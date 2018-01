No Nīderlandes saņemtie bojātie pasta sūtījumi beidzot nonākuši pie saviem Latvijas adresātiem  

Visi pērnā gada 31.decembrī no Nīderlandes saņemtie gandrīz 160 bojātie pasta sūtījumi ir identificēti un piegādāti, informēja "Latvijas pasta" pārstāve Vineta Danielsone.

Viņa piebilda, ka viena persona atteikusies sūtījumu saņemt.

LETA jau vēstīja, ka "Latvijas pasts" pagājušā gada 31.decembrī bojātā veidā saņēma gandrīz 160 avioceļā piegādātu pasta sūtījumu no Nīderlandes, starp kuriem bija arī tranzīta sūtījumi no Kanādas. Daļa sūtījumu bija pilnībā samirkuši un atsevišķi no tiem šā iemesla dēļ pat izjukuši.

Danielsone toreiz norādīja, ka saņemtie sūtījumi "Latvijas pastā" tiek pārpakoti, lai tos varētu piegādāt identificējamajiem adresātiem, kā arī tie tiek īpaši marķēti, lai adresātus informētu par sūtījumu saņemšanu bojātā veidā.

"Latvijas pasta" pārstāve atzīmēja, ka, tā kā daļa bojāto sūtījumu ir eksprespasta sūtījumi, to izsūtītājiem ir iespējams pretendēt uz starptautiskajos normatīvajos aktos noteikto kompensāciju. Lai izteiktu savas pretenzijas par sūtījuma nekvalitatīvu piegādi, saņēmējam par bojātā veidā saņemto sūtījumu jāinformē tā izsūtītājs, kam savukārt jāvēršas attiecīgi Kanādas vai Nīderlandes pasta uzņēmumā.

