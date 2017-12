3000 cilvēki parakstījušies, lai simtagdes svinībām paredzēto naudu novirzītu vēža ārstēšanai

Pirms mēneša portālā manabalss.lv tika sākta parakstu vākšana, lai miljoni, kas paredzēti Latvijas simtgades jubilejai, tiktu novirzīti vēža slimniekiem. Šobrīd savakti 2962 paraksti.

Latvijas simtgades svinībām minēts skaitlis - 60 miljoni eiro, no kura valsts daļa ir 22,3 miljoni eiro. 2017. gadā 12 696 847 eiro. 2018. gadā 25 254 818 eiro. 2019. gadā 9 671 559 eiro. 2020. un 2021. gadā kopā 11 452 723 eiro. Igaunijas valsts finansējums ap 24 miljoniem eiro, kamēr Somijas vien 19 miljoni eiro. Svarīgākie pasākumi no valsts budžeta. 2,9 milj. ārlietu ministrijas diplomātiskā programma 70 pasaules valstīs. 13,5 milj. Latvijas skolas soma (200 000 bērnu varēs iepazīties ar kultūras un mākslas vērtībām.) 2,3 milj. kultūras norisēm visos reģionos. 1,5 milj. programma Lauki ienāk pilsētā. 2,78 milj. starptautiskā kultūras programma. 2,7 milj. starptautiskās programmas un ārējās komunikācijas nodrošināšanai.

Vēlos, lai tiktu pārskatīti tēriņi un daļa naudas tiktu novirzīta vēža slimnieku ārstēšanai, kaut gan, labprāt, visa ! Vai tiešām ir nepieciešamas tik dārgas svinības? Ar vēzi slimie Latvijas iedzīvotāji cenšas kļūt par Igaunijas rezidentiem, jo kaimiņvalstī ir daudz plašāks mūsdienīgu kompensējamo medikamentu loks. Nozīmīgas problēmas onkoloģijā ir efektīvāku zāļu kompensēšana iedzīvotājiem, kā arī finansējums operācijām un ķīmijterapijai. Vismaz pusei vēža pacientu pēc operācijas ir nepieciešama ķīmijterapija vai staru terapija.

Līdzekļu trūkuma dēļ vēža pacientiem, ar retiem izņēmumiem, netiekot kompensēta mērķterapija, kas iznīcina vēža šūnas, bloķējot to augšanu. Šādi tiek kavēta iespēja apturēt vēža attīstību. Piemēram, jau 12 gadus Latvijā valsts neapmaksā vienu no ķīmijterapijas shēmas medikamentiem kolorektālajam vēzim, kas kardināli pasliktina ārstēšanas rezultātus. Pacients pats šīs zāles nopirkt nevar, jo izmaksas sešu mēnešu kursam ir 18 000 eiro, un līdzīgi ir arī citiem vēžu veidiem. Plašsaziņas līdzekļos izskanējis medicīnas nozares pārstāves viedoklis par to, ka kompensējamo zāļu budžets nozarei būtu jāpalielina par vismaz aptuveni 15-20 miljoniem eiro gadā, lai Latvija onkoloģijas jomā sasniegtu Igaunijas un Lietuvas līmeni.

Piedāvāju izvērtēt un samazināt Latvijas simtgades svinību tēriņus no valsts budžeta. Finansējuma piešķiršanu onkoloģisko slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai.

Vēzis ir otrais biežākais nāves cēlonis Latvijā pēc asinsrites sistēmas slimībām. Taču dārdzības dēļ valsts tos pārsvarā nekompensē. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ mirstība no ļaundabīgiem audzējiem Latvijā ir ievērojami augstāka nekā Rietumeiropā. Eiropas Savienības statistikas biroja dati ir šokējoši: gandrīz pusi (48,5%) nāvju Latvijā varētu novērst, ņemot vērā mūsdienu medicīnas iespējas. Sliktāki rādītāji ir vienīgi Rumānijā. Zarnu un krūts vēzis ir biežākie «novēršamās nāves» iemesli tūlīt pēc infarkta un insulta. Labākas ārstēšanas iespējas ļaus izglābt daudzas dzīvības, ģimenes locekļus un draugus, jo vēzis nešķiro. Onkoloģijas pacienti ar savlaicīgi atklātu slimību un atbilstošu ārstēšanu arī turpmāk varēs pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, turpināt strādāt, maksāt nodokļus un būt aktīvi," stāsta iniciatīvas autors Alvils Puričs Aurels.