Nedarbojas vairāki valsts e-pakalpojumu portāli; vai kiberuzbrukums?

Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik nedarbojas portāls "www.latvija.lv".

Kā liecina Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) paziņojums sociālajā tīklā "Twitter", tehnisku iemeslu dēļ šobrīd nav pieejami arī pieejama Elektronisko iepirkumu sistēma "eis.gov.lv", kā arī portāli "Geolatvija.lv" un "Tapis.gov.lv".

VRAA pārstāvis Kristaps Prēdelis aģentūrai LETA apstiprināja, ka šobrīd tiek aktīvi strādāts pie darbības traucējumu novēršanas, taču pagaidām grūti prognozēt cik ilgu laiku tas varētu aizņemt.

Prēdelis arī norādīja, ka aizdomas par kiberuzbrukumu pagaidām nav.

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka šorīt ir saņemta informāciju no VRAA par to, ka atsevišķas sistēmas nav pieejamas tehnisku iemeslu dēļ, bet šoreiz tas nav nekas ārkārtējs.