Rīgā deg dzīvoklis deviņstāvu mājā; evakuē 12 cilvēkus  

Sestdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki no degošas deviņstāvu dzīvojamās ēkas evakuējuši 12 cilvēkus, bet saviem spēkiem no ēkas evakuējušies apmēram 10 cilvēki, informēja VUGD pārstāve Inta Palkavniece.

Sestdien plkst.21.15 VUGD saņēma izsaukumu uz Kalsnavas ielu, Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies deviņstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ēkas septītajā stāvā deg dzīvoklis 30 kvadrātmetru platībā un izveidojies stiprs piedūmojums.

Ugunsdzēsēj no piedūmotās ēkas izglāba 12 cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem bija evakuējušies apmēram 10 cilvēki. Plkst.23.15 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt plkst.17 tika saņemts izsaukums uz Salnas ielu, Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies deviņstāvu dzīvojamā mājā. Otrā stāva dzīvoklī deg elektroierīces piecu kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba cilvēku, kurš bija cietis un nodots NMPD mediķiem.

Tāpat plkst.19.40 VUGD saņēma izsaukumu uz Ērgļu novada Ērgļu pagastu, kur dega vienstāvu dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka no ēkas nāk dūmi un deg bēniņi 15 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji no ēkas izglāba cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem.

Savukārt plkst.20.11 saņemts izsaukumu uz Tērauda ielu, Liepājā, kur ar atklātu liesmu dega divstāvu koka māja. Pirms VUGD ierašanās pieci cilvēki jau bija evakuējušies no ēkas un policijas darbinieki no piedūmotajām telpām izglābuši divus cilvēkus. Ugunsdzēsēji no ēkas otrā stāva izglāba vēl divus cilvēkus, kuri bija cietuši un nodoti NMPD, kā arī no pirmā stāva evakuēja piecus cilvēkus un suni ar kaķi. Plkst.00.19 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Kopumā 80 kvadrātmetru platībā dega ēkas otrais stāvs un bēniņi.

Naktī plkst.4.09 tika saņemts izsaukums uz Valmieras ielu, Rīgā, kur no divstāvu dzīvojamās mājas bija redzamas liesmas. Ugunsdzēsējiem ierodoties, konstatēts, ka 10 kvadrātmetru platībā deg ēkas pirmā stāva dzīvokļa durvis un siena. Ugunsdzēsēji no piedūmotās ēkas izglāba vienu cilvēku, bet pirms VUGD ierašanās 10 cilvēki bija evakuējušies.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 37 izsaukumus, no kuriem 17 bija uz ugunsgrēkiem, 11 uz glābšanas darbiem, bet deviņi bija maldinājumi. Seši ugunsgrēki dzēsti Rīgā, astoņi - novados, bet trīs - citās pilsētās.

Šogad Latvijā dzēsti jau 100 ugunsgrēki, kuros cietuši 10 cilvēki.