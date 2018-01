NRA sniedz svarīgākās atbildes zāļu pircējiem par E-recepšu sistēmas lietošanu

Ja ārstam vakar izdevās izrakstīt e-recepti, tad aptiekā noteikti zāles tika izsniegtas, taču lielākās problēmas otrajā e-receptes darbības dienā radīja tieši e-veselības gausā darbība, receptes izrakstot. Visticamāk, sistēmas lielās noslodzes dēļ vakar, pirmajā šāgada darba dienā, e-veselība strādāja ļoti lēni vai nestrādāja nemaz. Daudzos medicīnas centros obligātais e-receptes lietošanas nosacījums pat radīja nelielu haosu.

Jau no paša rīta e-veselības sistēmu rotāja uzraksts, ka «e-veselības sistēmas darbībā iespējami tehniski traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!». Neatkarīgā pārliecinājās, ka no rīta e-veselība strādā, taču ikvienai darbībai nepieciešams pusminūtes - minūtes ilgs gaidīšanas laiks, un tas, neko e-veselībā praktiski nedarot. Pēcpusdienā e-veselība atteicās darboties, izmetot uzrakstu Kļūda. Nacionālais veselības dienests, kas ir atbildīgs par e-veselības darbību, atbildēja, ka e-veselības sistēma strādā, tikai atsevišķos gadījumos ir novērojama lēnāka sistēmas darbība, kad notiek autorizēšanās sistēmā. Jāatgādina, ka pieslēgties e-veselībai var ikviens iedzīvotājs, ja viņam ir internetbanka vai elektroniskais paraksts, kā arī ģimenes ārsti, aptieku farmaceiti, ārsti speciālisti un citi profesionāļi, kuriem ir noslēgts līgums par e-veselības lietošanu. Dažas dienas pirms jaunā gada 100 procentu līgumu par e-veselības lietošanu bija noslēguši tikai Latgales reģiona ģimenes ārsti, bet, piemēram, Rīgā - tikai 92 procenti. Ja pacients vēlas saņemt recepšu medikamentus, ir svarīgi, lai ārsts būtu sistēmai pievienojies, jo no šāgada sākuma ir izsniedzamas tikai e-receptes un tikai e-darbnespējas lapas.

Vairākās poliklīnikās un medicīnas centros e-receptes darbība radīja ko līdzīgu haosam, jo nebija iespējas to izrakstīt sistēmā vai bija neparedzami ilgs laiks, lai recepti izrakstītu (sistēma lika gaidīt), tāpat sistēmā nebija atrodami arī vairāki medikamenti, taču NVD atgādina: ja tehnisku iemeslu dēļ e-recepti neizdodas izrakstīt, ārsts to var izdarīt papīra formātā. Sistēmas trūkumu dēļ daudzi ģimenes ārsti ziņo par to, ka nebija iespējams izrakstīt arī darbnespējas lapas, nerunājot par receptēm.

Pirmās e-receptes darbības dienas radījušas arī daudz neskaidrību par to, kā recepšu medikamenti turpmāk saņemami. Ja zāles nepieciešamas pašam, aptiekā jāuzrāda ID karte vai pase, un tieši šis vakar bija lielākais nesaprašanās iemesls tieši aptiekās, jo daudzi cilvēki ikdienā nekādus dokumentus līdzi nenēsā. «Vai man tagad katru reizi būs jāņem līdzi uz aptieku mana vecmāmiņa, kurai 95 gadi, lai nopirktu viņai zāles,» tā Neatkarīgajai vaicāja lasītāja. Lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles, nav jāiet uz aptieku kopā ar radinieku, taču jāzina e-receptes ID numurs, jāzina pacienta vārds un jāuzrāda savs dokuments. Aptiekā nav jāsauc cita cilvēka personas kods vai jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments. Pērkot zāles savam bērnam, jānosauc bērna vārds, uzvārds un jāuzrāda savs dokuments.

Kā lietot e-recepti?

Kāda ir e-veselības adrese?

www.eveseliba.gov.lv

Kā nopirkt zāles ar e-recepti?

Aptiekā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - ID karte vai pase.

Vai e-recepte būs redzama visās aptiekās?

E-recepte nav piesaistīta vienai aptiekai, ārsts, izrakstot recepti, «ieliek» to sistēm,ā un tā būs redzama farmaceitam tajā aptiekā, kurā persona lūgs izsniegt zāles. Iegādāties zāles var jebkurā aptiekā.

Vai var nopirkt zāles citai personai? Kā tas darbojas?

Lai iegādātos zāles savam nepilngadīgajam bērnam, jānosauc tikai bērna vārds, uzvārds, savukārt, lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles - piemēram, radiniekam -, aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs, kurš ir pieejams gan ārstam, gan pacientam (var būt izdrukāts no e-veselības sistēmas, kā attēls telefonā), jānosauc pacienta vārds, uzvārds un jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments. Radinieka pase aptiekā NAV jāuzrāda.

Ja ārsts, izrakstot e-recepti, atzīmē zāļu saņēmēju, tad zāles var iegādāties tikai pacients vai norādītais saņēmējs. Visos gadījumos farmaceitam ir jāpārliecinās par pircēja identitāti - tas ir pamats darbību uzsākšanai sistēmā, kā arī datu ievadīšanai par zāļu saņēmēju.

Iedzīvotājs var arī ierakstīt e-veselības portālā citu cilvēku savu e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā šim cilvēkam aptiekā jāuzrāda tikai savs personas apliecinošs dokuments un jānosauc pacienta vārds, uzvārds.

Ko darīt ar receptēm, kuras izrakstītas līdz 2018. gadam?

Papīra formā izrakstītās kompensējamo zāļu receptes varēs izmantot līdz to derīguma termiņa beigām - tās aptiekā elektronizēs farmaceits.

Vai ir iespējams iegādāties zāles pa daļām?

Izmantojot parasto e-recepti (zilā krāsā), pacients var iegādāties medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, jo farmaceits e-veselības sistēmā redzēs atlikušo medikamentu daudzumu. Savukārt kompensējamo zāļu e-recepti (rozā krāsā) var izmantot tāpat kā līdz šim - iegādājoties visus medikamentus vienā reizē, jo kompensējamo medikamentu izsniegšana pa daļām bija un ir aizliegta.

Kur ir iespējams redzēt visas pacientam izrakstītās e-receptes?

Informāciju par savām e-receptēm pacients var apskatīt, autorizējoties e-veselības portālā sava profila sadaļā Receptes (medikamenta nosaukums, deva, receptes izrakstīšanas datums un derīguma termiņš).

Vai var lūgt uzrakstīt vai izdrukāt informāciju par zālēm pacientam?

Jā, informācija par izrakstītajām zālēm ir ģimenes ārstam, farmaceitam, kā arī to var apskatīt personas e-veselības profilā.

Cik ātri ārsta izrakstīta recepte parādās sistēmā?

Teorētiski receptei sistēmā jāparādās uzreiz, taču sistēmas darbības traucējumu dēļ 2. janvārī konstatēti gadījumi, kad e-recepte nav sistēmā parādījusies.

VIEDOKLIS

Kāpēc e-veselība darbojas ar traucējumiem?

Atbild speciāliste Evija Štālberga:

- Uzsākot obligātu e-veselības sistēmas lietošanu, ārstniecības iestādes un aptiekas ir novērojušas sistēmas darbības traucējumus. Šie traucējumi ir saistīti ar strauji pieaugušo sistēmas lietotāju skaitu - salīdzinot ar decembra sākumu, tas ir četrkāršojies. Pielāgojot sistēmas darbību jaunajam lietotāju skaitam, atsevišķu lietotāju darbs sistēmā var būt īslaicīgi traucēts. Būtiski pieaudzis arī izrakstīto e-recepšu un e-darbnespējas lapu skaits. Līdz šim dienā tika izrakstītas vidēji 6400 e-receptes, savukārt 2. janvārī izrakstītas 18 000 e-receptes. Izrakstīto e-recepšu apjoms tuvojas regulāri izrakstīto kompensējamo zāļu recepšu skaitam dienā. Straujš kāpums novērojams arī e-darbnespējas lapu izrakstīšanā - tas septiņkāršojies. Līdz šim dienā tika atvērtas vidēji ap 700 e-darbnespējas lapas, 2. janvārī - 5000 e-darbnespējas lapu.