Latvijā sāk atgriezties daļa valsti pametušo patvēruma meklētāju

Pēdējo mēnešu laikā ir vērojama tendence, ka Latvijā atgriežas daļa to patvēruma meklētāju statusu ieguvušo cilvēku, kuri iepriekš izbrauca no valsts, informēja biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja Sandra Zalcmane.

Biedrība šī gada sākumā sniedz sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus 97 patvēruma meklētājiem, no kuriem 37 dzīvo ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki". 2016.gada decembrī biedrība strādāja ar 144 klientiem, savukārt 2017.gada februārī šo cilvēku skaits pieauga līdz 215 personām.

Starp 37 personām, kas dzīvo ārpus "Muceniekiem", ir desmit ģimenes un trīs indivīdi, tostarp 16 ir pilngadīgas personas. No šīm ģimenēm vispārizglītojošās izglītības iestādes apmeklē 14 bērni. Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē divi bērni, bet vēl pieci bērni gaida rindā, lai uzsāktu izglītības gaitas.

Tikai četras personas ir nodarbinātas. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) deviņas personas mācās latviešu valodu vai tuvākajā laikā uzsāks tās apguvi, savukārt septiņas personas iegūst cita veida izglītību, dodoties uz vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, vai arī valodu kursos mācoties angļu valodu.

Divas no desmit ģimenēm, kuras dzīvo ārpus "Muceniekiem", Latvijā ieradušās saistībā ar Eiropas Savienības (ES) patvēruma meklētāju pārvietošanas programmu. Viena no tām sākotnēji devās projām no Latvijas, bet tagad tās pieaugušie uzsākuši latviešu valodas mācības.

Zalcmane norādīja, ka šobrīd "Muceniekos" uzturas 19 personas, kuras Latvijā ieradušās pārvietošanas programmas ietvaros.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz šī gada 31.maijam. Tā virsmērķis ir nodrošināt pieejamus sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus iespējami ātri pēc klienta ierašanās Latvijā un sniegt atbalstu ikvienai personai, kura ieradusies Latvijā kā patvēruma meklētājs un kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvo statusu.

Minēto pakalpojumu biedrība sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" izpildes gaitā. Šim mērķim finansējumu 85% apmērā piešķir Eiropas Sociālais fonds, bet atlikušos 15% finansē Latvijas valsts.

Kā ziņots, "Patvērums "Droša māja"" Kultūras ministrijas (KM) konkursa rezultātā nākamo divarpus gadu laikā turpinās nodrošināt arī Pakalpojumu koordinācijas un informācijas centra imigrantu atbalstam darbību.

Biedrība nākamo divarpus gadu periodā līgumā noteikto uzdevumu izpildei saņems 751 520 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) 2014.-2020.gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Tāpat biedrība konkursa rezultātā starptautiskām aizsardzības personām sniedz zināšanas par Latviju. Laikā no 2016.gada 1.jūlijam līdz 2017.gada 30.jūlijam šādas zināšana ieguvušas 355 personas.

Kopumā sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmā par Latviju apmācītas 15 grupas, kurās bija pārstāvji no 20 valstīm. Apmācīto skaitā bija 239 sīrieši, 27 eritrejieši, 21 afgānis, 12 irākieši, deviņi tadžiki, un pieci bangladesieši un armēņi.