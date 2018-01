Notiks barikāžu atceres pasākumi; Rīgas centrā būs satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumiem šodien tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt vairākās pilsētas centra vietās, informē Rīgas dome.

No plkst.7 līdz plkst.10.30 ierobežojumi būs spēkā Rīgas II Meža kapu autostāvvietā, līdz plkst.13 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 m garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai. Bet līdz plkst.18 apstāties un stāvēt nedrīkstēs arī Herdera laukumā.

Tāpat no plkst.7 līdz plkst.10.30 tiks ierobežota vai nepieciešamības gadījumā slēgta transportlīdzekļu satiksme Gaujas ielas posmā no Čiekurkalna 1. garās līnijas līdz Rīgas II Meža kapiem, no plkst.10.45 līdz plkst.18 Doma laukumā un Herdera laukumā, bet no plkst.13.45 līdz plkst.15 laukumā pie Brīvības pieminekļa un Bastejkalna apkārtnē.