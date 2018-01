"Maxima" precēm samazina cenas - vai tās ir bailes no konkurences?

Gatavojoties sīvai konkurencei mazumtirdzniecības nozarē, Maxima Latvija kopš vakardienas 1000 preču vienībām samazinājusi cenas. Lai gan uzņēmums to neafišē, iespējams, tas ir saistīts arī ar pārtikas mazumtirdzniecības giganta Lidl plāniem ienākt Latvijā.

SIA Maxima Latvija valdes priekšsēdētājs Andris Vilcmeiers pārtikas mazumtirdzniecībā šogad paredz konkurences cīņas pastiprināšanas. Proti, pircēju kļūst arvien mazāk, bet tirdzniecības vietu - arvien vairāk. Tāpēc cīņa par pircēju šogad kļūs vēl izteikta un asāka, sacīja A. Vilcmeiers.

Tajā pašā laikā preču ražotājiem un pārvadātājiem jārēķinās, ka gan nodokļu izmaiņu, gan globālu procesu dēļ pieaugs izmaksas. Kopš 1. janvāra par degvielu ir jāmaksā augstāks akcīzes nodoklis, kas sadārdzina ne tikai pašu degvielu, bet arī citas preces. 1. martā tiks palielināts akcīzes nodoklis alkoholam, 1. jūlijā - cigaretēm. Arī tas, visticamāk, atstās iespaidu uz cenām.

Taču, pēc A. Vilcmeiera teiktā, pircējiem Latvijā joprojām vissvarīgākais ir cena un sortiments. Latvijā akcijas preču īpatsvars veikalos ir lielākais Eiropas Savienībā.

Lai arī turpmāk noturētu pircēju interesi iepirkties Maxima veikalos, uzņēmums kopš vakardienas ir samazinājis cenas 1000 precēm - pirktākajiem zīmoliem piena, maizes, kafijas, tējas, miltu, gaļas un citu produktu grupās. Aptuveni piektā daļa no tiem ir Maxima Latvija privātās preču zīmes produkti. «Kā rāda virkne pētījumu, Latvijas pircējs ir jutīgs pret cenu izmaiņām. Tāpēc, ņemot vērā augošo inflāciju, degvielas cenas un produktu izejvielu cenu svārstības globālā mērogā, preču regulāro cenu samazināšana ilgtermiņā ir likumsakarīgs lēmums - tas ļauj plānot un prognozēt tēriņus. Šajā virzienā esam mērķtiecīgi gājuši, aizvadītajos gados aktīvi strādājot pie procesu efektivitātes un optimizācijas. Sākot ar pagājušo gadu, šis darbs pakāpeniski ir devis iespēju koncentrēties uz vēl labāku cenu piedāvājumu pircējiem, tādējādi iezīmējot būtisku pagrieziena punktu mazumtirdzniecības nozarē Latvijā,» informē A. Vilcmeiers.

Maxima Latvija komercdirektors Viktors Troicins atklāja, ka, iegādājoties noteiktus produktus (pienu, biezpienu, pastēti, cāli, kafiju, tēju, eļļu utt.) Maxima veiklos pirmdien, par tiem būtu jāmaksā 44,64 eiro, bet iegādājoties tos tādā pašā apjomā vakar - 29,55 eiro. Ietaupījums pircējiem - 15,09 eiro jeb 33 procenti. V. Troicins apgalvoja, ka cenu samazinājums 1000 precēm nenozīmē, ka citām 1000 precēm cenas tiks celtas vai arī no šīs iniciatīvas cietīs preču ražotāji vai piegādātāji. Uzņēmums starpību segšot no savas kabatas. Maxima valdes priekšsēdētājs atklāja, ka šīs samazinātās cenas nodrošināšanai Maxima Latvija šogad atvēlējusi apmēram sešus miljonus eiro. Viņš arī piebilda, ka gada laikā var mainīties gan preču saraksts, gan skaits, uz ko attiecināts cenu samazinājums. To noteiks pieprasījuma un patēriņa analīze.

Maxima Latvija pērn atvēra trīs jaunus veikalus un arī šogad plāno atvērt jaunas tirdzniecības vietas. Līdz Lieldienām varētu tikt atvērts Maxima veikals Riga Plaza, kur agrāk bija Prisma, pēc tam arī veikals Grostonas ielā un vēl četri citi - nedaudz mazāki Maxima veikali. 2019. gadā līdz ar izklaides un iepirkšanās centra Akropole nodošanu ekspluatācijā durvis vērtu lielākā Maxima Latvijā.

Neatkarīgā jau rakstīja, ka Latvijā plāno ienākt Vācijas pārtikas mazumtirdzniecības gigants Lidl. Lai gan šī uzņēmuma plāni attiecībā uz Latvijas tirgus iekarošanu vēl nav oficiāli paziņoti, Lidl pārstāvji jau pērn sāka interesēties par zemes gabalu pirkšanu veikalu vajadzībām. Viena no šādām vietām ir Rīgā, Purvciemā. Iespējams, Lidl plānos ir veikalu atvēršana arī Liepājā un Jēkabpilī.