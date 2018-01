Cūkgaļa Latvijā kļuvusi lētāka

Cūkgaļas cena Latvijā pērn novembrī bija vidēji par 6,6% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Vācijā un Lietuvā cūkgaļas cena 2017.gada novembrī bija par 5,2% zemāka nekā pirms gada novembrī, Dānijā - par 3,7% zemāka, Polijā - par 2,9% zemāka, bet Igaunijā - par 2,2% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī. Tikmēr Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena pērn novembrī bija vidēji par 3,9% zemāka nekā 2016.gada novembrī.

Cūkas liemeņa tirgus cena pērn novembrī Lietuvā bija 145,17 eiro par 100 kilogramiem, Igaunijā - 146,75 eiro par 100 kilogramiem, Latvijā - 148,01 eiro par 100 kilogramiem, bet ES vidēji - 145,65 eiro par 100 kilogramiem.

ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamentā atzīmēja, ka Eiropas Savienība (ES) aizvien saglabā lielākā pasaules cūkgaļa eksportētāja statusu. Tomēr kopējais eksports samazinājies par 10%. ES eksports audzis uz Japānu - par 7%, uz Koreju - par 14% un ASV - par 29%. Savukārt eksports samazinājās uz Ķīnu par 31%. Tomēr, ņemot vērā cenu samazinājumu ES, eksports varētu atkopties, jo ES cūkgaļas cena atkal kļūtu pievilcīga starptautiskos tirgos.

Vienlaikus ES importa apjomi auguši par nepilniem 9%. Audzis imports no Šveices - par 3%, un no Norvēģijas - par 28%, savukārt imports no Čīles samazinājies par 30%.

ES nokauto cūku skaits samazinājies par 1,5%, tomēr atsevišķās dalībvalstis vērojams arī pieaugums, kā piemēram, Bulgārijā (+9,5%), Latvijā (+7,4%), Zviedrijā (+3%). ES vidējā cūkgaļas cena salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir kritusies par 1%, sasniedzot 144,5 eiro par 100 kilogramiem. Sivēnu cenas kritušās par 1% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi.

ZM norāda, ka cenas šobrīd mazinās, jo ES eksports ir piebremzējies, bet ražošana turpina pieaugt.