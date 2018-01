Simtgades nodokļi valsts uzrāvienam

Līdz ar jaunā gada pirmo dienu spēkā stājušies 172 tiesību akti, 48 likumi un 71 Ministru kabineta noteikumi. Tie lielākā vai mazākā mērā ietekmēs ikviena Latvijas iedzīvotāja ikdienu. Lielākajai daļai strādājošo algas izmaksas dienā maciņš izskatīsies biezāks nekā pērn, taču arī tā saturs, visticamāk, dils straujāk nekā 2017. gadā.

Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs paredz, ka «2018. gads atkal būs cikliskas augšupejas gads, kad ekonomikas apjoms nedaudz pārsniegs savu potenciālu. Noturīgs pieprasījums pēc darba rokām un būtisks minimālās algas kāpums (par 13%) cels vidējo mēneša darba samaksu virs 1000 eiro sliekšņa (pirms nodokļu nomaksas).»

Bezbērnu pāriem - lielāks ieguvums

Lielāku algu uz rokas šogad saņems lielākā daļa strādājošo, pat ja darba devējs nebūs piešķīris algas pielikumu. To nodrošinās izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) aprēķināšanā. Ienākumiem līdz 1667 eiro mēnesī (20 000 eiro gadā) piemēros IIN likmi 20%.

Ja ienākumi mēnesī pārsniedz 1667 eiro, tad par ienākumiem līdz 1667 eiro tiks piemērota 20% IIN likme, bet par pārsniegumu - jau 23%. Tātad, ja alga ir, piemēram, 1800 eiro, tad 23% IIN netiks ieturēts no visas summas, bet gan diferencēti - par pirmajiem 1667 eiro tiks ieturēti 20% IIN, bet par atlikušajiem 133 eiro - 23%. Visus atvieglojumus pilnā apmērā primāri atskaita no atalgojuma daļas, uz kuru attiecas 20%, skaidro Swedbank Finanšu institūta speciālisti. Ja ienākumi pārsniedz 4583 eiro mēnesī (55 000 eiro gadā), tad IIN likme par pārsniegumu būs jau 31,4%. Ar šādu likmi praktiski tiek nodrošināta līdzšinējā solidaritātes nodokļa daļas novirzīšana IIN maksājumiem.

Šogad pieaugs arī neapliekamā minimuma apmērs. Atkarībā no algas lieluma tas tiks piemērots no 0 līdz 200 eiro apmērā (pērn maksimālais neapliekamais minimums bija 115 eiro). Jo mazāka alga, jo lielāks neapliekamais minimums pienākas.

Vislielāko labumu no nodokļu reformas iegūs minimālās algas saņēmēji, jo viņu alga pieaugs par 50 eiro uz papīra jeb par 13%. Pērn oktobrī minimālo algu valstī saņēma 29 tūkstoši strādājošo.

Tajā pašā laikā mazākais pieaugums paredzams tiem darba ņēmējiem, kuru alga pirms nodokļu nomaksas ir 900-1100 eiro robežās (ikmēneša ienākumi palielināsies vien par 7 līdz 11 eiro).

500 eiro saņēmēji bez apgādībā esošām personām nodokļu reformas rezultātā iegūs 22 eiro mēnesī. Līdzīgu summu iegūs arī 1900 eiro lielas algas saņēmēji. Tikai iedzīvotāji ar ļoti augstiem ienākumiem - sākot no 5065 eiro mēnesī - sāks izjust ienākumu samazinājumu nodokļu reformas dēļ.

Par apgādībā esošu personu šogad nodokļu atvieglojums pienākas 200 eiro mēnesī, tomēr jāatzīst, ka tā efekts ir neliels salīdzinājumā ar ieguvumu no IIN likmes samazinājuma. Šoreiz ir tā - jo lielāki atvieglojumi, jo mazāka ar IIN apliekamā summa, jo mazāks ieguvums no IIN likmes samazinājuma - uzsver Swedbak Finanšu institūta speciālisti.

Tāpēc arī rodas situācija, ka darba ņēmēji bez apgādājamajiem naudas izteiksmē iegūs vairāk nekā tādas pašas algas saņēmēji ar apgādībā esošām personām. Tā kā nedaudz tiek palielinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas līdz 11% (iepriekš 10,5%), palielinājumu novirzot veselības aprūpes finansēšanai, zemāku ienākumu saņēmējiem ar reģistrētiem apgādājamajiem pat jārēķinās ar nelielu ienākumu samazinājumu - atvieglojumu apmērs ir tik liels, ka IIN netiek maksāts, tomēr sociālo iemaksu palielinājums atalgojumā ir jūtams.

Dārgāks benzīns, lētāki - kartupeļi

Līdz ar izmaiņām darbaspēka nodokļos stājušās spēkā arī jaunas likmes vairākām akcīzes precēm un izmaiņas pievienotās vērtības nodoklī.

Kopš vakardienas no ikviena pārdotā benzīna litra valsts saņem par 5 centiem vairāk, no pārdotā dīzeļdegvielas litra - par 4 centiem vairāk nekā pirms gadu mijas, jo akcīzes nodoklis benzīnam pieaug no 43,6 centiem litrā līdz 47 centiem litrā, dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa likme - no 34,1 līdz 37,8 centiem litrā. Tā kā degvielai tiek piemērots PVN, galarezultātā akcīzes nodokļa maiņa galaproduktu sadārdzina vēl vairāk.

Kopš vakardienas paaugstināts arī akcīzes nodoklis cigāriem, cigarillām un smēķējamai tabakai. Ar 1. martu akcīzes nodoklis pieaugs ari alkoholiskiem dzērieniem, ar 1. jūliju - cigaretēm. Taču kopš vakardienas veikalos kartupeļus, burkānus, ābolus un citus Latvijai raksturīgus augļus un dārzeņus var nopirkt lētāk nekā pirms gadu mijas, jo šiem produktiem PVN ir samazināts no 21% uz 5 procentiem.

Neatkarīgās aptaujātie eksperti atzīst, ka šogad gaidāma augstāka inflācija nekā pērn. Un daļēji tas ir arī nodokļu izmaiņu dēļ.

Izmaņas elektrības rēķinos

Lielākajai daļai elektrības lietotāju šogad būs izmaiņas elektrības rēķinos, jo mainās obligātās iepirkuma komponentes aprēķināšanas kārtība, proti, maksu par patērēto elektrību aprēķinās, ņemot vērā arī pieslēguma jaudu. Tas nozīmē, ka privātpersonām vai uzņēmumiem ar lielu pieslēguma jaudu un mazu patēriņu būs jāmaksā vairāk nekā pērn, savukārt tiem, kuri elektrību tērē efektīvi, maksa samazināsies.

Pēc aptuveniem aprēķiniem, par elektrību dārgāk būs jāmaksā aptuveni 300 mājsaimniecībām un aptuveni 53 000 mazo un vidējo uzņēmumu. Pārējiem elektrības rēķins nemainīsies. Tas, protams, ir ar nosacījumu, ka nepieaug elektrības patēriņš.

***

2018. gada nodokļu izmaiņas

1. janvārī

Minimālā alga pieaug no 380 eiro mēnesī līdz 430 eiro mēnesī

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ienākumiem līdz 20 004 eiro gadā samazinās no 23% uz 20%, ienākumiem virs 55 000 eiro gadā tas pieaug no 23% uz 34,5%

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme paaugstinās no 34,09% uz 35,09%

Sociālo nodokli 5% apmērā sāk piemērot arī autoratlīdzībām un saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo algu

Atvieglojums par apgādībā esošu personu paaugstinās no 175 eiro uz 200 eiro mēnesī

Ģimenes valsts pabalstu maksā līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai, kamēr bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā

Diferencēto neapliekamo minimumu piemēros uzreiz

Pensionāra neapliekamais minimums pieaug no 235 eiro līdz 250 eiro mēnesī

Uzņēmuma ienākuma nodoklis paaugstinās no 15% u 20%, bet to piemēro tikai peļņas sadales brīdī un tas nav jāmaksā avansā

Nodoklis par ienākumiem no kapitāla paaugstinās no 15% līdz 20%

Akcīzes nodoklis benzīnam pieaug no 43,6 centiem litrā līdz 47 centiem litrā, dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa likme - no 34,1 līdz 37,8 centiem litrā

Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarillām pieaug no 58 eiro līdz 73 eiro par 1000 gabaliem, smēķējamai tabakai no 62 eiro līdz 66 eiro

PVN Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem samazinās no 21% uz 5%

Martā

Palielinās akcīzes nodoklis alkoholam

Ģimenes ar diviem bērniem sāks saņems valsts pabalstu 10 eiro mēnesī, par trīs bērniem - 66 eiro mēnesī, par katru nākamo bērnu - vēl par 50 eiro vairāk

1. jūlijā

Palielinās akcīzes nodoklis cigaretēm

Varēs sākt saņemt nodokļa atvieglojums arī par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir viens vai vairāki bērni.

Pieaugs piemaksa pie pensijas personām, kuras pensionējušās līdz 1995. gada 31. decembrim

1. oktobrī

Pensionāriem ar lielu darba stāžu gaidāms pensiju indeksācijas pieaugums

Avots: Neatkarīgā