Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk neuzticas medijiem

Latvijā kopš 2017.gada pavasara par pieciem procentpunktiem palielinājusies neuzticība medijiem, sasniedzot 35%, liecina novembrī veiktas Eirobarometra aptaujas dati.

Eirobarometra mediju uzticamības indeksa dati rāda, ka 20% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju savu uzticamību medijiem novērtējuši kā augstu, 45% kā vidēju, bet kā zemu vai neesošu to novērtējuši 35% respondentu. Arī Lietuvā zema vai neesoša uzticība medijiem ir 35% iedzīvotāju, bet augsta uzticība medijiem ir 28% aptaujāto. Igaunijā 29% savu uzticību vērtē kā augstu, tomēr tikpat daudz iedzīvotāju uzticību medijiem vērtē kā zemu vai neesošu.

Eiropas Savienībā (ES) vidēji lielākajai daļai iedzīvotāju jeb 38% ir vidēja uzticība medijiem. Visvairāk medijiem uzticas Portugālē - 39%, bet vislielākā neuzticība presei - 53% - ir Maltā.

Savukārt televīzijai uzticas 59% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, bet neuzticas 34%, secināts aptaujā. Tikmēr Lietuvā televīzijai uzticas 58%, bet Igaunijā 66% respondentu. Radio Latvijā uzticas lielāks iedzīvotāju skaits, proti, 60%, bet neuzticas 26%. Arī Lietuvā radio uzticas 60% aptaujāto, bet Igaunijā 67%. Drukātajai presei Latvijā 45% respondentu neuzticas, bet uzticas 41%. Savukārt Lietuvā un Igaunijā tai uzticas vairāk, attiecīgi 48% un 52%.

Lielākā daļa jeb 51% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju neuzticas sociālajiem tīkliem, 21% norādījuši, ka tiem uzticas, bet 28% nevarēja sniegt atbildi uz jautājumu.

Aptaujā arī secināts, ka 49% Latvijas iedzīvotāju lielāko daļu informācijas par politiskajām norisēm valstī galvenokārt iegūst no televīzijas, bet no sociālajiem tīkliem un mājaslapām to iegūst 36% iedzīvotāju. Tikmēr radio un presi kā primāro avotu norādījuši attiecīgi 9% un 2% respondentu.

88.Eirobarometra aptauja norisinājās no 2017.gada 5.novembra līdz 19.novembrim kopumā 34 valstīs, kuru vidū ietilpst visas 28 ES dalībvalstis, kā arī Maķedonija, Turcija, Melnkalne, Serbija, Albānija un starptautiski neatzītā Ziemeļkipras Turku Republika.