvu pakļaušanos augstākas priekšniecības diktātam. Ansis man par patiku un sajūsmu turējās pats un aicināja citus turēties pret šo tendenci. Viņš, zinis vai drīzāk nezinis, centās pildīt to funkciju - vienu no divām, kas abas nepieciešamas sabiedrībai. Tie otrie - vara - palika veselu laikmetu iepakaļ.

Viljemam Safairam, vairāku Amerikas prezidentu runnesim [lai tik neiekoriģē «bruņnesi»!], ir grāmata par cilvēka un varas, Ījaba un Dieva attiecībām: «Ījabs - pirmais disidents». Atšķirībā no daudziem XX gadsimta domātājiem, kuri pilnībā identificējas ar Ījabu viņa stingrajās prasībās pret Dievu, Dieva netaisnības nosodījumā, Safairs raksta - ar to mums par maz... Lai būtu tas bibliskais spraigums, ir nepieciešami Abi, Ījabs un Dievs. Indivīds gala rezultātā ir virzīts uz visatļautību, anarhiju, Dievdotie valdītāji virzās uz tirāniju un… jābūt harmoniskiem noteikumiem, kuri ļauj «izpausties nepilnīgajam», sasniegt kompromisu mūžīgo «nepilnīgo» starpā. Nu nevar nākt galīga individuālā taisnīguma uzvara «pār valsti», pār despotisko briesmoni Behemotu, jo tad tūliņ no htoniskām dzīlēm slej galvu kārais un plosīgais Leviatāns. Un nav arī jāsapņo par galīgu kārtības un diktāta uzvaru pār instinktiem, kā reiz iecerējies paštaisnais tirāns Musolīni. Tie būtu divi droši un plati ceļi uz sociālo nāvi vai ko līdzīgu - tad cilvēka drāmai ciet priekškars, tad esam vai nu ņaudīgi kaķi miskastē, vai sakopēti datordiski plauktā... Kas atliek? Senā skaistā utopija - pārvarēt atsvešināšanos starp indivīdu un varu, abiem - «sasniegt pilngadību»? Safairs ir konsekvents, vīrišķīgs pesimists: būs jāmācās dzīvot un izdzīvot «pretrunu mīnulaukā».

Runājot par pēdējiem notikumiem, Ansis apliecināja to, ka viņš ir ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības pilsonis. Viņš bija liecinieks notikumiem Liberecas cietumā, kur 2017. gada 16. oktobrī kādi ieslodzītie sadumpojās par to, ka nebija apmierināti ar pārtikas daudzumu un kvalitāti. Aizdedzināja matraci. Tad to kameru šturmēja un viņus sita… Ansis šajā sakarā uzrakstīja sūdzību Čehijas iekšlietu ministram Pelikāna kungam.

- Jā, sevišķi labi varas attieksmi ij te, ij Čehijā man ilustrēja šāds teikums Anša 16. oktobra vēstulē: kad ieslodzītie pēc likteņbiedru izraisītā ugunsgrēka «informēja cietuma direktoru par to, ka viņiem nepietiek gaisa, atbilde bija īsa: «Nē, jums pietiek.»». Ansis lūdza ministru pārbaudīt pārtikas kvalitāti, palielināt tai finansējumu līdz minimālam Eiropas līmenim.

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.