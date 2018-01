ZZS neplāno pretendēt uz kādu no "Vienotības" amatiem

Pēc divu deputātu izstāšanās no "Vienotības" Saeimas frakcijas to pēc parlamentāriešu skaita apsteigs Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), kas gan neplāno pretendēt uz kādu no "Vienotības" pārstāvju amatiem.

Līdz šim "Vienotības" Saeimas frakcijā bija 22 deputāti, tomēr Inesis Boķis un Viktors Valainis no tās izstāsies. Tas saistīts ar šonedēļ notikušo Saeimas balsojumu par deputātes Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kurā Valainis un Boķis atturējās. Pārējie "Vienotības" deputāti atbalstīja Sudrabas atsaukšanu.

Savukārt ZZS frakcijā ir 21 deputāts, tātad šī frakcija tagad būs otrā lielākā Saeimā, bet "Vienotības" frakcija - trešā pēc deputātu skaita. Vaicāts, vai šādā situācijā plānots pretendēt uz kādu no "Vienotības" ieņemtajiem amatiem, ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis aģentūrai LETA atbildēja noraidoši. Politiskais spēks par to nav spriedis, taču Brigmanis personīgi pat nepieļauj diskusiju par šādu tēmu.

Kā ziņots, Boķis pieļauj iespēju izstāties no partijas "Valmierai un Vidzemei" un rakstīt iesniegumu par iestāšanos vienā no ZZS pamatpartijām - Latvijas Zemnieku savienībā. Viņš arī neizslēdz iespēju kandidēt vēlēšanās no ZZS saraksta, ja tiktu panākta šāda vienošanās.

Brigmanis skaidro, ka lēmumi par iespēju pievienoties LZS un startēt Saeimas vēlēšanās ir partijas attiecīgās reģionālās nodaļas rokās. Personīgi politiķis atbalsta Boķa pievienošanos LZS.