104 gadus veca mālpiliete atklāj neparastu ilgdzīvošanas noslēpumu

Saskaņā ar pases datiem mālpilietei Lidijai Sīmanei šomēnes palika jau 104 gadi, raksta portāls "aprinkis.lv".

Šogad Mālpils Kultūras centra lietišķās mākslas studijas "Urga" dalībnieces savai "Urgas" māmuliņai Lidijai Sīmanei sarīkoja pārsteigumu - viņas dzimšanas dienas svinības ar sirsnīgām Mālpils novada domes un kultūras centra tagadējās un bijušās vadības uzrunām, ar Sidgundas sieviešu ansambļa uzstāšanos, ar jubilāres izdancināšanu, tradicionālo fotosesiju, jaukiem atmiņu stāstiem, jubilejas kūkuun citām aktivitātēm.

Vaicāta par ilgdzīvošanas un možuma recepti, jubilāre atbild, ka nekādas īpašas receptes nav, tas nāk no augšas, no Dieva. "Man tik ļoti gribas jūs visus apkampt, bet nav tik garu roku! Galvenais cilvēkam dzīvē, ja nāk kādi sarežģījumi vai visu nākas zaudēt, nevajag visu tik ļoti ņemt pie sirds, uzņemt pārāk traģiski, krist izmisumā. Tam visam dzīvē tā ir jānotiek! Un tādās situācijās ir jādomā, kā no tā visa tikt ārā, kā atrisināt šo problēmu... Nevajag arī krist apātijā un neko nedarīt. Dzīve jāpieņem tāda, kāda tā ir!"