Igors Zlotņikovs: Kļūsim reiz viena Latvijas tauta!

Intervijā Neatkarīgajai starptautiski atzīts eksperts, ekonomikas maģistrs, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Zinātnes fonda (ZF) padomes loceklis Igors Zlotņikovs pūlas pievērst mūsu uzmanību nākotnei un atgādina, ka pasaule mainās. Lai kā mēs uztvertu šīs pārmaiņas, vēlams, lai esam tām gatavi. Un pirmām kārtām tām jābūt gatavai mūsu izglītības sistēmai.

- Pērnā gada nogalē satiku vairākus nopietnus cilvēkus, kuri pauda gluži vai apokaliptisku nākotnes vīziju. Tādēļ jautāšu - kādi faktori patlaban nosaka mūsu stāvokli? Gan plašā, gan lokālā kontekstā.

- Iespējams, atbildēšu uz šo jautājumu negaidīti. Mēs tiešām esam lūzuma situācijā. Mēs ar jums jau 2011. vai 2012. gadā runājām par to, ka notiek transformācija, bet mums nav tai adekvātas jēdzienu sistēmas… Situācija ir sarežģīta. Šajā ziņā es neesmu starojošs optimists. Es saprotu, ka notiek karš… Tas mums katram ir jāapzinās. Arī tas, ka šis nav parasts karš. Tajā neiznīcina mājas, teritorijas, infrastruktūras… Tas ir karš par prātiem, par cilvēku apziņu. Lielā mērā tas ir karš par nākotni. Tāpēc, ka mēs dzīvosim šajā nākotnē un - ir ļoti svarīgi, kā tā būs iekārtota.

- Taču šādam karam piemīt arī zināms attīstošs aspekts…

- Jā, šajā dramatiskajā situācijā ir pozitīvs moments, kuru es fiksētu šādi: turpmāk tā dzīvot nedrīkst! Pastāvošā, kredītprocentā balstītā ekonomiskā sistēma ir nonākusi līdz kliņķim. Gan tas pats pilnīgi neiedomājamais parāda apmērs daudzās valstīs, gan sociālā nevienlīdzība, gan darba dalīšanas sistēma, kura piedāvā ļoti stingru cilvēku funkcionalizāciju, taču neparedz viņu attīstību, ir jau nonākuši savā vēsturiskajā galapunktā.

Savukārt transformācija pamatā pastāv jaunu tehnoloģisku risinājumu jomā. To ir apjēguši daudzās valstīs un, saprotot, ka jaunām tehnoloģijām vajadzēs jaunus cilvēkus, sākuši transformēt izglītības sistēmu. To lieliski paveikuši amerikāņi. Faktiski visas tehnoloģiskās novitātes ir amerikāņu novitātes.

- Taču nesen dzirdēju vienu gudrinieku citējam Vivekanandu: ja tiks pilnveidotas vien tehnoloģijas un mašīnas, ne pie kā laba tas nevedīs…

- Jā. Jā! Tāpēc ir ļoti svarīgi transformēt cilvēku apziņu. Kā to izdarīt? Ar izglītības sistēmu!

- Vai patiesi!? Ar mūsu izglītības sistēmu, kurai pirmajā vietā (tas mans personiskais uzskats) acumirklīgas, politizētas ambīcijas, nevis nākotnes sabiedrības kvalitāte?

- Latvijā vidējā izglītība ir politizēta, bet augstākā pamatā tiek uztverta kā bizness. Kā bizness, kurš ļauj pelnīt tiem, kas ir šo mācību iestāžu īpašnieki. Ar izglītību tam nav nekāda sakara.

- Tostarp Latvijā ir cilvēki, kuri, lai izslēgtu šī biznesa aspekta prevalēšanu, piedāvā pārslēgties tikai uz valsts augstāko izglītību.

- Arī tas neatrisina problēmu. Valstij nav tik daudz naudas. Tā ir ilūzija. Amerika gāja citu ceļu. Viņi radīja tā sauktos endowment fondus. Šie fondi ļauj veidot saprotamus gada budžetus un nodrošina vairāk vai mazāk saprotamu universitāšu pastāvēšanas sistēmu. Un tas ļauj universitātēm īstenot dažādas ar izrāvienu saistītas idejas.

Piemēram, Krievijas Federācijā par tādu izrāvienu kļuva 2005. gadā aizsāktais projekts Skolkovo. Tā ietvaros pastāv Vadības skola Skolkovo, par kuru es runāju un kura noteikusi pilnīgi jaunu pārvaldes speciālistu izglītošanas sistēmu. Es piedalos dažās Vadības skolas programmās. Skola gatavo rektorus Krievijas augstākajām mācību iestādēm. Tas ir viens no nedaudziem lielas sistēmas transformācijas ceļiem, kurš sākas ar augstākā līmeņa pārvaldes kadru sagatavošanu.

Un es priecājos par to, ka esmu atradis Latvijā domubiedrus LZA prezidenta Ojāra Spārīša un ZF priekšsēdētāja Valentīna Jeremejeva personās. Taču pie mums, Latvijā - no vienas puses, diemžēl ir notikusi jēdzienu aizvietošana, no otras - politiskās dzīves formas, par kurām tiek runāts kā par nacionālas valsts formām, ir nonākušas līdz savai vēsturiskajai robežai.

- Proti?

- Proti - valsts ir kļuvusi ērts līdzeklis noteiktam ļaužu lokam, kurš nodarbojas ar politiku. Šī loka pamatproblēma ir - budžets, dalība budžeta sadalē. Mēs esam sarežģītā stāvoklī. Es te atsaukšos uz nelaiķa, Latvijas ekonomista Pētera Guļāna darbu, kurā viņš apgalvo, ka vairāk nekā 90% Latvijas ekonomikas veido ārvalstu kapitāls. Proti - Latvija ir citu valstu ekonomiska kolonija. Tādēļ pastāv virkne jautājumu, kuri ir jāuztver ļoti nopietni, un, neba meklējot - kurš vainīgs, jāsāk strādāt nākotnei. Un tieši šī ievirze - darīt - man ļoti imponē LZA Zinātnes fonda nostājā.

ZA tiešām spēj sakoncentrēt visveselīgākos (ne politiskos, bet intelektuālos) spēkus un atklāti piesaistīt cilvēkus no ārzemēm. Zinātne allaž bijusi internacionāla. Proti - intelektuālajai darbībai nav par varītēm jābūt tikai nacionālai. Un tieši ZF manā uztverē spēj izvēlēties tos virzienus, kuri Latvijā ir interesanti, un organizēt to visu pasaules līmenī.

- Taču pašas ZA projekti gaida it kā piešķirtu naudu gadiem. Kamēr IZM vīžos izstrādāt attiecīgas instrukcijas… Kā vērtēt šādu procesu?

- Bet mūsdienu zinātne taču nepastāv kā valsts institūts. Tā pastāv kā sarežģīti veidots pasaules institūts ar ļoti sarežģītu finansējumu. Jā, valstij ir savas zinātnes programmas, taču zinātnes pasūtītājs pamatā ir transnacionālās korporācijas un starptautiskās komandas.

Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka notiks visas ekonomiskās sistēmas nomaiņa. Šis process saucas - ciparošana. Šo virzienu līderi rada jaunu platformu, tā saukto Blockchain (arī Block chain: block - block, chain - ķēdīte), kas savas darbības ātruma un Big Data izmantošanas dēļ ļauj atsacīties no milzīga daudzuma starpnieku, tostarp - ierēdņu, un pārlikt viņu funkcijas datorsistēmā.

- Tātad - daudzi cilvēki kļūs lieki. Tas ir sāpīgi…

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.