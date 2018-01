Katra problēma darbā ar e-veselību tiekot izzināta individuāli  

Katrs problēmgadījums speciālistu darbā ar e-veselību tiek izzināts individuāli, skaidroja Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Evija Štālberga.

Štālberga sacīja, ka ik dienu speciālistiem tiek sniegtas konsultācijas un atbalsts saistībā ar neskaidrajiem jautājumiem, katru fiksēto gadījumu izzinot individuāli.

Saistībā ar e-veselības darbību, piemēram, no speciālistiem saņemti jautājumi par to, kāpēc e-veselības sistēmā nevar izrakstīt e-recepti medicīniskām ierīcēm, piemēram, autiņbiksītēm, kas tiek kompensētas gulošajiem pacientiem ar noteiktām diagnozēm. NVD skaidroja, ka tas saistīts ar to, ka no 1.janvāra medicīniskās ierīces ārstiem ir jāturpina izrakstīt papīra formā. Tas attiecas arī uz M saraksta zālēm (no šī saraksta ārsti var izrakstīt kompensējamās zāles bērniem līdz divu gadu vecumam un grūtniecēm), kā arī attiecībā uz individuāli kompensējamajiem medikamentiem. Visi gadījumi, kuros ārstiem jāturpina izrakstīt papīra receptes, ir norādīti e-veselības portāla sadaļā "E-recepte", piekodināja Štālberga.

NVD uzsvēra, ka šī un cita informācija tika ietverta arīdzan īpaši farmaceitiem un farmaceitu asistentiem izveidotajā un izplatītajā bukletā par e-veselības lietošanu.

Ņemot vērā, ka farmaceiti saskaras ar neapmierinātību par to, ka vienā e-receptē izrakstītie medikamenti daudziem mēnešiem obligāti jāizpērk vienā pirkumā, NVD norādīja, ka e-receptes ieviešana ir uzlabojusi zāļu receptes izmantošanas iespējas iedzīvotājiem. Izmantojot parasto zāļu e-recepti (zilā krāsā), pacients var iegādāties medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, jo farmaceits e-veselības sistēmā redz atlikušo medikamentu daudzumu.

NVD uzsvēra, ka iepriekš papīra recepte bija jāatstāj vienā aptiekā. Savukārt valsts kompensējamo zāļu e-recepti (rozā krāsā) var izmantot tāpat kā līdz šim - iegādājoties visus medikamentus vienā reizē, jo kompensējamo medikamentu izsniegšana pa daļām ir aizliegta. Līdz ar to spēkā ir tā pati kārtība, kas bija spēkā līdz šim, izmantojot papīra receptes kompensējamo zāļu saņemšanai.

Kā ziņots, no 1.janvāra Latvijā sākta obligāta valsts e-veselības sistēmas lietošana, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite būs tikai elektroniska. Šonedēļ e-veselības sistēmai pieslēgušās visas ģimenes ārstu prakses, aģentūrai LETA pastāstīja Štālberga.

Uz problēmām sistēmas darbībā arī šonedēļ norādījušas vairākas Latvijas medicīnas iestādes, ģimenes ārsti un aptiekas. NVD direktores vietniece informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Linda Freimane aizvadītajā nedēļā atzina, ka e-veselības sistēma optimāli varētu sākt strādāt pēc pāris nedēļām.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē otrdien plānots lemt, kad uz komisiju varētu tikt aicinātas amatpersonas, kas atbildīgas par problēmām, kas radušās ar e-veselības sistēmas darbību.